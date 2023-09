Chile – Una advertencia: lo que dijo Militant antes del golpe

11 de septiembre de 2023 Militant, No. 169

El siguiente artículo apareció en Militant, edición no. 169, publicado el 17 de agosto de 1973, un mes antes del golpe de Pinochet. Militant fue el periódico de Militant Tendency, precursor del Partido Socialista, el CIT en Inglaterra y Gales, y del Partido Socialista de Escocia, el CIT en Escocia.

Analiza el equilibrio de fuerzas de clase, incluida la creciente audacia de la derecha en su campaña de sabotaje, la represión cada vez más aguda y las maniobras de los generales y las fuerzas leales a ellos y, trágicamente, las vacilaciones y errores del presidente Allende en particular. Esto nos permitió, correctamente, anticipar que un golpe era inminente y plantear el armamento de los trabajadores como la tarea inmediata y urgente de la revolución chilena en desarrollo. Trágicamente, esto no sucedió, por razones que explicamos en otro material publicado hoy.

Chile – El ejército reingresa al gabinete

La catástrofe amenaza a menos que los trabajadores estén armados

“La crisis social más grave de Chile desde la Guerra Civil de 1891”: este fue el análisis de la situación en Chile presentado por el propio Presidente Allende en un discurso transmitido a la nación desde la CUT, el TUC chileno, el 25 de julio.

Como para subrayar este punto, al día siguiente los 45.000 miembros de la asociación de propietarios de camiones, que prácticamente controla el comercio interno y el transporte de Chile en “tiempos normales”, declararon un paro y un cierre patronal a nivel nacional.

Esta acción adquirió inmediatamente una importancia crucial. El pasado mes de octubre, los camioneros realizaron su primer paro anti-UP (Unidad Popular) que duró 26 días.

La disputa que atrajo el apoyo activo de una amplia capa de pequeños propietarios y profesionales se “resolvió” incorporando a tres comandantes militares al gobierno de la UP. El gobierno de la UP acabó accediendo a todas las principales demandas de los camioneros.

Propietarios de camiones

Después de las elecciones de marzo, que supusieron un revés considerable para la oposición y mostraron claramente el continuo apoyo masivo a la UP. Los generales abandonaron el gobierno en espera de una oportunidad más favorable.

Pero ahora son los propietarios de camiones, punta de lanza de la clase media descontenta y que actúan a través de sus líderes como herramientas de las grandes empresas. han utilizado su control sobre la distribución para lanzar un nuevo golpe de “huelga” contra el gobierno.

Una vez más han incorporado al Gabinete tres militares, el general de Ejército Prats, el general del Ejército del Aire Ruiz Danyau y el almirante Montero Cornejo. ¡Esta vez su brazo se ve reforzado aún más por un cuarto nuevo ministro, el comandante de la Policía Federal!

En octubre pasado, fueron Allende, los radicales y los ministros del Partido Comunista quienes aceptaron fácilmente que los militares ingresaran al gabinete, en contra de los instintos seguros de los miembros del Partido Socialista.

Conciliación

Antes y después, toda la inclinación de Allende ha sido un vano intento de “conciliación” con la oposición demócrata cristiana. En todo momento, esta política ha amenazado con una catástrofe. Sólo la fuerza y el sorprendente ingenio de los trabajadores chilenos han mantenido a raya a los perros reaccionarios.

Como es habitual en la nueva crisis provocada por los camioneros, Allende ha recurrido a los demócratas cristianos (CD) en busca de ayuda para formar un “frente común para defender la constitución”. Ha apelado a un “diálogo”.

Astuto

El 30 de julio comenzó una semana de conversaciones con el líder de la CD, Aylwin. ¿Cuáles fueron los términos de Aylwin para la cooperación con el CD? Primero, exigió la formación de un gabinete civil/militar. Esto lo tiene. En segundo lugar, exigió que el ejército y la policía asumieran varios puestos ministeriales subalternos y numerosos puestos ejecutivos en el Ministerio del Interior.

En el astuto enfoque de Aylwin vemos la importancia de incorporar a los militares al gobierno. Los principales estrategas del capital chileno, ayudados e instigados por la CIA, han observado y guiado de cerca estos acontecimientos.

Aunque tienen un enfoque más sobrio y cauteloso que los líderes engreídos de los pequeños transportistas, apoyan plenamente la entrada de los generales, con fuerza, en el corazón del gobierno de la UP. Saben que esta posición puede usarse para confundir y desmoralizar a los trabajadores no organizados.

Con sus aduladores elogios a los generales “democráticos, leales y patrióticos”, Allende sólo ayuda a las grandes empresas en sus intentos de presentar a las fuerzas armadas como “árbitros neutrales” a los ojos de muchos trabajadores.

Aylwin, en su demanda de militares para puestos ejecutivos en el Ministerio del Interior, en realidad está pidiendo una caza de brujas totalmente coordinada de las organizaciones de trabajadores llevada a cabo por el aparato estatal –los “cuerpos de hombres armados” oficiales– con la bendición de Allende.

En otras palabras, la clase capitalista necesita esta medida como preparación para asestar un golpe final a los trabajadores organizados y a los campesinos pobres desatando las fuerzas armadas contra ellos.

Los patrones chilenos y sus hermanos de sangre en el estado mayor del ejército entienden perfectamente que los intentos prematuros de un golpe al estilo griego provocarían, sin lugar a dudas, un levantamiento masivo que pondría en peligro a todo el sistema. Esto es una indicación de cuán finamente está equilibrado el equilibrio de fuerzas de clases en Chile.

En un artículo en The Guardian del 30 de julio, Laurence Whitehead expresó esto claramente en palabras llenas de significado y advertencias para los trabajadores de todo el mundo. — “Si hasta ahora el ejército chileno se ha resistido, la explicación no debe buscarse en ninguna tradición nacional peculiar, sino en la formidable fuerza que ahora ha adquirido el movimiento obrero”. (nuestro énfasis)

Ésta es la explicación del abyecto fracaso del intento de golpe del 2.º Regimiento de Tanques el 29 de junio. Fue reprimido por “unidades leales” del ejército en dos horas y media, justo a tiempo. Porque cuando se difundió la noticia del golpe, miles de trabajadores hicieron huelga, ocuparon sus fábricas y, dejando piquetes armados en las puertas, marcharon hacia el Palacio Presidencial.

Se trataba de un movimiento que podría haber puesto fin de una vez por todas a la amenaza de una tiranía reaccionaria.

Traición

Pero Allende pidió el regreso al trabajo y se envió a la policía antidisturbios para disolver la multitud. Sólo esta cobardía, esta traición, esta falta total de perspectiva, permitió a los patrones volver a respirar sin aliento. ¡Sólo el bloqueo del movimiento de las masas como resultado de esta traición envalentonó a los transportistas lo suficiente como para levantar la cabeza desafiando a la UP!

Incluso entonces, los magníficos trabajadores chilenos convocaron una huelga general de 24 horas el 9 de agosto para declarar su intención de apoyar a la UP contra el “chantaje de los transportistas”. No falta coraje ni voluntad de luchar. Lo que falta es liderazgo.

¿Qué camino da Allende para afrontar la “crisis social más grave desde 1891”? En la misma reunión donde hizo ese pronunciamiento, en la CUT, planteó cuatro condiciones para llegar a un acuerdo con los CD.

Es sobre la base de estas condiciones que los militares aceptaron ingresar al Gabinete.

1) “Eliminación de la política en las fuerzas armadas”. Si bien la casta de oficiales entra abiertamente en la arena política como ministros del gabinete, esto tiene claramente la intención de acabar con el descontento en las filas, prohibir la venta de periódicos socialistas en los cuarteles, eliminar a los oficiales subalternos y suboficiales que simpatizan con la UP y reemplazarlos. ellos con “hombres de hierro”.

Milicia obrera

Es significativo que, según informes incluso de la prensa capitalista de Gran Bretaña, las fuerzas armadas han desarmado a los trabajadores y llevado a cabo búsquedas crueles y rigurosas en busca de armas en fábricas y distritos obreros, mientras que sólo han hecho los gestos más superficiales de búsqueda de armas. de los fascistas, que han provocado numerosos incidentes e incluso han asesinado a dos oficiales del ejército, entre ellos el comandante en jefe y el ayudante militar de Allende.

Los oficiales navales han tomado duras medidas contra los marinos que han sido afectados por la propaganda revolucionaria, realizando registros entre ellos.

La única manera de combatir la reacción entre las fuerzas armadas es estableciendo comités entre soldados, marineros y aviadores para supervisar atentamente los movimientos y acciones de la casta de oficiales.

Confiar en el personal de mando sería como confiar en los directores de las empresas para supervisar los cambios en la sociedad. Es confiar en el bastón del enemigo.

Al mismo tiempo, un medio seguro para garantizar una “transición pacífica” al poder obrero sería la formación de una milicia obrera armada, con una conexión amistosa con las bases de las fuerzas armadas.

Ejército y Policía

Esto dejaría totalmente impotentes a los provocadores de la organización fascista “Patria y Libertad”, que están almacenando febrilmente armas y bombas que podrían ser inofensivas y desarmadas por el movimiento de masas de la clase trabajadora.

2) “Delimitación del sector estatal de la economía”. En el mismo discurso, Allende dejó en claro que esto significaba un alto al programa de nacionalización e incluso un intento de romper elementos del control obrero en las fábricas cuando criticó duramente a los trabajadores y campesinos que habían estado involucrados en fábricas y granjas. ocupaciones.

3) “Monopolio de armas en manos del ejército y la policía”. Durante meses, la policía y el ejército han estado buscando armas en posesión ilegal. Esta política debe intensificarse. El objetivo es desarmar a los trabajadores y campesinos. Los fascistas quedarán impunes.

Las organizaciones obreras necesitan estar armadas para defenderse de los fascistas, cuyas actividades están alcanzando un nuevo crescendo. Como señaló el Observer el 29 de julio: “Chile ha sido sacudido por un aumento de la violencia derechista esta semana, incluido el asesinato de un sindicalista, la dinamitación de estaciones de radio y televisión socialistas… y un ataque con armas automáticas a la casa de Senador Carlos Aitamirano, líder del Partido Socialista del Presidente Allende”.

¿Es este el destino al que Allende expondría a sus seguidores, desarmados?

4) “El fin del veto del Congreso a la legislación”. Esta es una súplica completamente utópica y patética a los CD, que controlan el Congreso, para que «jueguen al cricket». Allende, en efecto, dice: “Desarmaré a los trabajadores y les pondré una camisa de fuerza si me dejan llevar a cabo mi revolución en el Parlamento”. Los capitalistas han dado su respuesta: «¡Gracias por vuestra ayuda, pero no hay trato!» Escupieron en la cara de Allende con desdén.

Estas cuatro condiciones son una receta para la contrarrevolución. Forman el programa que los generales intentarán implementar en el período inmediato. Alentarán a bandas fascistas como “Patria y Libertad”, cuyo secretario general, Roberto Thieme, ha declarado descaradamente: “Hemos terminado con la acción dentro de la ley”.

Las intensificadas provocaciones de los fascistas podrían proporcionar el pretexto para someter a todo Chile a la ley marcial. Esto ya ha sucedido dos veces desde octubre de 1972.

Civil War

In such a situation and with the connivance of the CD majority in Congress, is it not all too easy to envisage the “suspension” of Congress and rule by junta? Where will Allende’s parliamentary road take him?

This scenario assumes the air of reality more with each passing hour. The capitalist class is preparing for civil war. The Fascists are already stirring hard to provoke it. Who will defend the gains of the UP? Who will defend democratic rights when the capitalists and their army chiefs try to stamp them out?

Only the workers and poor peasants organised in the unions, factory committees and “cordones industriales” can defend the gains. Only a workers’ government, based on those organisations, can defend democratic rights – in a workers’ democracy.

Within the ranks of the left-wing of the SP above all, the workers crave for a revolutionary leadership. This is where Marxist ideas can gain the greatest response among the politically active workers. The ideas of Lenin and Trotsky must form the basis of the policies of the left-wing, especially the Young Socialists.

Socialist

Latin America is tinder-dry. One spark would light a conflagration. Chile, Argentina and Uruguay are poised on the brink. A bold lead and a struggle for workers’ power in any one of those countries under the banner of internationalism would meet a huge response from the labour movement of the whole world.

Reject Allende’s 4 conditions!

No deal with the Christian Democratic leaders! The left-wing, especially the Socialist Youth, must fight for Committees of Action for the defence of the rights of the workers and the defence of the revolution to be set up in every factory, workers’ district, armed forces, to be linked locally, in the districts and nationally together with all workers’ organisations to provide the necessary invincible framework for pushing forward the revolution and defeating the counter-revolutionary plots of reaction.

ARM THE WORKERS!

Expel the capitalist ministers civilian and military, from the UP cabinet!

For a Socialist Chile!

