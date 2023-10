Chile – fue declarada Monumento Nacional el sitio de Varas Mena 417 San Joaquin, Santiago

MEDIANTE DECRETO fue declarada Monumento Nacional en la Categoría de Monumento Histórico el sitio de Varas Mena 417 San Joaquin, donde como parte de la operación Albania o Matanza de Corpus Christi fueron asesinados combatientes del FPMR. La Operación Albania dejó entre el 15 y 16 de junio de 1987 doce frentistas asesinados en manos de agentes de la CNI, que simularon fuertes enfrentamientos para encubrir el crimen de estas personas, los enfrentamientos simulados también se produjeron en Pedro Donoso 582, en Recoleta, en la Villa Olímpica y en la vía pública, en calle Alhué de Las Condes. En total fueron asesinados 12 combatientes de Frente Patriotico Manuel Rodriguez.

Entrevista a dos sobrevivientes de la Matanza de Corpus Christi

Fuente: cedema.org/

Combatientes Rodriguistas

EL RODRIGUISMO SE ADELANTO A SU EPOCA…

El día 15 de Junio de 1987, se puso en marcha por parte de la CNI, el operativo destinado a aniquilar importantes estructuras del Frente Patriótico Manuel Rodríguez ; en esta acción denominada Matanza de Corpus Christi fueron brutalmente asesinados 12 jóvenes combatientes. En calle Alhué, en el pasaje Moscú con Varas Mena, en Villa Olímpica y en Pedro Donoso ; los organismos de seguridad dirigidos por Alvaro Corvalán asesinaron impunemente a jóvenes Rodriguistas ; sólo en la casa de Varas Mena N° 417, se produjo enfrentamiento, en el cual caen heridos y son últimados los militantes del Frente, Juan Waldemar Henríquez Araya y Wilson Daniel Henríquez Gallegos, los cuales se quedan a cubrir la retirada de los más de diez combatientes que se encontraban en ese lugar.

EL RODRIGUISTA, con motivo de cumplirse 11 años de esta acción, decidió conversar con Cecilia Valdez (C.V) y Santiago Montenegro (S.M), combatientes que salvaron con vida de esta matanza.

¿Qué hacen Uds. hoy en día ?

C.V: Estoy trabajando en un casino universitario.

S.M: Estoy terminando una carrera en la universidad, además de trabajar en una actividad relacionada con lo que estudio.

¿Qué significado tiene para Uds. haber militado y participado en el FPMR ?

C.V: Para mí lo más importante fue el aporte que entregó el Frente en ese período. Para los que somos sobrevivientes y los que fueron asesinados, consideramos que entregamos un aporte importante en la construcción de la democracia en este país.

S.M: Para mí tiene una importancia fundamental, yo ingresé al Frente Patriótico desde sus inicios, cuando estaba estudiando en la universidad, como un jóven combatiente. Yo me siento orgulloso de haber participado en el Frente; pienso que en este país la última palabra no está dicha… sin perjuicio que la realidad ha cambiado, yo sigo creyendo en todas las formas de lucha… sigo pensando que la forma de lucha armada del Frente fue necesaria e importante. Aunque muchas veces se juzgan las cosas por sus resultados, y eso es injusto; las cosas se deben analizar por su intención, por lo que se entregó.

En relación con el aporte que se hizo en la construcción de la democracia ¿Uds. creen que la contribución que hizo el Frente rindió sus frutos, y estamos viviendo en un proceso realmente democrático, cómo el que Uds. se plantearon y por el cual se jugaron la vida ?

S.M: Desde el punto de vista de los objetivos que nos planteamos como organización político militar, no, estamos muy lejos. Pero también sería injusto decir que en este momento estamos igual que en dictadura. Yo creo que se han ganado espacios, existe un poco más de respeto. Pero a esta democracia le falta mucho, en Chile aún la derecha campea, basta ver las noticias para darse cuenta que gobierna la derecha, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del derecho de los trabajadores, etc… sólo se trata de seguir la línea para no incomodar a los señores militares o a los señores empresarios. Nosotros en el Frente perseguíamos una democracia amplia, popular. Si lo analizamos desde ese punto de vista, estamos lejos de la democracia.

¿Fue inútil la entrega entonces ?

S.M: Yo sostengo que no. En el Frente hubo honestidad, entrega… dignidad…

Cecilia te complemento la pregunta, Santiago hablaba de una democracia de la derecha, y algunos hablan de la democradura o una democracia protegida. ¿Tú como combatiente del FPMR, cómo sientes este proceso democrático al tenor de lo que fue tu lucha y tu entrega ?

C.V: Lo que plantea Santiago es verdad, nosotros buscábamos una democracia total, de verdad. Pero en este momento, al igual que un sector importante del pueblo, habemos muchos compañeros del Frente que estamos descontentos por la situación actual de esta democracia, democracia entre comillas. En la llamada transición nos ofrecieron un montón de cambios, pero a la larga, vemos que sigue gobernando la dictadura, la derecha… y la democracia nunca llegó. Realmente, yo como parte del Frente, me siento engañada por esta democracia. Supuestamente, por esta democracia dejamos algunos la política armada.

TENÍAMOS UNA VÍA DE ESCAPE

Varas Mena era una casa de seguridad del Frente. ¿Por qué no nos cuentan primero, qué es una casa de seguridad?

C.V: De seguridad por extensión, ya que podía ser un departamento, una parcela, etc. que se usaban para instrucción, para resguardar a compañeros que tuvieran problemas…

¿Osea, habían personas que vivían en esa casa?

S.M : Claro, vivían compañeros que eran buscados por los aparatos de seguridad de la dictadura ; ellos, como habían pocas casas, utilizaban la casa de Varas Mena, que estaba destinada a la instrucción de compañeros.

¿Cómo los encuentra la madrugada de aquel 16 de junio de 1987 ?

S.M : Yo no manejaba los aspectos de seguridad de la casa. Nosotros nos enteramos a eso de las 9 de la noche del 15 de junio, que la casa estaba rodeada por agentes de la CNI ; en ese momento, los encargados de seguridad de la casa nos informaron que se podía producir un enfrentamiento. En un principio, cuando mataron a Patricio Acosta, que lo asesinaron a una cuadra de donde nosotros estábamos…

¿Uds. se habían enterado de este hecho ?

S.M : No. Los compañeros que estaban a cargo de la seguridad no nos lo quisieron decir, obviamente para no causar alarma. Cuando ellos supieron que habían matado a Patricio, no relacionaron necesariamente que nuestra casa estaba ubicada. Es más, por la cantidad de agentes que se paseaban, se podía pensar que era por el compañero que había muerto. Para nosotros era complicado, ya que cabía la posibilidad de que ellos no supieran de nuestro paradero. En ese momento salir era más suicida que quedarse… pensar que iban a atacar la casa era sólo una posibilidad entre muchas otras…

Cecilia, ¿cómo viviste tu ese momento previo al enfrentamiento?

C.V : Para los compañeros que estabamos a cargo de la seguridad, existía la preocupación al no saber quien había sido asesinado al medio día (se refiere a Ignacio Valenzuela, asesinado a las 12.10 Hrs. En la comunas de Las Condes), y después en la tarde (Patricio Acosta, asesinado a una cuadra de Varas Mena # 417). Nosotros decidimos esperar a nuestros jefes. Cuando llegaron, vimos la posibilidad de sacar a nuestros compañeros en auto, pero no teníamos ningún vehículo, por lo cual decidimos esperar hasta el otro día. Ahora bien, si pasaba algo teníamos preparada una vía de escape…

¿Cómo fue el momento de la irrupción de la CNI ?

C.V : Bueno, a mí me tocó estar de guardia en ese momento, yo estaba viendo las últimas noticias de la TV. No sé, yo tuve en ese momento un presentimiento, golpearon la puerta super fuerte ; yo corrí a avisarle a mis compañeros, se sintió un estruendo en el portón y dimos el aviso de escape, lo que permitió que se salvaran todos los compañeros, excepto los jefes que estaban a cargo, que fueron los que se quedaron a cubrir la retirada

S.M : Ellos con su muerte permitieron que los demás nos salváramos, la vía de evacuación estaba bien planificada.

¿Qué fue lo último que alcanzaron a hablar con Wilson y Juan Enríquez ?

S.M : Con Juan, yo tenía una relación de amistad, a Wilson lo había visto sólo en cosas de orden práctico. Con Juan ni siquiera me despedí, porque uno jamás pensaba que algo malo podía pasar. Lamentablemente, a pesar del plan de escape que teníamos, la CNI e investigaciones habían copado todo el lugar. Ellos como a las 21 Hrs. se tomaron varias casas contiguas a la de nosotros. Llegaban, golpeaban la puerta y sacaban a los vecinos por la fuerza. Entonces, cuando nosotros logramos salir de la casa nos dispararon por todos los flancos ; yo quedé herido, recibí un balazo en el hombro y aún tengo una bala incrustada en el cráneo. A pesar de eso logré salir del cerco, para luego caer en manos de carabineros…

¿Al tenor de lo que fue la suerte de los otros Frentistas asesinados en la Operación Albania, fue mejor caer en manos de carabineros ?

S.M :La verdad es que los que participaron en estos hechos estaban con órdenes de matar a toda la gente del Frente que encontraran ; el error para ellos fue que carabineros me llevó a la comisaría y me anotó en el libro de guardia, entonces, cuando la CNI me fue a buscar para matarme… yo escuchaba la conversación, ellos decían : mira huevón, lo echamos arriba de la camioneta y lo matamos ; pero el teniente que estaba a cargo decidió llevarme a la Posta. De hecho, a Juan, que fue uno de los jefes que cubrió nuestra retira, lo mataron en el suelo. El estaba herido y sin oponer ninguna resistencia, se acercaron, lo patearon y lo ametrallaron en el piso.

Cecilia, en tu caso, ¿ conocías a los jefes que se quedaron a cubrir la retirada de los demás combatientes ?

C.V :Bueno a mí me tocó trabajar con ellos más directamente. Yo tuve la posibilidad de hablar con Juan, ya que como una de las encargadas de seguridad, tenía que quedarme en la casa, pero, en conversaciones con Juan se acordó que yo debía abandonar la casa junto con mi hijo… fue la última vez que hable con él, no nos dijimos ni chao ni adiós, sino sólo conservo su mirada que queda para siempre. Yo salí por los techos y cuando llegamos a una calle, nos encontramos con un vehículo de la CNI…

¿Tu llevabas a tu hijo ?

Sí yo arranqué con él…

¿Qué edad tenía él ?

En ese momento tenía dos años y medio. Cuando nos detuvieron, nosotros dijimos que íbamos al hospital, pero no nos creyeron. A mi hijo lo pusieron en la camioneta y a mi me llevaron hacia una esquina para asesinarme… en ese momento pasó un vehículo lleno de hombres, tal vez pensaron que eran Frentistas que venían a rescatarnos, se asustaron y nos devolvieron nuevamente a la casa, lo que a la postre salvó mi vida.

NOS PLANTEAMOS ENTREGAR LA VIDA SI FUESE NECESARIO

Cecilia, ¿cuál es la percepción que tiene una combatiente del Frente, más allá de las violaciones de derechos humanos que se cometieron con Uds. después de ser tomados prisioneros ; ya que en Varas Mena, fue el único lugar que se opuso resistencia a este intento de exterminio ?

C.V : Para nosotros, en el momento que entramos al Frente, siempre nos planteamos entregar la vida si fuese necesario. En nuestra casa, si bien hubo un enfrentamiento, fue una defensa mínima… nosotros estabamos en total desventaja en recursos de armas en comparación con la CNI, habremos tenido dos revólveres y un M-16, no más que eso. Ahora, con respecto a los DD.HH, a nosotros nos querían eliminar… no sólo a nosotros como combatientes, sino al Frente.

Cecilia, hay sectores -particularmente de la Concertación-, que hablan de la irresponsabilidad de haber mandado una generación, tú generación, al suicidio. ¿con respecto a la entrega de Uds., valió la pena el sacrificio?

C.V : Mira, yo hace tiempo que quería decirlo, pero cuando uno escucha a dirigentes que fueron de izquierda como Fany Pollarolo, cuando pide disculpas a compañeros que fueron asesinados o participaron en ese período… yo creo que ella debiera pedir perdón por el rol político que está jugando en este momento ; porque la opción mía o la de cualquier compañero que participó en el Frente, fue una opción personal. Para nosotros la opción militar es legítima ; a muchos compañeros, antes de que existiera el Frente se los llevaron y los mataron, sin ninguna posibilidad de defenderse.

¿Cuál es la importancia que Uds. le asignan al Rodriguismo ?

S.M : El Rodriguismo como Frente Patriótico, yo creo que fue importante, por su honestidad, por su entrega, por los valores morales que encarnó. Yo no soy de los que dicen que mientras yo me sacaba la cresta había dirigentes viendo la TV, no, esta lucha era mía … Para nosotros era poner a prueba nuestro compromiso político, sin esperar que los otros hagan más o menos. El Rodriguismo se adelantó a su época, en cuanto a la libertad, en cuanto a honestidad, a decir las cosas por su nombre… llamamos al tirano por su nombre, lo tratamos como se merecía, le dimos la lucha desde el punto de vista que nosotros considerábamos necesaria y moralmente mínima. El Rodriguismo es la continuación de estos valores, y tiene el deber moral de seguir llamando las cosas por su nombre… es un trabajo difícil, ¿qué ofrece el Rodriguismo ? No ofrece viajes al extranjero, no ofrece pegas en algún ministerno ofrece becas en alguna universidad… lo único que te ofrece es ir contra la corriente, y para eso hay que tener los pantalones bien puestos, hay que ser humano… demasiado humano. Si triunfas, va a existir una sociedad mejor, sino, lo que se refleja ahora : vas a ser atacado por todos…

C.V : Yo creo que el Rodriguismo es importante, no sólo para los que luchamos en un determinado tiempo histórico, sino para los jóvenes, para los que desean construir una verdadera democracia. El trabajo Rodriguista es fundamental, se debe acercar a las poblaciones, a la base social. La preparación militar es importante. Claro, ahora supuestamente estamos en democracia, pero qué estamos esperando, qué el día de mañana se produzca otro golpe de Estado, que exista un nuevo Pisagua, un Estadio Nacional…

Astiel

Me gusta esto: Me gusta Cargando...