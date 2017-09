Chile – Gobierno da espalda a los trabajadores y descarta propuesta de No + AFP.

“Los cambios demográficos proyectados para Chile complejizan la puesta en marcha de un sistema de reparto como el propuesto por la Coordinadora sin proyectar cambios importantes en la tasa de cotización en el mediano y largo plazo”. Con estas palabras la ministra de Trabajo, Alejandra Krauss, cerró la puerta a la propuesta realizada desde la Coordinadora de Trabajadores No + AFP para un nuevo sistema de pensiones.

Para el Gobierno las propuestas significarían mayor carga financiera para las generaciones futuras y un mayor gasto fiscal.

Al contrario de la propuesta del Ejecutivo la de la Coordinadora No + AFP consiste en un sistema de reparto, tripartito (entre el Estado, empleadores y trabajadores) y solidario que a grandes rasgos consiste en aumentar el aporte de los empresarios al 9% de aquí a 2024, fecha en la cual el aporte del trabajador también llegaría al 9%, completando un 18% de cotización.

Las criticas de los expertos a la decisión del Gobierno

Sobre el aumento del gasto fiscal, el investigador de la Fundación Sol Recaredo Galvez señaló, según consigna diario U. de Chile, que la propuesta de la Coordinadora conllevaría un aumento paulatino del mismo, y recién a fines del siglo XXI bordearía el 9% del PIB, cuando la mayoría de los países de la OCDE superará el 10%.

Sobre lo señalado por la Ministra en nombre del Gobierno Galvez los acusa de desinformados ya que el gasto fiscal, que hoy de un 5% del PIB, disminuiria en la primera étapa de implementación de la propuesta de la Coordinadora; “para el año 2017 el gasto sería de un 3,07% del PIB. Ahí notas que es un gasto más bajo. Esto se da debido al importante efecto que tendría la posibilidad de cambiar el esquema de cuentas individuales por un sistema de contribuciones basado en trabajadores, empleadores y el Estado, es decir, cambiar el aporte de ahorro individual por un aporte tripartito es algo que genera una fuerte disminución de la carga estatal en materia de pensiones, porque inicialmente el Estado no tendría que estar gastando en aporte para el Pilar Solidario”.

Respecto a los dichos de la Ministra sobre que la propuesta de NO + AFP no contempla los cambios demográficos, Claudia Sanhueza, economista y ex miembro de la Comisión Bravo , señaló que la declaración de Krasuss no se condice con la realidad: “Eso es absolutamente falso. La ministra parece que no ha leído el documento técnico. Justamente lo que se hizo fue velar por que se estimara con los peores supuestos posibles, los más conservadores, y con los correctos supuestos de envejecimiento de la población, la sostenibilidad financiera del sistema. Para cumplir con eso la propuesta combina reparto con ahorro colectivo. De esa manera la hace sostenible y enfrenta el tema del envejecimiento de la población que es muy importante. Si no tuviera esa reserva técnica de 3% del PIB, no se sustenta, pero la tiene. Por eso combina las fuentes de financiamiento”.

Si bien la ministra señaló estar de acuerdo con la propuesta de la Coordinadora NO + AFP respecto a que esta fije la solidaridad como eje central del sistema, y que es necesario acabar con la brecha en materia de género, no parece haber sido suficiente para que el gobierno implementara una reforma cuyo foco sea un sistema de reparto inclinándose decididamente por mantener el intacto el negocio empresarial de las AFP dando la espalda a los trabajadores que demandan pensiones dignas..