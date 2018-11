Chile – Frente Amplio elabora documento con propuestas para resolver el conflicto chileno-mapuche

Diversos actores han sido parte de esta política de Estado: gobiernos, partidos políticos de la transición, Ministerio Público, Carabineros, medios de comunicación, megaindustria forestal, entre otros. Vemos también dos dimensiones en este problema. Primero, la colonización de la política por parte del poder económico, cuya defensa ha llevado incluso a una suerte de soberanía territorial por parte de las megaindustrias y transnacionales, que no se reduce solo al caso del Ngullumapu (territorio mapuche de la región de la Araucanía), sino a todos los pueblos originarios. De esta situación deriva la criminalización de la lucha social y de formas de vida tradicionales que no se ajustan al extractivismo radical que caracteriza nuestro neoliberalismo.

Urge enmendar el rumbo que el Estado ha tomado en el abordaje de este conflicto, tanto porque los niveles de violencia y abuso que en dicho marco han existido son intolerables, como porque este tipo de violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando su investigación no se ajusta al debido proceso y sus resultados aumentan el manto de impunidad en Chile, envía una señal nefasta a toda la población: que el Estado puede emprender una campaña de violencia, abusos, torturas y asesinatos contra miembros del pueblo mapuche, para proteger intereses de privados y grandes grupos económicos.

El Frente Amplio acaba de elaborar un documento con diversas propuestas que apunten a resolver el conflicto chileno-mapuche. El texto enfatiza que el estado chileno no puede seguir planteando soluciones parceladas que no hagan frente a un problema que se arrastra por siglos. Entre las áreas a trabajar, el FA propone comisiones plurinacionales que apunten a la autoderterminación, la creación de un estado plurinacional, el respeto por parte del estado de Chile de la legislación internacional respecto a los pueblos originarios y la desmilitarización de la zona, entre otros puntos.

Por otro lado, está el actuar de Carabineros, el que si bien se encuentra sujeto a estas directrices estatales, muchas veces actúa con altos grados de autonomía y con niveles de fuerza totalmente desproporcionados que, en los peores casos, ha terminado con la muerte de hermanas y hermanos mapuche. En ese sentido, la represión y tortura se ejercen en sintonía con una política cooptada por intereses económicos, pero su ejecución concreta está sujeta a un actuar institucional que excede los límites que se asumen públicamente como aceptables, en la medida que no está subordinado al respeto elemental de los Derechos Humanos, en general, e Indígenas, en particular. Por ello, el Estado no está cumpliendo con los estándares mínimos de la legislación internacional sobre el tema.

Si se mantiene el rumbo de las últimas décadas, no habrá ninguna solución “parche” ni ninguna política de corto plazo que pueda acercarse a una salida pacífica y justa a la situación del Ngullumapu. Por ello, como Frente Amplio queremos contribuir a iniciar un diálogo político a través de alternativas concretas para enfrentar este problema histórico con la profundidad que merece. Nuestra intención es hacernos cargo de la deuda que tiene la izquierda ante los pueblos originarios. Ello implica ponernos a disposición para que el protagonismo de un diálogo político vinculante que genere reformas estructurales en diversos ámbitos de la organización social y política esté radicado en las propias comunidades y pueblos originarios, así como en sus organizaciones tradicionales y representativas.

Entendemos lo anterior como parte de una defensa irrestricta de los derechos humanos, en general, y de los derechos indígenas, en particular, cuyo respeto, defensa y promoción es constitutiva de una democracia plena. Desde nuestra perspectiva, el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche también tiene consecuencias para el movimiento social en general, en la medida que comparten causas y problemas estructurales, asociados al extractivismo, privatización de derechos y pérdida de soberanía. Asimismo, la violencia contra el pueblo mapuche en la actualidad parece marcar el umbral de la violencia posible y aceptable, cuestión que tiene como corolario la represión e incluso asesinato de dirigentes sociales y ambientales en los últimos años.

2.- Propuestas.