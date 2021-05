Chile: Elecciones de Convención Constitucional, Municipales y Regionales.Irrumpe el pueblo Constituyente nuevamente.

Por Esteban Silva



La tendencia general de la votación fue claramente hacia la izquierda y movimientos sociales y populares antineoliberales en la elección de las y los integrantes para la Convención Constitucional. A pesar de todas las dificultades y los marcos institucionales restrictivos previos, la votación popular mayoritaria se inclinó por las listas políticas y sociales que representan la transformación antineoliberal para la escribir la nueva Constitución.Los más emblemáticos candidatos de la DC y de la ex Concertación no fueron tampoco electos. La derecha sufrió una poderosa derrota y su lista a la Convención Constitucional no obtuvieron el tercio que requerían para bloquear a la mayoría popular y opositora en la Convención Constitucional para la elaboración de la nueva Constitución





La derecha oficialista se desfondó también en las candidaturas a municipales perdiendo los principales municipios del país como el de la capital de Santiago que pasa a ser encabezada por primera vez en la historia de Chile por una alcaldesa comunista como Irací Hassler. Lo mismo ocurrió con alguna de las principales gobernaciones regionales, destacándose la elección como gobernador de Valparaíso de Rodrigo Mundaca, destacado luchador social por los derechos del agua candidato independiente por el Frente Amplio.

La derecha de la coalición oficialista Chile Vamos quedó fuera de la disputa por la gobernación de la Región Metropolitana y la segunda vuelta será entre dos tipos de oposición la de Claudio Orrego de la democracia cristiana y sus socios de la ex Concertación y Karina Oliva, del Frente Amplio apoyada por el PC, fuerzas de izquierda y movimientos sociales.

Con su completo comportamiento errático, represor y minoritario, el gobierno de Sebastián Piñera terminó de enterrar toda posibilidad de recomposición del “partido transversal del orden” y de los grupos de la derecha empresarial para impedir o bloquear estratégicamente la movilización social del pueblo trabajador y su confluencia político y social para terminar con el modelo neoliberal y con su actual institucionalidad.



La nueva situación abre nuevos caminos para seguir avanzando hacia la transformación social económica e institucional de Chile y ello contribuye a posibilitar un rearme popular y ciudadano de la movilización y la organización de Asambleas Populares Constituyentes desde los territorios, lo que permite darle continuidad también en lo electoral y en lo institucional a la demandas y propuestas del pueblo expresadas por la rebelión popular conocida como el estallido social a partir del 18 de octubre del 2019. Ha quedado claramente demostrado que un proceso constituyente sin movilización social es letra muerta.



Resultados muy importantes que sin lugar a dudas tienen y tendrán repercusión y proyección relevante hacia las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre. Al respecto, quién sale fortalecido de este proceso eleccionario es el alcalde Daniel Jadue, quién resultó reelecto alcalde de la comuna popular de Recoleta con más del 64% de los votos y quién es el candidato presidencial del Partido Comunista y se perfila ahora con mayor proyección como candidato a la presidencia de la República con un amplio y creciente apoyo de amplios sectores de la izquierda socialista y de los movimientos sociales y populares.



17 de mayo de 2021

