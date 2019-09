Colombia entre la paz y la barbarie

Escribe Sergio Rodríguez Gelfenstein



Desde hace buen tiempo vengo alertando respecto del peligro que la

agresividad imperialista conduzca al renacimiento de la lucha armada en América Latina como opción para hacer política en los marcos de la

democracia representativa, cuando ella misma cierra las posibilidades de participar, mientras -al contrario- eterniza su intención de engañar a los pueblos, usándolo cada cuatro, cinco o seis años para legitimar por vía electoral tal intención.

Habría que decir que esta situación sobrepasa los límites regionales como lo atestiguan las recientes acciones del CIRA (Ejército Republicano Irlandés – Continuidad) que había llegado a un acuerdo con el gobierno británico para poner fin al conflicto de Irlanda en 1998, pero que lamentablemente ha decidido reagruparse ante la cada vez más probable salida de Gran Bretaña de la Unión Europea despertando temores respecto de que esta decisión pueda significar un alejamiento de las posibilidades de que el nunca abandonado anhelo de reunificar su país se haga realidad, lo cual ha hecho reaparecer el fantasma del resurgimiento de la violencia en la dividida Irlanda.

Otro tanto pareciera estar emergiendo en América del Sur, región en la

que todavía existen grupos guerrilleros que desarrollan la lucha armada en Paraguay. En este contexto, la decisión de un grupo importante de combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia (FARC) encabezados por los comandantes Iván Márquez y Jesús Santrich entraña trascendentales consecuencias políticas no solo para Colombia, también para la región y porque no decirlo, para todo el planeta. El hecho es de

tal significación que -me parece- debe conocerse, estudiarse y analizarse en un marco que supere lo estrictamente emocional e incluso lo ético

para penetrar los insondables ámbitos de la política en un plano que supere la coyuntura y se adentre en las repercusiones estratégicas que tal

resolución implicará para Colombia y para América Latina y el Caribe.

El estudio del acontecimiento que ha remecido a la sociedad colombiana debe asimilarse a partir de los antecedentes que llevaron a él y el contexto en que se produce. En ese marco, hay que decir que durante todo el proceso de negociaciones que llevaron a la firma en 2016 en La Habana de

los acuerdos de paz entre las Farc y el Estado colombiano, hubo y todavía hay una sensación que los medios de comunicación se han encargado de

sembrar en relación a que se estaba negociando con una guerrilla

derrotada y vencida. Por otro lado, es menester recordar que todo el

mundo aceptó que los acuerdos de La Habana fueron el primer paso para la paz, no la consumación de la misma.

Esta situación, además de ser falsa ha creado un ambiente en el que supone que las Farc le “deben” a la sociedad, mientras que el Estado colombiano ha hecho bien la tarea y le ha dado una “oportunidad” a la guerrilla

para reinsertarse. No ha sido así: las conversaciones en La Habana se

dieron entre dos fuerzas militares beligerantes, ninguna de las cuales pudo derrotar militarmente a la otra, por lo que ambas llegaron a la conclusión de que la guerra (como continuación de la política) no tenía solución en el terreno bélico y se debía buscar una alternativa en el campo del

diálogo y la negociación.Este no es un detalle menor, toda vez que

cuando se desatan guerras que son ganadas en el terreno militar, el

vencedor le impone condiciones al vencido que no tiene capacidad para

impedir decisiones que casi nunca son de su agrado, pero que debe

aceptar por la correlación de fuerzas militar y política que subyacen al

fin de un conflicto en estas circunstancias.

No fue este el caso de Colombia, país donde se llegó a un acuerdo en que ambas partes asumían responsabilidades y se comprometían a cumplirlas, sin embargo los medios de comunicación se han encargado de

construir una falsa idea en el imaginario popular y en la opinión pública de que solo las Farc tienen tales obligaciones con la sociedad, mientras

que el Estado quedaba con las manos libres para seguir cometiendo las

tropelías que por 200 años han caracterizado la actitud política de la élite colombiana.

En ese marco desde el 24 de noviembre de 2016 cuando se

firmó el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC hasta el 20 de julio de este año han sido asesinados 765 dirigentes sociales, comunitarios, sindicales, indígenas y de organizaciones de derechos humanos. En esa cifra se incluyen 138 guerrilleros que se acogieron al proceso

firmado en La Habana. Habría que agregar 10 ex guerrilleros de las Farc en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente,

además, de 19 casos de intento de homicidio.

Todos estos datos vienen referidos en un informe elaborado por el

Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) citado por RCN Radio de Colombia.

Dicho informe especifica que desde la posesión del presidente Iván Duque a la fecha han sido asesinados 229 líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre ellos 66 indígenas, 5 afrodescendientes y 106 campesinos ambientalistas. Igualmente han sido asesinados 55 ex guerrilleros de las Farc. Paradójicamente, estos datos no impidieron que Estados Unidos le diera un aval a Colombia como país que respeta los derechos humanos. Con ese cheque en blanco, el Estado colombiano podrá continuar

impúdicamente asesinando activistas de derechos humanos, dirigentes

sociales y ex combatientes desmovilizados de las FARC.

De la misma maniera, se deben sumar las amenazas de extradición de

dirigentes violando los acuerdos en materia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que en los hechos no ha sido reconocida por el embajador de Estados Unidos Kevin Whitaker, ni por Álvaro Uribe, tampoco por el ex fiscal Néstor Humberto Martínez quienes parecieran funcionar en un Estado paralelo en el que incluso Uribe tuvo la desventura de proclamarse presidente.

En el mismo plano deben considerarse las dificultades que se han

desatado a fin de que los acuerdos se hagan efectivos en materia de

participación política, tras la persecución y marginación de los

movimientos sociales.Para los que siempre hemos apoyado los esfuerzos de búsqueda de la paz en Colombia y consideramos que la peor

democracia es preferible a cualquier guerra y que por tanto vimos con

verdadera esperanza la firma de los acuerdos de La Habana -a pesar de

que tenían más cara de rendición que de otra cosa- no dejamos de ver

con preocupación los recientes hechos acaecidos en la república hermana. Pero el análisis no puede obviar que el Estado ha creado una

disyuntiva entre una muerte probable y la salvaguarda de la vida para seguir luchando, lo cual conduce al observador externo a difíciles

definiciones de carácter ético.Sin embargo, los que han asumido esta

responsabilidad, han abandonado supuestas mejores condiciones

personales de vida en su país y han tomado riesgos que son respetables ante la terrible situación de violación de derechos humanos.

Vale decir que es difícil digerir que después tres años de haber estado

absolutamente convencidos y abocados a llevar adelante las

negociaciones en La Habana y con un “futuro político” asegurado, Iván

Márquez y Jesús Santrich prefirieran las limitaciones de la vida en la

selva y la posibilidad cercana de nuevos combates en los que un final fatal es probable, sin haber apreciado con suficiente minuciosidad los avatares a que los conducía tal decisión.

Vale decir que lo más lamentable es que seguramente, acorde las

“tradiciones “ de la izquierda latinoamericana acusaciones entre las

partes que se alejaron, emergerá lo más bajo de la condición humana

obviando las acciones ocurridas en años de lucha en conjunto para poner sobre el tapete oscuros acontecimientos que nunca antes se dijeron, y

terminar la retórica con brutales inculpaciones entre ellas las consabidas

imputaciones de “agentes de la CIA y de estar al servicio del

imperialismo”, sin entender que cada quien tiene derecho a tomar sus

propias decisiones, y que lo que debe primar es el respeto a quien adoptó una u otra posición.Ahora también vendrá la guerra de los números: que si son 50 y 50 % los que se quedaron en una u otra organización, o si son 70 y 30 u 80 y 20, como si eso importara. Lo que importa es que el 100% se mantenga en la lucha contra la oligarquía y el imperialismo a quienes han definido como el enemigo a vencer.

No debe olvidarse quién es el enemigo principal, que se estará solazando por los ataques de una y otra parte, al contrario, debe rescatarse la

fraternidad que los llevó por la vida durante varias décadas de luchas y

de riesgos. También debe entenderse que lo que no se obtuvo mientras se permaneció unidos, difícilmente se logrará ahora que ha surgido una

nueva parte. La intención debería ser rescatar lo que los une, definir en

conjunto ese enemigo principal –el cual que yo sepa, no ha cambiado ni

para uno ni para otro– para entender que en términos estratégicos deben continuar en el mismo equipo, aunque hoy se difiera en términos

tácticos.

Hasta ahí el análisis ético de la decisión. En términos políticos nacionales e internacionales, la misma genera indudables contradicciones. En

Colombia se ha comenzado a afirmar que la disposición de Márquez,

Santrich y el resto de combatientes que los siguen están haciendo el juego al uribismo e incluso que esta determinación será la principal

propaganda de campaña de la ultraderecha, de cara a las elecciones

regionales del 27 de octubre. Es sabido que el uribismo, Duque incluido,

ha sido abierto enemigo de la paz, que sigue apostando por una victoria militar y que, en esa medida, podría argüirse que hoy tienen una excusa ante la desinformada y engañada opinión pública colombiana para

seguir desatando su política de seguridad democrática que en realidad

nunca ha sido abandonada.

Sin embargo, el hecho cierto es que concretado o no el suceso que se

analiza, las condiciones de vida del pueblo colombiano no han mejorado, ni en materia económica, ni en participación democrática, ni en

términos sociales, ni en la lucha contra el narcotráfico que se ha

expandido, ni en poner freno al paramilitarismo que con apoyo del

Estado siembra de muerte y exterminio los campos de Colombia

manteniendo altos niveles de desplazamiento forzado. Todo ello también se discutió en La Habana y también se llegó a acuerdos que no se han

cumplido. No hablemos de justicia, la cual parece inexistente en ese país.

En el plano internacional, esta decisión complica a una región que saludó casi unánimemente el acuerdo (incluyendo al gobierno de Estados

Unidos), porque – se decía- que generaba un futuro mejor para el país y el continente. Desde entonces, la situación ha cambiado, la llegada de

Donald Trump y los halcones que lo rodean a la administración de Estados Unidos ha intensificado la tradicional práctica agresiva imperial contra los pueblos de América Latina y el Caribe.Por supuesto, la iniciativa

emprendida por este grupo de combatientes de las FARC, también ha

servido para que los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Colombia

arrecien su campaña contra Venezuela haciendo acusaciones sin pruebas, en el sentido de que su gobierno estaría apoyando tal decisión,

obviando que Hugo Chávez ni siquiera había nacido cuando las FARC fueron creadas, que la violencia en Colombia en endémica en su sociedad: lo sabemos los venezolanos que padecimos el intento de asesinato de

Bolívar en 1828 y el que se perpetró con alevosía contra el mariscal de

Ayacucho en 1830 ocasionándole la muerte.

Venezuela ha sido víctima de la violencia en Colombia, no promotora. Es

la nación colombiana la que a través de su historia ha padecido todo tipo de violencia, recientemente guerrillas, narcotráfico, paramilitarismo y

delincuencia organizada en niveles extremos. Venezuela nunca ha tenido un presidente vinculado a los carteles de la droga o al paramilitarismo,

Venezuela nunca ha llevado a su ejército fuera de sus fronteras para

atacar un país hermano, lo hizo solo bajo el mando de Bolívar y Sucre

para ayudar a la libertad e independencia de otros pueblos, el

colombiano incluido, Venezuela nunca ha formado parte de bloques

militares agresivos ni ha subordinado sus tropas jamás a potencia

alguna, Venezuela no maltrata ni desprecia a los hermanos de otras

naciones que han venido a refugiarse a nuestro territorio.

Ahora, en su afán de torpedear la paz, el presidente Duque se ha

desentendido de los acuerdos firmados aduciendo que tal documento es un compromiso de gobierno, no de Estado, evidentemente no ha tenido

tiempo ni sus asesores le han dicho que lea los elementos más básicos del derecho internacional. Agobiado por una desastrosa situación interna

que es capaz de sostener solo por el apoyo de Estados Unidos y la

desunión de la oposición, pretende ahora llevar la guerra de Colombia

fuera de sus fronteras, solo para dar otra prueba de su lealtad a Estados

Unidos.

Será en Colombia donde de evite esa pretendida guerra fratricida, el

pueblo venezolano y sus fuerzas armadas están prevenidos, pero será la entereza y el sentido patriótico del pueblo colombiano, incluyendo

seguramente a las dos Farc, cada cual desde su perspectiva, las que

construirán un valladar que impida semejante desatino belicista que

pretende confrontar a pueblos siempre hermanos.