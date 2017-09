Chile – Amenazan de muerte al Pescador Caminante en su paso por Chiloé

Recolecta firmas contra la Ley Longueira

08 de Septiembre de 2017

Fueron cinco personas las que se bajaron de una camioneta, quienes se acercaron de forma intimidante. “Me dicen: “cortai el hueveo o te matamos aquí mismo” y justo pasa un camión que me tocó la bocina porque conocen la bicicleta, se subieron rápidamente”, relató a Gerardo a Resumen.Al preguntarle por la posible identidad de los agresores, declara que no tiene claridad sobre el asunto pero que evidentemente “no eran chilotes”, pero que se le amenazó pues “seguramente a alguien no le gustó las declaraciones que hice en la isla en cuanto a las salmoneras”.

Las amenazas de muerte a luchadores sociales y ambientales no son aisladas. Cabe recordar el asesinato de Macarena Valdés, el cual ya cumple más de un años, en el contexto de resistencia contra el tendido eléctrico de la empresa SAESA. Esta línea es parte de un proyecto de central hidroeléctrica de la empresa austríaca RP Global Chile, cofinanciado por el Banco BICE.

En cuanto a la industria acuícola, desde 2016 busca posicionarse a gran escala en la costa de la zona centro-sur de Chile. En la región del Bio-Bio, un total de 83 solicitudes para cultivo de salmónidos y 21 solicitudes para cultivo de mitílidos (choritos) registra la Subsecretaría de Pesca, mientras que 11 proyectos en la costa de Ñuble ya fueron ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental.