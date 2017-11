Mientras en el mundo la cantidad de nuevos infectados con VIH/SIDA ha bajado gracias a las políticas de prevención, en Chile las cifras disponibles muestran lo contrario: la enfermedad se ha expandido y golpea sobre todo a la población de entre 20 y 30 años. La columna de la doctora en ciencias biológicas Loreto Carvallo nos alerta de una crisis de salud de la que no somos conscientes, una crisis que no está en los debates políticos, al menos no con la intensidad que merece. Remarca que apenas un 53% de las personas infectadas están en tratamiento con la terapia antirretroviral.

http://ciperchile.cl/2017/11/15/vihsida-la-crisis-de-salud-que-no-queremos-ver/