Chile Mejor Sin TLC al Presidente Boric: «Está en sus manos retirar el TPP11 del Senado».Entrevista a Esteban Silva sobre el TPP11 y el proceso constituyente.

Chile Mejor sin TLC a Boric por el TPP11: “Está en sus manos evitarle al país un tratado que subordina la soberanía económica”



El martes 11 de octubre, muy probablemente, se votará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. En las horas previas organizaciones sociales han redoblado acciones de rechazo a este acuerdo comercial.



Desde la Plataforma Chile mejor sin TLC -formada en 2015- reiteraron su llamado a no ratificar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conocido como TPP11 y cuya votación está prevista para el próximo martes en el Senado.

El pasado 23 de septiembre, el conglomerado entregó en La Moneda una carta con su posición de rechazo a la idea de ratificar el acuerdo comercial y que se sustenta en 18 razones. La entidad le solicitó al Presidente, Gabriel Boric que haga uso de la facultad que le confiere el reglamento del Senado y retire el TPP11 de la votación en la Cámara Alta.



Uno de los voceros de la Plataforma, Esteban Silva, señaló que “el proceso constituyente que no ha concluido abrió la posibilidad de discutir los TLC’S y Tratados de inversión que Chile ha suscrito y revisar el tratamiento privilegiado que se le otorga a las corporaciones transnacionales e inversores en desmedro de la soberanía de nuestro país y que va en contradicción con nuevas políticas públicas que protejan los derechos de los trabajadores y medioambientales. Necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, más justo. Este debate tiene que hacerse de manera transparente, participativa, con estudios fundados, pero hechos por instituciones confiables y con un mecanismo de participación de la ciudadanía”.



Agregó que “desde Chile mejor Sin TLC planteamos que se realice una Auditoría de todos los TLC(Tratados de Libre Comercio) , TBI (Tratados Bilaterales de Inversión) y del sistema de arbitraje internacional en Chile. En segundo lugar, en el marco de la discusión de la nueva Constitución reiteramos los contenidos de nuestra propuesta de iniciativa popular constitucional que reunió más de 18 mil firmas ciudadanas que apuntaba a impedir que los inversores extranjeros demanden al Estado Chileno en centros arbitrales internacionales, entre otros aspectos”.



Asimismo, indicó que “la Central Unitaria de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras no +AFP, la Fenpruss, la Confusam, las organización sindicales, campesinas, movimientos sociales y medioambientales que forman parte de Chile Mejor sin TLC le hemos insistido al Presidente y todavía esperamos respuesta: está en sus manos evitarle al país un tratado que subordina la soberanía económica de Chile a las corporaciones transnacionales y a los grupos nacionales transnacionalizados que son que se benefician con este tratado”.



Silva afirmó que el TPP11 “fue negociado de espaldas a la ciudadanía bajo la única influencia de las corporaciones transnacionales y los grandes grupos económicos. No existieron mecanismos de participación”.



Añadió que “hay algo que con el paso de los años se mantiene: no existen estudios sobre los impactos de los tratados de libre comercio. Por eso, el pueblo movilizado a partir del estallido social, levantó como consigna el rechazo al TPP11. Actualmente, la propia derecha económica y empresarial pretende nuevamente forzar la aprobación de un tratado que divide profundamente a los chilenos”.



Desde Chile mejor sin TLC, Silva aseguró que “es fundamental avanzar hacia un orden internacional más justo, que reduzca las asimetrías que reduzca las asimetrías. Respecto al comercio internacional se requiere terminar con la lógica imperante impide el desarrollo de otro tipo de intercambios”.





Fuente: Publicada en la web de la Radio de la Universidad de Chile. 8 de octubre de 2022.

