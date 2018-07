Chile / Brasil – Alberto Mayol por su apoyo a Lula: “Mandela también estuvo preso”

LULA DA SILVA

NACIONAL

Este lunes, el ex senador Carlos Ominami entregó una lista con 52 nuevos adherentes a la carta de apoyo diseñada a comienzos de mes -donde se incluyeron 43 políticos de centroizquierda, entre ellos la ex presidenta Michelle Bachelet- donde entregan su apoyo a Luiz Inácio Lula da Silva, quien pese a estar preso, es una de las posibles cartas para ser candidato a la presidencia de Brasil en octubre próximo.

El ex mandatario se encuentra detenido tras ser condenado a 12 años de prisión por delitos de corrupción pasiva y lavados de activos en una de las aristas de la operación Lava Jato. En ese contexto, la oposición chilena pide al Poder Judicial que “que garantice el respeto a la Constitución, permitiendo la inscripción de Lula como candidato presidencial” y que “lo exige la democracia brasileña. Lo demandamos también los demócratas chilenos“.

El nuevo grupo es encabezado por la senadora Isabel Allende (PS), el ex ministro de Educación Jorge Arrate, la presidente de la CUT, Bárbara Figueroa, la diputada Camila Vallejo (PC), el ex ministro Carlos Furche, el diputado Tomás Hirsch (PH), y el ex candidato Alberto Mayol, entre otros.

“Desde el principio me parece que el proceso judicial no ha tenido los niveles adecuados”, afirma Mayol en conversación con El Dínamo, explicando por qué decidió adherir a la misiva. “Con un gobierno que está liderado por alguien que está involucrado en casos de corrupción, en un escenario de donde venimos desde un golpe blanco, me parece bastante evidente que el candidato que está primero en las encuestas vaya a la elección”, asegura el sociólogo.

“Privarlo de ello por un proceso judicial que tiene mal semblante es más bien una obstrucción a los procesos democráticos. Desde el primer momento, a través de las pocas redes que tengo, me puse a disposición de lo que fuese necesario”, agrega.

El también ex candidato a diputado afirma que el trabajo procesal en el caso de Lula fue “al menos desprolijo” y recuerda que “Mandela también estuvo preso”. Además, que no se trata de “argumentos genérico” sobre la situación judicial de las personas porque “esto es distinto a otros sistemas judiciales”.

“Cada crisis tiene sus propias características y cuando uno no tiene suficiente información, se puede considerar una respuesta genérica. Pero acá hay una respuesta ad-hoc a una situación muy específica del Poder Judicial, de cómo se llevó a cabo el proceso desde Presidencia y me parece bastante claro en ese sentido que hay un proceso de obstrucción al liderazgo de de Lula”, explica Mayol.

En esa línea, el líder del Movimiento Democrático Popular afirma que esto “no tiene que ver con izquierdas o derechas. Me parece que todas las fuerzas que se consideran democráticas en Chile e incluso todos aquellos que no se designan de izquierda, compartan esta visión, considerando que el escenario es al menos confuso”.

Postura del Frente Amplio

Alberto Mayol señala que lo que ocurra con el ex presidente brasileño “tiene gran relevancia para la región” porque es un escenario político muy distinto para el Frente Amplio con él a la cabeza del mayor país del cono sur y con Andrés López Obrador, recientemente electo mandatario de México.

“Por esto el Frente Amplio debe tener una mirada conjunta, al menos un acuerdo general, con una perspectiva de la mesa nacional del Frente Amplio en este punto, obviamente, en el marco de la defensa de principios y no otro tipo de evaluación”, afirma.

Y agrega: “Una cosa es que sea importante para el proceso de la región como para pronunciarse en conjunto y otra es la discusión de los principios que se quieren defender y de las informaciones que se pueden manejar para tomar esta definición”.