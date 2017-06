Chile – Ukamau : Crónica de una victoria anunciada

Crónica de una victoria anunciada

Miércoles 31 de mayo de 2017, más de 500 familias esperan, impacientes, cansadas, alegres y expectantes; más de mil personas, niños, jóvenes, adultos y ancianos, repletando un gimnasio entero en la población Nogales, nerviosos, agotados, esperanzados y vigilantes. Una marea de pobladores y pobladoras, de trabajadores y trabajadores, no solo de Nogales, sino también de poblaciones como la Santiago, la Bonilla, la Victoria y otras, en su mayoría, del sector surponiente de Santiago. Todos con un solo objetivo, el de la casa propia; todos con una sola voz, la de hacerse escuchar y respetar por la autoridad; todos con una sola herramienta, la de la lucha colectiva; Todos con un solo sueño, ese que comenzó hace ya 6 años…

Son los integrantes del Movimiento de Pobladores Ukamau, que nace en 1987 en Estación Central y que desde 2011 lleva la bandera de un proyecto emblemático a nivel nacional en lo respecta a la política de construcción de viviendas sociales en nuestro país, las que se construirían en el terreno de la ex Maestranza San Eugenio, a más tardar en 2016, y que aún hoy, no ven la luz.

Este emplazamiento habitacional, surgido desde la autogestión, levantado y desarrollado por el Movimiento de Pobladores Ukamau y que por otra parte, corresponde a una obra póstuma del arquitecto Fernando Castillo Velasco, considera 424 viviendas de 62 metros cuadrados, siete más de lo normal para viviendas sociales, además de otras instalaciones como un parque, un edificio comunitario y un anfiteatro. Todo, en un terreno de casi tres hectáreas donde estaba ubicada la Maestranza San Eugenio (en las calles Exposición y Ramón Subercaseaux, en el sector sur de la comuna de Estación Central) y que el Serviu expropió a la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).

Ya desde 2013 se obtuvieron los primeros subsidios a las familias que forman parte de nuestra organización, y este 2017, el Permiso de Edificación en la DOM Municipal, cumpliendo así con todos requisitos necesarios para iniciar el proceso de construcción, el cual a la fecha no ha ocurrido, presentándose argumentos absurdos y que faltan el respeto a la dignidad de los pobladores.

Ya van siete días continuos de movilización y protesta, jornadas épicas en las que en su segunda etapa sostuvo hasta ahora por tres mañanas consecutivas las tomas en la Alameda, impidiendo el tránsito vehicular en la principal vía de nuestra capital.

Siete jornadas que iniciaron con la desesperanza de cientos, por la negativa de la autoridad a cumplir lo comprometido, indicando en principio como peor escenario el 2016, pero debido a las trabas absurdas y burocráticas impiden hasta ahora avanzar en la etapa final del proyecto, aunque ya todo está listo y conforme. Siete jornadas que iniciaron con la evaluación conjunta y participativa de acciones que permitieran torcer la mano a quienes cierran el paso y abrir el camino de los sueños. En virtud de ello, y con participación universal de las asambleas que componen el Ukamau, se definió un Plan de Lucha; con el compromiso de participación total, independiente de las consecuencias; con la convicción que da saber que tienes la razón; y con la fuerza popular, esa llama colectiva que se enciende cuando el objetivo es común y de una pureza innegable.

En la primera jornada, el Movimiento se despliega en su hábitat más natural, en su lugar más conocido y representativo. Cientos de luchadores y luchadoras se toman la Alameda al iniciar el día en diversos puntos del sector de General Velásquez, lo que logra el impacto mediático esperado en los medios de comunicación masiva. Decir acá, que los medios independientes en general siempre han acompañado este proceso, pero los masivos, aquellos dependientes de los poderosos, han invisibilizado desde siempre la organización y lucha popular, pero esta no fue la oportunidad… La Vocera del Movimiento, Doris González Lemunao declaraba: “Vamos a hacer lo que sea por obtener nuestras viviendas”, ante decenas de medios de prensa y el país nuevamente ponía atención.

Ya en la segunda jornada, las dirigentas (sí, todas mujeres), de cada una de las Asambleas de pobladores y pobladoras, se reúnen con el Director del Servicio de Vivienda y Urbanismo, sr. Alberto Pizarro, en las instalaciones de dicha entidad, buscando llegar a acuerdos para dar solución al conflicto y planteando alternativas para viabilizar los cuatro puntos que impedían el avance del proyecto (el pago adeudado a los profesionales, la calificación definitiva del proyecto, el concurso para la postulación de las familias faltantes y la Licitación de la Construcción del Proyecto Maestranza), pero la autoridad una vez más cerró las puertas. Cientos, que acompañaban en las afueras del edificio se sienten nuevamente engañados, vulnerados, ninguneados. La rabia crece, la rabia convoca, y en este caso, construye y solidifica las acciones.

Dado que la autoridad pertinente sigue empecinada en su posición autoritaria y con fundamentos arbitrarios e incorrectos, se viene el tercer día, pero a un siguiente nivel. “Nos vamos a La Moneda!” 424 familias que corresponden al Proyecto Maestranza, exigen a la Presidenta de Chile, Sra. Michele Bachelet, a que interceda en virtud a la Potestad Reglamentaria de la cual se encuentra investida por mandato del artículo 32 N° 7 de la Constitución Política del Estado, y llame a que los compromisos se cumplan. Desde las 08:30 de la mañana y hasta las 16:30, cada una de las familias hizo suya esta demanda y entregó personalmente su carta oficiando a la Presidenta. Fue un día en que hostigaron a muchos y muchas, pero se cumplió la tarea.

Ya luego de echadas las cartas en el Servicio y en la máxima entidad del Estado, se esperó por un par de días. Nada, ninguna respuesta. Tal como estaba acordado por la asamblea, se contactó a la autoridad por una última vez antes de activar la segunda etapa del plan de Lucha. Nada. No les importó.

¡Se vinieron tres días consecutivos en las calles, tres jornadas en distintos puntos de la Alameda, tres amaneceres donde centenares de personas y banderas detuvieron el tránsito vehicular, gritaron, exigieron, y lucharon por su derecho a la vida digna! Tres días en que, fueron mojados, agredidos y detenidos por las fuerzas de carabineros, cómplices y serviles a los poderosos de siempre. Pero no pudieron acallar las voces y esta se expandió, y los noticieros y matinales ya no solo apuntaban a las complejidades que provocaban los desórdenes de este tipo, si no que apuntaban y con mayor cobertura, a los porqué, a los porqué de este movimiento, a los porqué de estos pobladores y pobladoras. Y el país entero supo de aquello y centenares de apoyos de distintas organizaciones y agrupaciones se sumaron a los que ya estaban con nosotros.

Luego de esa última jornada, todos nuevamente en Asamblea. Es el día previo a la Cuenta Pública de la Sra. Presidenta de la República. Decenas de movimientos y organizaciones, de trabajadores, estudiantes y pobladores saldrán a las calles. Hay que definir este último y nuevo día.

Es miércoles 31 de mayo de 2017, y cientos de familias están expectantes y convencidas de que es el camino correcto. La Asamblea de Pobladores Ukamau, máximo órgano de nuestro Movimiento, en el intercambio fraterno de ideas concluye que hay un país entero está mirando este movimiento y su lucha; y que muchos esperan, abramos el camino. Y que somos un ejemplo vivo del pueblo organizado y que es posible, que la convicción de cada uno y cada una lo hará posible. Se concluye que ganaremos, si compañeros y compañeras, ganaremos!! Los justos, los sencillos, los humildes, los de caras resquebrajadas por el esfuerzo, los del lomo pelado por la lucha diaria por subsistir, los invisibles de siempre. Ganaremos!!

Y la nueva mañana fue increíble, la cuarta y última jornada consecutiva en la principal arteria capitalina, fue una jornada épica. Por más de una hora se sostuvo la arremetida y a pesar que había llegado el momento, nadie cesaba en su lucha, en su grito, en su esfuerzo. Los piquetes de pobladores se movieron de un lado a otro y los persecutores de verde no supieron que hacer y cómo siempre acudieron a lo que mejor saben, a la represión, a los golpes, a la tortura; y varios de los nuestros la sufrieron con fuerza ese día. Se estuvo junto a ellos hasta el final, un compañero con fractura de nariz y una compañera con fractura en su brazo. Por fin, luego de una intensa y extenuante jornada, se vino nuevamente la espera y el descanso.

Se cumplió con el Plan de Lucha, hubo satisfacción, pero esta se confunde con la desconfianza, sobretodo con el silencio incólume e incorregible de la autoridad, la que no dio luces, ni abrió una mínima esperanza.

Sábado 03 de junio de 2017. Cientos de familias, las de siempre, las de esta historia; compartiendo juntos en la Casa Ukamau, en otra actividad que tiene por objetivo el reforzar los lazos de camaradería, los lazos revolucionarios, los lazos de aquellos que esperan vivir juntos el futuro.

Se apagan las luces y se presenta un video con las últimas jornadas de movilización. Cada uno y cada una se reconoce en las imágenes, sonríe y comparte su complicidad con quien tiene sentado al lado. Un aplauso cerrado y de nuevo la expectación. Comienza el agradecimiento de Aland Castro, Coordinador Nacional del Movimiento Ukamau, a todos y todas por su participación, por su compromiso, por su lucha y esfuerzo diario. Han sido jornadas extenuantes. Nos recuerda sobre aquellos que se fueron en el camino y que hoy nos guían; y habitan nuestras memorias y corazones. Nos realza la importancia de que los postergados de siempre, los invisibles, los más sencillos, levanten la voz y luchen por lo que les es propio, porque toda lucha tiene un sufrimiento, toda lucha tiene un deseo, toda lucha si es colectiva, tiene una recompensa. Y de pronto, una imagen, una simple imagen sobre el manto oscuro del muro más impreciso de la Casa Ukamau… Y los gritos, los abrazos, las lágrimas, llenas de alegría, las felicitaciones de unos a otros. Es la imagen que refunde todo el esfuerzo de estos años, es la imagen de la Publicación de la Licitación del Proyecto Maestranza, ahora, ya mismo!!!

Ganamos compañeros, los simples, los humildes, los del esfuerzo y dolor diario, ganamos!!!

Tras estas jornadas de movilizaciones, se logró el éxito en todos los aspectos impulsados: se canceló lo adeudado a los profesionales, se obtuvo la Calificación definitiva del proyecto, se promulgó el concurso a las familias faltantes y se abrió la licitación del Conjunto Habitacional Proyecto Maestranza en la comuna de Estación Central. Nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestros sueños.

Ahora se viene el nuevo desafío, el de insistir con el cumplimiento de los plazos, el de la primera piedra, el de acompañar el proceso de construcción y sus detalles, el de comenzar la vida buena, esa que día a día habita en una maqueta en el centro de la casa Ukamau. Se viene otra etapa, la de construir ya no solo los sueños, si no, nuestra futura realidad.

Adelante Compañeros… Solo la lucha le da al pueblo, lo que es del pueblo!!!

POR LA VIDA BUENA, ARRIBA LOS QUE LUCHAN!!

Movimiento de Pobladores Ukamau.

– Mauricio Donoso C.

@mdonosoc

En el final, algunas palabras de los propios pobladores y pobladoras a propósito de esta etapa:

“El esfuerzo y la lucha incansable de nosotras y nosotros como Ukamau, para seguir empujando nuestro #ProyectoMaestranza luego de muchos días movilizados, recibiendo represión como respuesta de este gobierno. La fuerza de la organización y la lucha, lo hizo posible, algo que nos dijeron que no se podía, lo hicimos posible una vez más! Adelante con todas las fuerzas de la historia”

“La lucha da lo que la ley niega… nuestro sueño cada vez mas cerca… el que no lucha por lo que sueña no merece lo que anhela…”

“Son tantas emociones juntas fueron tantas luchas.. valieron la pena amor. Hoy podemos decir que nuestros hijos tendrán su hogar por el que tanto hemos luchado!!! Gracias Ukamau. Gracias por esta alegría. Doris, Aland, nunca se dieron por vencido y nunca dejaron que nosotros lo hiciéramos !! Arriba los que luchan!”

“Más feliz no se puede estar. Toda lucha valió la pena… Orgullosa de mi Ukamau gracias Doris y Aland…por sacar de nosotros la fuerza y valentía de luchar por lo justo”

“Al fin…. después de tanta lucha!!! Una excelente noticia y más que merecida para todo el movimiento Ukamau. A seguir luchando por más. Grande Doris y Aland por dirigir este gran proyecto, por guiarnos para poder vivir la VIDA BUENA.”

“Gracias por tanta lucha. A todos nuestros dirigentes, sin ustedes esto no sería posible y ahora a no bajar los brazos !!! Arriba los que luchan!!!”

“Después de tantas cosas malas hoy tengo la alegría más grande de mi vida. Al fin llamaron a licitación para el Proyecto Maestranza, el último paso para tener mi hogar. Mil gracias Doris y Aland, no saben la alegría que hay en mi familia. No tengo palabras para agradecerles todo el esfuerzo, lucha y aguante que tienen. Nada más que decir. Arriba los que luchan!”

“Después de una lucha constante de los compañeros del Ukamau, se logró!!! Más feliz que la ñoña, Miguel valió la pena todo tu esfuerzo, todo tu aguante, muy orgullosa de ti amor. GraciasDoris por toda tu garra. Arriba los que luchan!

Amada mía… toda esta lucha que estamos dando es para que tengamos donde vivir… Usted y mi niña se merecen esto y mucho más y qué mejor que conseguirlo a través de la lucha constante… Y no descansaré hasta tener esas tan anheladas llaves… las amo vida mía”

“Esta imagen refleja quienes somos, mujeres y hombres trabajadores, ese pueblo sabio que todo lo que tiene lo ha conseguido gracias al trabajo y el esfuerzo.

Ese pueblo que ha levantado la cabeza y está decidido a triunfar, a conquistar la vida buena, que pretenden negarnos. No se equivoquen señores, nosotros al igual que nuestras madres, padres, abuelas y abuelos construimos comunidad y luchamos por un lugar digno para vivir.

No necesitamos representantes, seremos nosotras y nosotros quienes seguiremos profundizando la organización y la lucha, aquí estamos y seguimos adelante!“

