Chile – Arrecian los ataques contra el movimiento NO + AFP  y Luis Mesina

Arrecian los ataques contra el movimiento NO + AFP y Luis Mesina

Patricio Guzmán S.

Desde la eclosión de las gigantescas protestas sociales contra el sistema de AFP activistas a sueldo en las redes y boots (robots en las redes) han atacado con calumnias, medias verdades, mentiras e información falsa al movimiento NO + AFP, y especialmente a su principal vocero nacional, el dirigente sindical bancario Luis Mesina.

Los hitos del movimiento NO + AFP

Manifestaciones familiares multitudinarias en todo Chile, paros y protestas, jornadas de difusión, y dos hechos casi inéditos en los movimientos sociales; el diseño de una propuesta propia de alta calidad técnica, y la realización de un plebiscito ciudadano tanto presencial como electrónico con más de un millón de pareticipantes. NO + AFP es un verdadero hito en Chile, surgido a partir de sindicatos que conservan su autonomía, con financiamiento propio aportado por sindicatos, trabajadores y esfuerzo voluntario de decenas de miles de personas, reúne desde jóvenes hasta jubilados muy mayores, y a casi año y medio de su masividad no muestra señales de desaparecer.

Las personas tienen más confianza en el movimiento NO + AFP que en cualquier otra institución en Chile, eso es lo que se pudo ver en resultados de encuestas de percepción ciudadana que se publicaron. Por el contrario la mayoría de la gente no confía en las AFP, ni en el gobierno, ni en los empresarios, ni en ningún partido político. Por eso su propaganda para convencer a la gente de lo bueno del sistema de pensiones chileno tiene muy poca receptividad, y es que ninguna publicidad puede contra los hechos de la realidad. El sistema de AFP fracasó en dar buenas pensiones, y eso se constata cada día cuando uno sabe cuánto cobra la gente.

NO + AFP mostró que su capacidad no se limitaba al “grito de la calle vociferante”

El movimiento NO + AFP entendió algunos puntos débiles de la arquitectura financiera del sistema de capitalización individual, los multifondos van del A que es el que tiene mayor exposición a los instrumentos financieros de renta variable y alta volatilidad como las acciones, hasta el fondo E que está compuesto casi todo por instrumentos de renta fija como los bonos de deuda . El sistema fue creado a principios de los años 80 por los técnicos neoliberales de la dictadura no para pagar buenas pensiones sino para fortalecer el mercado de capitales. En otras palabras se crearon las AFP para convertir en capital al servicio de los grandes grupos económicos que cotizan en las bolsas los ahorros previsionales forzoso de los trabajadores, al tiempo que se reducía el costo del trabajo eliminando las cotizaciones de los empresarios.

Los mayores golpes que recibieron las AFP fueron resultados de los llamados concretos de desobediencia civil, usando los mecanismos que el propio sistema permite como el masivo cambio al fondo E, para impedir la amplia especulación con los fondos de los trabajadores y refugiarse frente a futuras crisis bursátiles, y abandonar las AFP Cuprum y Provida que eludieron el pago de impuestos por 420 millones de dólares, tras fusionarse con AFP de papel inexistentes en la realidad.

Además de toda su flexibilidad en la lucha, cuando el ataque era que no había alternativa, y que el movimiento no tenía una propuesta la Coordinadora NO + AFP diseñó un nuevo sistema previsional de reparto solidario, con financiamiento tripartito y un fondo de reserva técnico de inversión que asegura la sostenibilidad financiera de la previsión social para Chile, con amplia holgura hasta el año 2100, que no ha podido ser seriamente confrontado.

De esta manera NO + AFP mostró que su capacidad no se limitaba al “grito de la calle vociferante” sin propuesta como quisieron acusar los defensores de los interés del gran capital. La realización de un plebiscito auto convocado y autofinanciado, con decenas de miles de voluntarios en toda la geografía, con más de un millón de personas que sufragaron fue todo un éxito de participación y organización. Así cuando las AFP y la casta política esperaban que por un desgaste natural ante sus oídos sordos el movimiento se agotara, lo contrario ocurrió. Se ha ido organizando más gente, se han probado nuevas tácticas y el movimiento se consolidó, así como la estatura nacional de sus líderes, entre los cuales ha destacado Luis Mesina.

Sin profunda reforma previsional el drama de los pensionados empobrecidos seguirá profundizándose, por lo mismo el movimiento seguirá contando con el apoyo mayoritario de las familias de trabajo.

El Mercurio al servicio de las AFP contra el movimiento NO + AFP

Durante meses El Mercurio y otros grandes medios de comunicación han publicado artículos y notas informando de supuestas pérdidas, y de dinero no ganado por los trabajadores por haberse cambiado de fondo, culpando directamente a Luis Mesina.

En el año 2016 el fondo E, el menos especulativo y riesgoso, tuvo mejor rentabilidad que el fondo A, pero en lo que va del año 2017 las AFP pueden mostrar que el fondo E es el que ha tenido menor rentabilidad, y se aferran a este dato para tratar de convencer a los afiliados de volver a los fondos más riesgosos. Sin embargo, la mayor preocupación de las AFP es que cuando vuelvan a caer las bolsas se va a producir una corrida masiva de los afiliados que van a abandonar rápidamente los fondos A y B.

El Mercurio se ha destacado por una campaña contra Mesina y tratando de convencer a la gente que las malas pensiones se deben a las supuestas pérdidas por cambiarse al fondo E. Esos medios destacan los periodos en que cae el fondo E, pero nada dicen de las pérdidas de los fondos más riesgosos como el A. Y estas poérdisa pueden ser muy significativas, a comienzos de 2016 bastó menos de un mes con pérdidas bursátiles para que los fondos de pensiones perdieran todas las ganancias acumuladas en un año.

¿Fuego amigo?

A los ataques de El Mercurio, a favor de las AFP y a los “fachos” recalcitrantes ahora se suman embestidas en las redes de supuestos izquierdistas que también atacan a Luis Mesina, y otros dirigentes sindicales, a los que acusan de cercanía con el Frente Amplio, con otros partidos o simplemente de “conciliación”. Son ataques poco creíbles toda vez que respetando las posiciones políticas distintas de cada cual la Coordinadora NO + AFP, ha presentado a todos los candidatos que la han querido escuchar su propuesta pero ha mantenido su autonomía. Si algún problema tienen las elites con NO + AFP, es que el movimiento no ha estado dispuesto a negociar su oposición al sistema de capitalización individual, de conciliación nada pues. Más que fuego amigo estas voces marginales suenan a montaje.

Se pretende enlodar la lucha épica de la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP, la más importante lucha de las y los trabajadores desde el fin de la dictadura, pero “Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos’, para usar la famosa expresión que acuñó el poeta Rubén Darío, y suele ser atribuida erróneamente a El Quijote de Miguel de Cervantes.

