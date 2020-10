COLCHANE, LOS AYMARAS Y LOS ESCAÑOS RESERVADOS.



Por AUCAN HUILCAMAN.

Experto en Derecho Internacional.





El Alcalde del Municipio de Colchane de origen Aymara Javier Garcia, ha pedido respeto por la decisión soberana de su comuna que votó mayoritariamente por el rechazo en el plebiscito del 25 de octubre 2020. Evidentemente hay que respetar la decisión soberana de los habitantes de ese municipio. Sin embargo, cuya decisión ofrece una propicia oportunidad para entender de mejor manera la situación de los Pueblos Indígenas a la hora de situaciones decisivas y ayuda entender de mejor manera los “escaños reservados” y sus consecuencias a la hora de la decisión, especialmente al momento que se tratan los derechos de los Pueblos Indígenas.



El Municipio de Colchane está ubicado en la región de Tarapacá, muy próximo a la frontera con Bolivia y con mucho nexo con ese país altiplánico y su alcalde es de origen Aymara.



Alrededor de la decisión del Municipio de Colchane y su alcalde, que trabajó y decidió soberanamente por el rechazo, salta a la luz una serie de interrogantes en relación a qué tienen en común los indígenas de hoy independientemente al Pueblo que pertenecen o se auto-afirman con ellos. Se ha instalado en el imaginario que la auto identificación indígena sería suficiente para establecer un supuesto compromiso con los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, la decisión de Colchane liderado por un Alcalde de origen Aymara, viene a poner de manifiesto todo lo contrario, que la auto afirmación no tiene relación con los derechos de los Pueblos Indígenas.



La decisión soberana del alcalde de Colchane viene a desterrar la idea que las cosas serían mejor si hubieran indígenas participando en el Estado Chileno. A partir de éste hecho muy común entre los indígenas de hoy que ejercen cargos públicos y en especial con los Mapuche.



Hay que recordar que ha existido participación indígena en la esfera de las instituciones del Estado Chileno en los últimos 30 años, tanto, en los municipios, gobernación, Intendencia, Diputados y Senadores, todos se auto-afirman indígena o la sociedad chilena lo empuja a auto-definirse. En su gran mayoría toman como plataforma la situación, sea Mapuche, Aymara u otros Pueblos Indígenas, pero a luz de los hechos y como resultado de sus actuaciones y de sus genuinos compromisos políticos, entre ellos no tienen nada en común y los derechos de los Pueblos Indígenas lo interpretan a su manera y en definitiva fue lo que hizo el Alcalde de Colchane; sin embargo, tiene el gran mérito que fue un acto transparente y público y no aparente como es el comportamiento de otras personas de origen Indígena, entre ellos los Mapuche.



¿Qué hay en común?, aparte de la auto-identificación Mapuche, entre el Senador Francisco Huenchumilla Demócrata Cristiano, el Gobernador de Cautín Richard Caifal de Chile Vamos, la Diputada Aracely Leuquen de Renovación Nacional RN, la Diputada Emilia Nuyado, el Alcalde de Colchane y la Asociación de Alcaldes Mapuche relacionados con la ex Nueva Mayoría. Todos ellos tienen en común que tienen un compromiso previo con sus respectivos partidos políticos, con sus bloques y sus alianzas políticas y cada cual tiene su propia interpretación sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, así como su línea de acción sobre la situación de los Pueblos Indígenas.



A raíz de la versión y actuación que cada indígena tiene sobre la historia, del derecho y la manera de establecer relaciones institucionales con el Estado Chileno hay variados segmentos o tipologías de personas o grupos indígenas y cuyas tipologías algunas provienen de las propias y antiguas prácticas culturales de cada Pueblo Indígena, otras son resultados de la domesticación y el colonialismo y otras sinceramente responden a cuestiones puntuales en la búsqueda de establecer algún tipo de relación con el Estado Chileno y sus instituciones, pero permite entender la situación indígena en todas sus esferas.



En los segmentos indígenas que se derivan de la auto-afirmación o la pertenencia a algún Pueblo Indígena, podemos encontrar variados tipos de personas que en sus actuaciones podrían tener similitudes entre sí; persona con rostro indígena y culturalmente definido; persona con rostro indígena carente de su cultura; persona indígena pero políticamente vacío; persona indígena políticamente definido de izquierda o derecha, persona indígena cultural y políticamente definido; persona indígena religiosamente definido, entre otras tipologías. Pero todos ellos conforman parte de los Pueblos Indígenas. A este respecto y en este universo de situaciones, es necesario identificar con quiénes entenderse y establecer al menos una agenda común, una especie de convergencia o área común para un entendimiento interno y luego encarar al mundo exterior, es decir, al Estado, al mundo multilateral con una agenda común y de esta manera no sentirse defraudado tardíamente, porque no se ha definido ni se ha entendido quien es uno y quien es el otro y no basta la auto-afirmación o la pertenencia indígena.



Sería completamente necesario y oportuno, que quienes propician la idea de los Escaños Reservados aclaren previamente qué sucedería si el Alcalde de Colchane sea elegido Constituyente Indígena para la Convención, o la Diputada Aracely Leuquen de Renovación Nacional o algún integrante de ENAMA, que en el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera apoyaron un proyecto de Ley para que los Mapuche renuncien al derecho a la tierra por un bono de veinte millones de pesos y para que nadie diga que son calumnias o injurias, se interpusieron tres recursos de protección en su contra y todos son de conocimiento público.



Los Escaños Reservados y quienes lo ejercerán pueden conducir los hechos en cualquier dirección, entonces, el entusiasmo sumado el ingrediente de ingenuidad puede resultar con consecuencias impredecibles para los Pueblos Indígenas y sus derechos. Si alrededor de los Escaños Reservados se ha omitido la consulta de los Pueblos Indígenas, que es el único medio que disponen para cautelar sus derechos y se ha anulado la soberanía de todos los Pueblos Indígenas, entonces ¿qué certeza hay que los eventuales constituyentes de origen indígena cautelen los derechos indígenas? y además cabe preguntarse ¿cuáles derechos?. Hasta el momento solo se insiste al estilo de barra brava por los Escaños Reservados, pero nadie de los que propicia la idea ha manifestado claramente qué derecho pretende establecer en la Constitución del Estado Chileno y eso solo se conocerá cuando ya estén elegidos y todo será tarde y no quedará más que seguir con las conocidas lamentaciones y suceda algo similar a lo que ocurrió con los Pueblos Indígenas del Ecuador que ahora consideran que la declaración de Estado Plurinacional fue un buen engaño, porque la constitución plurinacional no le reconoce ninguna autoridad, ni una atribución, ni mandato a las nacionalidades indígenas que conforman la plurinacionalidad y se ha vuelto a imponer el Estado colonial, ahora con supra poder; y en el caso de los Mapuche, la desmilitarización del Wallmapuche será una simple consigna, porque los propios Mapuche ahora están pidiendo un nuevo Estado, más moderno, entre ello con policía con la debida fortaleza y militares que seguirán cuidando la soberanía del Estado Chileno que se instaló por la fuerza, la violencia y que se ejercerá de una manera más eficaz en el Wallmapuche.



Sinceramente los indígenas de hoy no creen en sus propias capacidades, prefieren entrar a un proceso constituyente incierto y abandonar la herramienta y el derecho que disponen, como es el derecho a la libre determinación Indígena, posiblemente lo usarán como simple consigna sujeto a las conveniencias y las circunstancias.



Wallmapuche 30 de octubre 2020

