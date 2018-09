Chile – Trabajadores/as de HDI Seguros entran en su tercera semana de huelga

5 0 0

Iniciada la tercera semana de huelga de los trabajadores de HDI Seguros, conversamos con Yorka Delgado y Sebastián Zamorano, tesorera y secretario sindical respectivamente, sobre el ánimo y los avances en esta huelga por mejores condiciones salariales y laborales.

Para los dirigentes esta semana es decisiva y se inicia con el mismo buen ánimo del primer día, porque nada ha cambiado en cuanto a ofrecimiento de la empresa. Sebastián, señala que el único acercamiento que ha realizado la gerencia fue el viernes 14 de septiembre de 2018, cuando repitió el ofrecimiento de dar un bono de 200 mil pesos para todos los trabajadores incluidos los no sindicalizados, cosa que no fue aprobada por la asamblea. “La mayoría va a seguir y con más fuerzas que nunca, señala el dirigente sindical, agregando que “la gente viene motivada y con el objetivo claro de lograr todos los puntos que nos propusimos desde el inicio: reajuste salarial, tickets de colación y bono de término de conflicto decente y que sea para los socios”. Ese es objetivo.

Los trabajadores y trabajadoras que se congregan frente al edificio corporativo en Avenida Manquehue Norte 160, están esperanzados en lograr un reajuste salarial luego de años en que los sueldos han permanecido estancados, mucho más atrás del 2015, año de la fusión entre Aseguradora Magallanes y el consorcio alemán HDI. Algunos cuentan que en 12 años solo les han aumentado el IPC.

Yorka Delgado, cuenta que esta negociación colectiva “es un proceso que la gente ha esperado desde que se fusionó la empresa hace tres años y no ha habido nada para los trabajadores”. “Este es el momento -agrega el secretario del sindicato-, señalando que el tema de la colación no es menor. “Aquí hay gerentes que cuentan con tickets de colación y hay trabajadores que no tienen nada. Queremos que todos se sientan parte de la compañía y esto es un punto importante en este sentido”, subraya.