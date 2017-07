Chile – Entrevista a Esteban Silva, dirigente del Socialismo Allendista, ex jefe de Campaña de Mayol en las primarias presidenciales del FA

Entrevista del Werken Rojo a Esteban Silva, dirigente del Socialismo Allendista, ex jefe de Campaña de Alberto Mayol en las primarias presidenciales del Frente Amplio.

“Candidatura de Mayol constituyó un Polo de izquierda al que le daremos continuidad”

¿Cuál es el balance que haces de la candidatura presidencial de Alberto Mayol y de la izquierda en las Primarias del naciente conglomerado Frente Amplio?

Muy positivo pues liderazgo de Mayol nos permitió forjar un aglutinamiento muy sustantivo de fuerzas sociales y políticas de izquierda como el Socialismo Allendista, la Izquierda Cristiana, el Movimiento político social Ukamau, el Partido Igualdad, el Movimiento Nueva Democracia y el Partido Pirata, quienes junto a muchos independientes y a creadores culturales entre los que destacan Coral Pey, Pancho Villa, Patty Carmona, Miguel Angel Farías y muchos más con fuerzas sociales territoriales y regionales emergentes, como por ejemplo , el Movimiento de defensa del Patrimonio del Barrio Yungay encabezados por la concejala Rosario Carvajal, los cuales que se articularon entorno a una candidatura que por primera vez desde la post dictadura colocó en el centro del debate un Programa de gobierno y de lucha con medidas concretas, específicas y realizables que son alternativas al gran capital, a la acumulación de excedentes en manos de unos pocos y a la concentración de la propiedad en Chile.

Es por eso, que nuestra campaña golpeó los cimientos no sólo económicos del poder y de las élites, sino que también golpeó en la correlación cultural que han instalado desde la post dictadura a hoy los grandes grupos económicos y la derecha de la mano de los medios de comunicación hoy hegemónicos, los que incluye lamentablemente también a las llamadas fuerzas de centroizquierda como la Concertación y a parte importante de la Nueva Mayoría, que han administrado y profundizado el modelo económico de capitalismo extremo actual.

Con la candidatura de Alberto Mayol, instalamos una izquierda que emergió con un Programa que prefigura un proyecto de transformación cuyo eje central es la Refundación de Chile y que propone y prioriza, entre otras; la constitución de un gran polo de propiedad social en la economía chilena, la expropiación y nacionalización del 20% de todas las empresas estratégicas de la economía chilena, la nacionalización de la empresa minera no metálica Soquimich.

También la nacionalización por deudas del principal diario de la derecha chilena El Mercurio, una nueva Ley de Medios que busca regular la concentración de la propiedad en los medios de comunicación y fortaleciendo un polo de propiedad social con la democratización del espectro radioeléctrico y de la Televisión chilena como base para una batalla cultural que nos permita desmontar el modelo neoliberal chileno que se ha pregonado como un modelo a replicar en la región, incluso entre fuerzas de centro izquierda que han retrocedido ideológicamente.

Reiteramos nuestra opción clara por una Asamblea Constituyente que dote a Chile de una nueva Constitución y una nueva institucionalidad.

Alberto Mayol hizo suyo en su Programa el terminar con las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP creando un nuevo sistema de Pensiones solidario tripartito y de reparto. La propuesta fue generada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de NO + AFP y permitirá mediante un fondo de Reserva Técnica de Propiedad social de los Trabajadores el invertir en el país en otro modelo de desarrollo productivo y desde la cual basamos el financiamiento de la propuesta de un Tren rápido de norte a Sur y del Tren Transpatagonico.

Propusimos recuperar el Mar para Chile, lo que pasa por derogar la espuria Ley de Pesca. Ciudadanizar las FFAA, la rebelión de las regiones y en política exterior una nueva arquitectura financiera y de Fomento productivo priorizando la UNASUR y la CELAC con una visión crítica y opuesta a la participación de Chile en la Alianza del Pacifico y la moratoria a los TCL mientras no se evalúen seriamente los que Chile ha suscrito.

¿Cómo fue la recepción ciudadana a estas propuestas?

Muy receptiva. Estos temas fueron expuestos por nuestra candidatura durante 15 días (cada día durante tres minutos ) en la franja de televisión obligatoria de todo los canales de televisión de señal abierta establecida por ley, lo que creó un gran impacto político cultural y que queremos seguir profundizando.

Nuestra candidatura presidencial y su Programa fue objeto de una gran embestida de la derecha y por los grandes medios que pasaron de ignorarla a la descalificación de Mayol acusándolo de ideologizado y de “populismo chavista ” y otros epítetos y descalificaciones similares.

A pesar de la prédica en su contra del voto útil por Sánchez, invisibilizado por los medios, sin recursos económicos y apoyados por organizaciones que no formaban parte de la cúpula del Frente Amplio. Mayol obtuvo 105.000 votos y si hubiésemos tenido más tiempo por delante podría haber triunfado. Su votación es un tercio de la votación obtenida por el FA, pero lo más importante, es que se trata de una propuesta cualitativa que irrumpe en la izquierda y en el FA.

Los que votamos por Mayol somos un voto duro pues lo hicimos por un Programa para Refundar Chile

El Programa y las fuerzas del Polo de izquierda que se configuró con la candidatura de Mayol tiene una enorme proyección al cual le daremos continuidad. En nuestra opinión, por primera vez desde la post dictadura la izquierda se dota de un Programa profundo, concreto y alternativo al modelo neoliberal hegemónico y entra en la disputa cultural.

Hemos constituido un Polo de izquierda anticapitalista en el seno de una coalición emergente como es el Frente Amplio que busca instalarse en la actual coyuntura como una opción política alternativa.

¿Cómo se incorporarán a la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y al Frente Amplio?

Para que ello ocurra considero indispensable que Beatriz Sánchez incorpore en su Programa las propuestas centrales contenidas en el Programa de Mayol y que sean incorporadas a la Mesa Nacional del Frente Amplio las fuerzas y movimientos que apoyamos la candidatura de Mayol y que aquello se exprese también en la lista parlamentaria que inscribirá el Frente Amplio.

Más allá de la actual coyuntura electoral creo que se abre una gran oportunidad para articular un Polo de Izquierda en el FA a partir del Programa de la candidatura de Mayol. Desde el punto de vista del Socialismo Allendista consideramos que se abren condiciones también para avanzar en este año en la formación de una gran fuerza del pueblo trabajador avanzando en la inscripción de un Partido de los Trabajadores manuales e intelectuales dotado del Programa de Refundación para Chile.

¿Cuáles son los desafíos para ese partido?

Hay que ir paso a paso, no podemos desdeñar los esfuerzos por la unidad, pero al mismo tiempo hay que reconocer que en la construcción del Frente Amplio los trabajadores y los sectores populares han ido quedando en un plano secundario. Creemos en la unidad y en la diversidad, tal como pensamos que no se puede construir una fuerza de transformación sin un programa y sin el protagonismo de los sectores que padecen más dramáticamente las consecuencias del modelo. Por eso apoyamos con mucha fuerza la movilización en torno al Plebiscito convocado por la coordinadora NO +AFP pues es al calor de la movilización y de las luchas concretas que podremos avanzar en esa dirección.

¿Cómo ven los desafíos en política internacional?

Hemos ido quedando aislados, si es que pensamos en el encuentro entre pueblos y en una mirada común sobre los desafíos de la región, en vez de volcarnos tan fanáticamente hacia los tratados de libre comercio. La principal ocupación de la Cancillería hoy es hacerle la pega al gran empresariado, firmando TLC para rebajar aranceles y para debilitar la capacidad reguladora de los Estados. Queremos una Cancillería más digna y con un conocimiento más fino de en qué lugar del mundo está parada y cuáles son los desafíos geopolíticos.

Debemos implicarnos activamente en las grandes batallas de nuestro tiempo, como la lucha contra el cambio climático y la implementación de los convenios que cautelan los derechos humanos, económicos y sociales, lo cuales son incompatibles con el capitalismo . Integración latinoamericana y políticas de beneficio mutuo con la región, no injerencia y respeto a la autodeterminación de cada proceso sin dejarse llevar por discursos patrioteros que hacen subir en las encuestas, pero que en el fondo son fáciles y carecen de un genuino patriotismo. Hay una gran contradicción en negarle todo a los vecinos y al mismo tiempo poner nuestra política exterior de rodillas ante las transnacionales y los EEUU.

Werken Rojo

