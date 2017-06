Chile – #DEVOLVAMOSTODO

DEVOLVAMOSTODO Escribe Aldo Torres Baeza La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la devolución de los dineros y bienes decomisados a la familia de Augusto Pinochet. 17 millones de dólares a alguien que, como dictador, logró juntar solo uno. No cuadra, pero así es. En fin. Yo propongo tomar un dólar cada uno de los 17 millones de chilenos, e ir a devolvérselos a los Pinochet. De paso, devolvamos también el deambular eterno de madres y abuelas, preguntando desesperadamente por sus hijos, por sus nietos: es moreno, tiene bigote, pantalón azul y camisa blanca, ¿lo han visto?… ¿alguien lo ha visto? es mi hijo, mi nieto, donde está, ¡quien lo ha visto!… Devolvamos la impotencia, el silencio y la amargura espesa en la garganta de esas madres y abuelas, cuando pasaban y pasaban los días, y las noches se hacían cada vez más frías y cada vez más largas, y ellos no aparecían por ningún lado, ellos no estaban. Eran detenidos.

Fueron desparecidos.

Devolvamos los rieles del tren en que amarraban los cuerpos humanos antes de lanzarlos al mar.

Devolvámosle el cadáver frío de esas niñas, de 15 y 16 años, que un día sacaron del Liceo 1, y que sus padres nunca más volvieron a ver. Nunca más.

Devolvámosle las lágrimas de aquellos padres que veían como destrozaban sus familias mandando a sus hijos al exilio. Devolvámosle las balas con que apagaron el canto de Víctor Jara. Todas, una a una.

Devolvamos las cárceles donde se encerraba a la gente para que el mercado fuera libre.

Devolvamos la sangre, los gritos, las lágrimas, el miedo y el fuego. Devolvamos la noche que cayó sobre Chile. Saquemos de la historia todos esos días en que un puñado de maniáticos de la DINA y la CNI eran dueños de un país. Y devolvámosle todos esos días a la familia Pinochet. Todo devolvamos, que nada de esos nos quede. Devolvámosle el fuego con que quemaron vivos a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas de Negri, también las declaraciones de Lucía Hiriart: “para qué se queja tanto esta niña, si se quemó tan poco”. Devolvámosle el otro fuego, aquel con el que Sebastián Acevedo se quemaba a lo bonzo al no encontrar justicia por la desaparición de su hijos. Devolvámosle la noche en que acribillaron a los hermanos Vergara Toledo, colmando de ruido el alma de su madre. Devolvámosle todas las tardes en que Luisa Toledo buscaba a sus hijos en el color de las nuevas flores que brotaban de su jardín, en la profundidad de la tierra, en los atardeceres de nubes rojas y al interior de su vientre.

Pero sus hijos no estaban.

Y nunca mas estarían. Devolvámosle el golpe de Estado, los toques de queda, las patá en la raja de los milicos y los culatazos en las costillas. Devolvámosle El Mercurio, el cometa Halley, el vidente de Peñablanca, la UDI, Jovino Novoa, Villa Grimaldi, Londres 38, los sapos en las universidades, los autos sin patentes, los chanchos, Colonia Dignidad y Karadima. También a Hernán Larraín, que ponía las manos al fuego por Karadima, las mismas manos que años atrás ponía por Colonia Dignidad. Devolvámosle todo a los Pinochet, todo. Que nada quede: devolvámosle su sistema de pensiones, que tiene a los profesores de esta nación recibiendo 4 veces menos pensiones que un militar. Devolvámosles su sistema electoral. Su constitución. Su transición pactada y el saqueo de Chile.

Llevémosle todo a los Pinochet, todo. Vaciemos a Chile de ese Chile. Y entonces, desde las ruinas, sobre las montañas y los bosques, construyamos otro Chile. No uno hecho por mercaderes y custodiado por militares. Un Chile donde quepan muchos Chiles. Un país que no confunde nivel de vida con nivel de consumo. Un país donde todavía hay señoras humildes que invitan a tomar el té y a comer tostadas con mantequilla bien cerquita de la estufa, mientras se habla del clima o se juega a las cartas, y se vive por puro vivir nomas, así como juega el niño sin saber que juega o canta el pájaro sin saber que canta. Ese Chile sencillo que quedó aplastado por el miedo al otro, el consumo y la apariencia. Todo devolvamos.

Que nada quede. Allá vamos, familia Pinochet, les devolvemos sus dólares y su Chile, les devolvemos todo. Tómenlo, es suyo. No queremos ninguno de sus rastros. No más. Nunca más.