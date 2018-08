Chile – Aumentan denuncias de abuso y acoso sexual contra Fernando Villegas

AND Noticias

A las denuncias ya conocidas se sumó la periodista de noticias Monserrat Álvarez, la conductora afirmo en el programa “Bienvenidos” de canal 13 “Hay muchos hombres con los que uno se ha encontrado en la vida que tienes que hacerle el quite, uno de ellos era Fernando Villegas, con quien compartimos lugar de trabajo. Solo pensaba, ojalá no me lo vaya a topar en el ascensor, porque siempre te provocaba una situación incómoda”… “Te intimidaba más de la cuenta. Yo me sentía una mujer empoderada y pensaba que estaba muy acostumbrada a que esto sea parte de lo que a uno le toca como mujer y que está fuera del abuso. Siempre hay un viejo verde en la pega o alguien que te encuentras y te dice algo inadecuado…Nunca me atreví a decirle, sabes qué, hazte a un lado”… “No quería exponerme a que me digiera que le estaba poniendo color. Por tonta, por no empoderarme en este tema. Y te tratas de ir corriendo de a poco. Lo hablábamos entre las mujeres. Nos encontrábamos con Villegas en el estacionamiento y nos dábamos una vuelta para no subir con él en el ascensor. Lo confuso es que todo esto sucede en un tono de amigos que a uno no le permite llamarle la atención fuerte”.

Recordemos que las Primeras denuncias se conocieron a través de The Clinic contra Fernando Villegas, por maltrato, acoso sexual y comportamiento lascivo del ex panelista de Tolerancia Cero.

Las denuncias fueron hecha por una maquilladora que reservo su nombre y que afirmo “Sé de otras compañeras, especialmente las que solo venían los fines de semana, que le tenían miedo (…) Nadie lo acusaba porque una piensa para adentro: quién me va a hacer caso, el hilo se corta siempre por lo más delgado y cosas así. Lo que sé es que después de esa investigación, no le renovaron el contrato”.

El acoso de Villegas a las mujeres, involucra a varias maquilladora entre ellas Iri Rivera quien relato su vivencia el 2008 donde fue víctima de Fernando Villegas “una mirada muy inquisidora. Como había un ventanal de cristal detrás de nosotros, podía ver quién entraba y salía al área de maquillaje, peluquería y vestuario. Miro por el reflejo y me doy cuenta de que viene un caballero muy alto, que ya me está mirando el trasero sin disimulo. Era Fernando Villegas”. “Me dijo que parecía geisha por mis ojos rasgados, y preguntó si acaso yo sabía a lo que se dedicaban las geishas. Al final terminé y al pararse me quedó mirando, y me dijo: ‘Mmm, tenís buen culo, ah’, y se fue. En la semana pensaba que venía el turno del domingo y era terrible, porque tenía que estar sola con Fernando Villegas. En los restantes programas siempre lo escuché referirse a mujeres por el poto o las tetas. Fue horrible“.

También una periodista que trabajo con el panelista relata “lo primero que hacía era mirarte desde lejos de arriba a abajo, como si te estuviera sacando la ropa. En dos ocasiones, me crucé con él en el pasillo y me sacó la lengua como si me la estuviera pasando por alguna parte”. En otra oportunidad relata “se me acercó y me dijo al oído una cochinada tan grande que me dejó helada. Esa vez lo mandé a la mierda. Le dije: ¡Déjate de huevearme, conchetumadre!”.

Ya van más de 30 relatos donde Villegas aparece vulnerando derechos de mujeres, trabajadoras/es y todo indica que la lista recién comienza a creer.

