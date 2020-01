China – cuarentena para la ciudad de Wuhan

En China, las autoridades han puesto en cuarentena la ciudad de Wuhan, el epicentro del nuevo brote de coronavirus que ha causado la muerte de al menos 17 personas y ha infectado a más de 500. El virus también se ha propagado a Taiwán, Japón, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud calificó de sin precedentes el cierre de la ciudad en la que viven 11 millones de personas. Dos ciudades chinas más pequeñas, Huanggang y Ezhou, también han impuesto restricciones a los viajes. La Organización Mundial de la Salud está sopesando si declarar una emergencia de salud pública mundial. Estas son las palabras del doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos.

Anthony Fauci afirmó: “El riesgo para Estados Unidos de que esto sea un gran problema o incluso un problema es muy bajo. Eso no significa que no debamos tomarlo en serio. Lo estamos tomando muy en serio. Todas las distintas agencias que están involucrados en la respuesta del Gobierno federal se están tomando esto muy en serio. Pero el mensaje para el público en general es que no deberían preocuparse por la noche de que este sea un problema serio para la población”.