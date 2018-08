Chile – “Ustedes hicieron esto posible”: Manuel Guerrero acusa

“Ustedes hicieron esto posible”: Manuel Guerrero acusa responsabilidad del gobierno de Bachelet en perdonazo a condenados por violaciones a los DDHH

El hijo del profesor Manuel Guerrero Ceballos, asesinado en dictadura junto a José Manuel Parada y Santiago Nattino, apuntó a la responsabilidad del gobierno anterior por la liberación de los cinco criminales condenados por violaciones a los derechos humanos: “Ustedes se coludieron por acción u omisión con quienes hoy gobiernan para crear un contexto en que asesinos puedan salir libres antes de concluir sus ya rebajadas y simbólicas condenas”, acusó.

Durante este viernes, se sumaron más reacciones a la decisión de la Segunda Sala de la Corte Suprema de liberar a 5 ex agentes del Estado que fueron condenados por violaciones a los derechos humanos y se encontraban recluidos en el penal Punta Peuco y Colina 1.

Pasado el mediodía, un centenar de personas se manifestaron en Morandé con Alameda, cuestionando la decisión de la justicia de conceder el indulto los condenados por crímenes de lesa humanidad Manuel Pérez Santillán (67), Gamaliel Soto Segura (72), José Quintanilla Fernández (66), Hernán Potrillo Aranda (66) y Felipe González Astorga (78).

En este escenario, Manuel Guerrero, hijo del profesor dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile y militante comunista, publicó en su Facebook sus impresiones tras la resolución, pidiendo poner la situación en contexto.

En su texto, Guerrero señaló que la salida de Milton Juica es solo uno factor de las numerosas condiciones de creadas en Chile para que “sea posible liberar a asesinos de lesa humanidad que cumplen condena en cárceles especiales”.

“Especial responsabilidad le cabe -hay que decirlo, y fuerte- a la indolencia mostrada durante el gobierno anterior respecto a las demandas del mundo de los derechos humanos y sus organizaciones”, recalcó.

Apuntando a la responsabilidad de la presidenta Bachelet, el hijo de una de las víctimas del Caso Degollados, señaló que “si dejas marchar frente a tu casa de gobierno, todos los viernes, durante un año, a una agrupación histórica, integrada por quienes lucharon desde los albores de la dictadura contra la impunidad, y dejas que se desgasten viernes tras viernes, y no las acoges, y demoras decisiones que pudiste tomar desde el inicio de tu mandato -como el cierre de Punta Peuco-, y muestras al mundo -tal como lo hizo antes la Tatcher con las huelgas de hambre de sindicalistas-, que no hay mayor costo en no procesar tales demandas, y le heredas tal causa al gobierno de derechas, cuyo ministro de justicia era amigo de Paul schäfer, pues tienes responsabilidad en lo que está ocurriendo”.

Manuel Guerrero añadió que pese a que algunas autoridades políticas parezcan hoy sorprendidos, tenían mayorías para hacer los cambios y no movieron un dedo por lograr justicia: “Pues métanse su malestar por donde mejor les quepa, cara duras, cínicos, lamebotas. Ustedes se coludieron por acción u omisión con quienes hoy gobiernan para crear un contexto en que asesinos puedan salir libres antes de concluir sus ya rebajadas y simbólicas condenas”.

El sociólogo aseguró que no es la primera vez que saben en libertad los condenados por crímenes de lesa humanidad: “Esto ha sido así desde que tengo memoria. Tuvimos que salir a atajar los permisos con lagos, quien como gesto a Cheyre indultó al asesino material de Tucapel jiménez. tuvimos que hacerlo en cada gobierno que ha habido en la postdictadura. y que pasó con las promesas a Carmen Gloria Quintana. Se visten con los derechos humanos pero no ejercen lo que corresponde cuando tienen el poder de hacerlo”.

“Porque las aguas de los Pérez Yoma, las luquitas de SQM, el puesto que espera en Naciones Unidas, la agregaduría, el favor cruzado, el futuro que hay que asegurar. A cambio de la sangre de sus antes camaradas. El enemigo, el adversario se comporta como tal. No hay sorpresa en ello. Defienden a los suyos. justifican lo que hicieron, porque creen en tal causa. Son ustedes los vomitivos. Bajo, no hay nada más bajo. Ustedes hicieron esto posible. Malditos sean. Amén”, cerró.

