Chilean Salmon Leaks: Certifican ambientalmente a transnacional salmonera mientras tiene Virus ISA, malas prácticas sanitarias y viola la Ley Chilena

RADIO DEL MAR

«El salmón más puro criado en aguas antárticas, con cadena biológica controlada», esa es una frase que la transnacional noruega-norteamericana Nova Austral, usa para el marketing y mantener tranquilos a sus accionistas y consumidores internacionales poco informados. Está compañía está utilizando cuestionables certificaciones ambientales y sanitarias en sus producciones de la Patagonia chilena, hoy afectadas por un nuevo brote de virus ISA. Pero también se ha apropiado irregularmente de millones de dólares de dinero fiscal via subsidios estatales. Compañía ahora debe rendir cuentas a la Justicia en diferentes frentes.

Por: Juan Carlos Cárdenas N.

Médico Veterinario, Director Ejecutivo

Centro Ecocéanos

20 de julio de 2020

La Global Aquaculture Alliance como parte de su programa “Mejores Prácticas en Acuicultura” (Best Aquaculture Practices / BAP), inició la certificación del centro de engorda de salmones “Aracena 19”, propiedad de la noruega-norteamericana Nova Austral. Este centro industrial está ubicado en la isla Capitán Aracena, al interior del Parque Nacional Alberto de Agostini y a 120 kms de la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes.

Esto es parte de un proceso de re-certificación express de todos los centros de cultivo intensivo de salmones que intenta la transnacional Nova Austral en la región de Magallanes, luego que su credibilidad pública y legal se viera gravemente afectada por la revelación de que durante 4 años falsificó su información sanitaria y ambiental que entregaba al Estado chileno, a los consumidores internacionales, y a los accionistas de la bolsa de Oslo,Noruega.

Greenwashing, certificadoras, y mercados internacionales del salmón chileno

En los próximos meses Global Aquaculture Alliance tiene contemplado certificar con su sello BAP a todos los centros de cultivo de Nova Austral en la región de Magallanes. Además, el Aquaculture Stewardship Council (ASC), vinculado a la organización internacional Fondo Mundial de Protección de la Naturaleza (WWF), volverá a autorizar el uso de su logotipo de producción “ambientalmente responsable” para la comercialización de los productos de salmón de Nova Austral.

Las certificaciones BAP y del ASC juegan un papel clave en la agresiva estrategia corporativa de “greenwashing” (lavado verde) destinada a importadores, consumidores y accionistas poco informados en el mercado internacional. Tal es la importancia de estos sellos, que Nicolás Larco, nuevo gerente de Finanzas de Nova Austral, en una reciente tele-conferencia tranquilizó a la Bolsa de Oslo diciendo que “prevemos que se restablezcan las certificaciones de nuestro salmón” durante el 2020 (1).

Hasta julio del 2019, Nova Austral pertenecía al selecto grupo internacional de siete compañías productoras de salmón, que eran calificadas con el sello “buena alternativa” por el programa SeafoodWatch del Monterrey Bay Aquarium, por su producto “Salmón Sixty South” destinado al mercado norteamericano.

Los fraudulentos indicadores de mortalidad de salmones, sumado a la certificación del gobierno chileno como centros salmoneros “libres del uso de antibióticos”, eran requisitos claves para demostrar a nivel internacional el cumplimiento del estándar de certificación ASC del Aquaculture Stewardship Council.

Cuando el Estado chileno certificaba la falsa información sanitaria de Nova Austral

En este nuevo contexto de marketing salmonero, existe curiosidad sobre cual será el futuro de la abrupta suspensión de las certificaciones como “centro de salmonicultura libre de antibióticos”, que había entregado a los centros de Nova Austral en Magallanes, luego de enterarse el 04 de julio del 2019 por elmostrador.cl, del mega fraude sanitario-ambiental de Nova Austral.

Hasta esa fecha, la compañía noruego-norteamericana se ufanaba en los mercados internacionales de ser el “único centro de cultivo salmonero libre de uso de antimicrobianos desde el 2015 en Chile”. La certificación de Sernapesca constituía el “gancho comercial” principal de Nova Austral, que le permitía vender a mucho mayor precio que la competencia en los mercados estadounidense y europeo

En momentos en que lo orgánico y lo “ecológico” están de moda entre los consumidores adinerados del planeta, las salmoneras transnacionales manipulan y falsifican la realidad, contando con la complicidad de los gobiernos, certificadoras y grandes Ongs internacionales, para dar a sus contaminantes y destructivas producciones, la apariencia de ser sanas, exclusivas y sustentables.

La gota que rebalsa el vaso: Detectan virus ISA en Nova Austral

El 18 de julio del 2020 se detectó la presencia del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA, por sus siglas en inglés), en el centro de cultivo Navarro 3, en la región de Magallanes. El centro salmonero posee 16 balsas-jaulas con un total de 1,4 millones de peces de la especie salmón del Atlántico (Salmo salar). Las primeras dos jaulas afectadas contienen 172.311 salmones. Las pérdidas se estiman en US$ 700,000 dólares.

La explotación de este centro es parte de un joint venture entre Nova Austral S.A. y Salmones Austral / Trusal S.A. , a través de la Sociedad de Salmones Porvenir ApA

Certificaciones internacionales versus Estado de Chile

Llama la atención sobre la coincidencia entre esta entrega de certificaciones ambientales a Nova Austral de parte de las certificadoras internacionales en los precisos momentos en que el Estado chileno implementa diversas acciones judiciales contra esta transnacional por graves delitos a la legislación ambiental, sanitaria y acuícola del país sudamericano.

El Consejo de Defensa del Estado de Chile (CDE) ha presentado una querella contra los ex – ejecutivos de Nova Austral, Nicos Nicolaides, Drago Covacich, Arturo Schofield, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson, por los delitos de: a) Fraude al Fisco al actuar ilícitamente para obtener 60 mil millones de pesos chilenos en subvenciones fiscales entre el 2016-2019; b) Entrega de información falsa al Sernapesca, delito considerado gravísimo en la legislación acuícola chilena; c) Entrega de sub reportes sanitarios y ambientales de mortalidades de peces y de siembra de smolts; d) Reportes falsos de cosechas salmoneras en sus 18 centros de cultivo en la región de Magallanes (2).

El reclamo legal del Estado contra Nova Austral se basa en los artículos N°136 de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) por contaminación acuática, y la ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de la empresa, que establece multas, pérdida de beneficios fiscales, y prohibición temporal de celebrar contratos con el Estado.

Uso fraudulento de franquicias estatales por 60.000 millones de pesos

Nova Austral, al adulterar las cifras de mortalidad de salmones, provocó condiciones anaeróbicas (falta de oxígeno disuelto en el agua), en el lecho marino bajo sus centros de engorda de salmones, lo cual trató de ocultar, cubriendo el fondo con toneladas de roca y arena. Por estos hechos se arriesga perder los millonarios beneficios derivados de la ley N°18.392, que la exceptuaba de pagar impuestos, y le permitía obtener franquicias tributarias y aduaneras.

La acción legal interpuesta por el CDE ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, en la Región de Magallanes (RIT O-150-2020), sostiene que Nova Austral obtuvo beneficios tributarios provenientes de la Ley 18.392 (Ley Navarino), a pesar de no haber dado cumplimiento a la obligación de efectuar un uso racional de los recursos naturales y preservar el medio ambiente de la región de Magallanes. El documento del CDE agrega que “ya que en el desarrollo de su proceso productivo, entre los años 2016 a 2019, (Nova Austral) proporcionó información falsa a Sernapesca en relación a la mortalidad, siembra, cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva, la que redundó en un impacto negativo al medio ambiente y que, a mayor abundamiento, ha procurado ocultar a través de la adulteración del lecho marino”.

La Consejo de Defensa del Estado acusa a Nova Austral de haber percibido bonificación por volúmenes de venta superiores a los que lícitamente pudo haber generado entre 2016 y 2019, por una suma superior a los 59.580 Millones de pesos chilenos , “sin que cumpliera con los requisitos legales para tener derecho a ella”.

Frente a este delito, el CDE ha implementado medidas precautorias, como la orden de retención de cuatro millonarios pagos del Estado de Chile a la empresa noruego-americana por exceptuarla de pagar impuestos, y obtener franquicias tributarias y aduaneras por 7.000 millones de pesos. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha confirmado esta medida impuesta por el Tribunal de Porvenir, ordenando a la Tesorería General de la República la retención de dichos pagos.

Al respecto, Nova Austral manifestó a Salmonexpert que “los beneficios de la Ley Navarino no se han suspendido y la capacidad de la empresa de continuar solicitando el pago de dichos beneficios por otros períodos no se ha visto limitada».

La multinacional justificó que «sólo se retuvo de forma errónea (sic) un pago específico que abarca hasta cuatro meses y que se relaciona con un caso penal contra cinco personas de la compañía” (3).

Nova Austral acapara millonarios subsidios provenientes de dineros públicos

La investigación judicial que continúa desarrollándose, ha descubierto que una de las principales fuentes de ingresos de la transnacional salmonera controlada por los fondos Bain Capital y Altor Funds III, son los subsidios entregados por la Ley Navarino, que la exime del pago del impuesto sobre la renta. Esta bonificación representa el 20% de sus ingresos totales.

Es paradojal, y una muestra de los niveles de corrupción existentes en el Estado y sistema político chileno, que esta ley creada para incentivar la producción y contratación de mano de obra en la región patagónica de Magallanes, ha sido usada y abusada por la empresa noruega-norteamericana, la que captaba más del 50% del dinero total que entrega la denominada Ley Navarino a las empresas en esa austral región. Entre el 2001 y el 2020, Nova Austral ha recibido más de 111.894 Millones de pesos de los contribuyentes chilenos (más de 142 millones de dólares), beneficio que actualmente se encuentra temporalmente suspendido.

Fuentes del sector estiman que si perdiera este billonario subsidio del Estado de Chile, las operaciones en la producción del denominado salmón ABF (libre de antibióticos) se reducirían notablemente.

Bolsa de Oslo: Nerviosismo nórdico por futuro de Nova Austral

Según Salmónexpert, Nova Austral reportó a la Bolsa de Oslo, Noruega, que durante el primer trimestre de 2020 sus ingresos crecieron 65% hasta alcanzar los US$38,5 millones, en comparación con igual período de 2019. Para ello, debió aumentar en un 84% el volumen de salmón que debió vender, mientras sus costos crecieron en un 52%, registrando US$31,6 millones, debido a un alza de almacenamiento refrigerado y un mayor costo logístico de distribución de productos frescos debido a la nueva realidad provocada por la pandemia del coronavirus.

El EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), con ajuste de valor razonable pasó de US$ 8,9 millones a US$4,1 millones, bajando de una ganancia de US$1,8 millones, a una pérdida de US$11,3 millones, debido a los menores precios obtenidos en el contexto de la crisis sanitaria. (3)

Desde el 2018 Nova Austral viene registrando pérdidas al obtener un 25% menos de ingresos (US$ 132 millones) en comparación con el 2017, habiendo caído sus ganancias a US$ 8,7 millones, casi la mitad de los US$ 19,8 millones que había obtenido el 2017.

Nova Austral ha emitido bonos en el mercado noruego por US$300 millones. En mayo de 2021 se vence uno de los bonos, con el 100% de capital pagadero al vencimiento de éste, mas pagos de intereses acumulados semestrales, con una tasa de interés fija de 8.25%.

