Chile – Pamela Jiles: “¿Piñera prefiere que niños Sename mueran antes que darles familia de padres homosexuales?”

Por El Dínamo 13 de marzo de 2018

La primera actividad pública realizada por el Presidente Sebastián Piñera tras asumir el Gobierno fue en un centro privado del Servicio Nacional de Menores (Sename), materia que es parte de las prioridades para los primeros días de su administración y de la agenda política que ya han comenzado a movilizar sus ministros, a través de un Gran Acuerdo Nacional por la Infancia y Adolescencia.

De esta forma, el Mandatario puso urgencia simple a las iniciativas relacionadas que se encuentran en el Congreso para agilizar su tramitación y que pronto se transformen en ley, lo que incluye una modificación a la normativa que regula las adopciones. Esto hizo recordar los cuestionamientos de Piñera a la idea de que se instaure la adopción homoparental.

Piñera ha dicho en varias oportunidades: “Yo creo que lo mejor para el niño es que lo reciba una familia donde exista el padre y la madre, y porque esas dos figuras son parte de la naturaleza”. “No es que las parejas tengan derecho a adoptar, el derecho lo tiene el niño a ser adoptado”, ha dicho y que “no estamos discriminando a nadie, lo que estamos haciendo es preguntarnos qué es mejor para un niño“.

Este martes, la futura directora del Sename, Susana Tonda -quien está a la espera de obtener la nacionalidad chilena para poder asumir-, afirmó que la modificación de la Ley de Adopciones busca “acelerar y simplificar el proceso de búsqueda de la mejor familia para cada niño”.

En el programa Hablemos en Off de Radio Duna, Tonda explicó que en el proyecto “la prioridad debieran ser las familias con padre y madre“, pero que, aún así, “en lo personal, no me niego a que hayan distintos tipos de familias” y que dichas prioridades “hay que revisarlas”.