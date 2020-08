Colapso de Universidad de Puerto Rico

Mensaje de la APPU ante «colapso institucional» de la Universidad de Puerto Rico

Resumen Latinoamericano, 13 de agosto de 2020.

Jimmy Seale Collazo, presidente del capítulo riopedrense de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, envió un mensaje invitando a participar de una serie de manifestaciones ante lo que cataloga como el «colapso institucional» de la Universidad de Puerto Rico.



A continuación en mensaje íntegro de Seale Collazo:



«Saludos, colegas…



Esto es en serio. Aunque escasamente haya aparecido en la prensa, el desastre que ha sido la –innecesaria– migración de Google a Microsoft es la contraparte del desastre de las primarias que aún ocupa enormes cantidades de papel, tinta y megabytes.



Ambos desastres reflejan el colapso institucional del estado puertorriqueño, producto de la presión externa de los recortes neoliberales, y el desmoronamiento interno por actos de la más descarada corrupción, y por colocar en puestos de suma responsabilidad a personas cuya única cualificación es la lealtad a sus jefes.



No podemos contar con el funcionamiento mínimo de las estructuras institucionales, porque seguirán colapsando, «en cámara lenta» como bien escribió hace un tiempo la colega Maritza Stanchich en un medio norteamericano. Los recortes seguirán asfixiando la institución, y la camarilla corrupta que nos gobierna sigue controlando todas las instancias de poder, con absoluta impunidad. Ni siquiera, como vemos, podremos confiar como antes en el mecanismo electoral para remover tanta escoria.



Soy senador académico, al igual que casi una decena de miembros de nuestro capítulo. Seguiremos usando ese foro para mitigar, en lo posible, los efectos del descalabro. Seguimos con el litigio para proteger el Retiro, y propulsando la Reforma Universitaria, pero no será suficiente.



Al profesorado y a la comunidad universitaria, como al país entero, solo nos queda la protesta extra-institucional. Desde el verano pasado, es lo único que ha dado resultado, y esto es así por las dimensiones de la crisis, y lo profundas que son sus raíces internas y externas.



Por eso TENEMOS que manifestarnos en la primera semana de clases de este semestre. Así lo decidió la asamblea nacional extraordinaria, y lo reafirmo. En esta coyuntura, SILENCIO = COMPLICIDAD con el abuso y la corrupción. Es un asunto moral, y políticamente la supervivencia del proyecto universitario –y del país– solo se va a poder lograr FUERA de los canales institucionales.



Como dije también en un mensaje anterior, este es un paro «blando». Haremos una sola manifestación, frente a Plaza Universitaria, con el distanciamiento requerido. Por las mejores prácticas de la educación en línea, NO hay necesidad de reunir clases sincrónicamente todo el tiempo. Es cuestión de haber atendido a los grupos el lunes y martes, y haber hecho algún tipo de programación asincrónica como ver videos o leer textos; la primera semana suele ser ligera en cuanto a trabajos. Pero HACE FALTA LA PARTICIPACIÓN DE TODXS, de unas maneras sencillas y concretas:



1) En los próximos SEIS DÍAS, COMPARTA este mensaje, y la promoción que lo acompaña, a TODA SU FACULTAD, escuela o departamento en la medida que tenga direcciones electrónicas. Hágalo más de una vez, o mejor: póngase de acuerdo con otrxs colegas para alternarse enviándolas. Si maneja redes sociales, comparta también por ahí la promoción. Facebook, WhatsApp, Twitter… TODAS las redes sociales en las que participe, envíe el material promocional. Hágalo VARIAS VECES.



2) El lunes y el martes, INFÓRMELE a sus estudiantes que no habrá clases el 19, 20 ni 21. Habrá material textual y multimedios que podrá usar, en esas primeras reuniones; comparta también el programa de foros que compondrán el Diálogo Nacional por la UPR durante esos días. Habrá actividades los tres días, y serán de provecho para todxs.



3) CADA MAÑANA, del miércoles 19 al viernes 21, si maneja Twitter, habrá un «tuitazo» con una serie de hashtags y destinatarixs. Tome unos minutos para enviar esos mensajes; su efecto acumulativo genera atención.



4) ASISTA a las 9:00 a.m. el miércoles 19 a nuestra manifestación frente a Plaza Universitaria. Traiga, por supuesto, su mascarilla; si puede hacer alguna pancarta, mucho mejor. Llenar la avenida (con 6′ entre persona y persona), también hará un impacto.



5) NO REÚNA GRUPO ALGUNO de forma sincrónica durante esos tres días. Esto no implica sacrificio alguno en términos curriculares, ni de exposición a sanciones.



6) PARTICIPE en los foros que tendremos entre el miércoles y el viernes. Conéctese, escriba preguntas o comentarios en los chats, infórmese.



No quiero engañar a nadie: la lucha por defender nuestro pan y nuestra razón de ser, nuestra vida colectiva como comunidad universitaria y como país, está entrando en una etapa más difícil con la aceleración del colapso institucional. Si no actuamos colectivamente, ¿qué espera usted que suceda?»



Jimmy Seale Collazo, Presidente, APPU-RP



*Fuente: Puerto Rico Te Quiero

