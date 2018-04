Durante esta jornada, el nombre del ministro de Educación ha sido uno de los que más ha sonado debido a sus polémicos dichos con respecto al lucro en la educación, las marchas del movimiento estudiantil, y cómo aborda la educación sexual y el uso del condón con sus hijos.

El ministro de Educación Gerardo Varela ha sido sin duda el personaje más polémico del día. Este martes, en la previa a la marcha convocada por el movimiento estudiantil para el próximo jueves 19 de abril, el líder de la cartera decidió conceder una entrevista a Radio Universo.

En la conversación, Varela abordó una serie de variados temas contingentes, entre ellos, el anuncio del proyecto que establece la gratuidad para un 70% de los alumnos de la Educación Superior Técnica, cómo ve la movilización del próximo jueves y su visión sobre la educación sexual de los hijos.

El lucro en la educación

Cuando se conoció que sería Varela quien lideraría el ministerio de Educación, una de las principales críticas apuntó a que el abogado era un reconocido columnista de medios como El Mercurio y El Líbero, espacios en donde hizo una férrea defensa, por ejemplo, a su concepción de la educación como un bien de mercado.

En la conversación fue consultado sobre el lucro y si aún mantenía sus posturas ahora que es ministro, a lo que respondió: “Si yo legislara yo no pondría penas de cárcel para la gente que gana plata“. Además, agregó que “creo que las personas naturales tenemos una legítima aspiración de ganar más plata de la que gastamos. ¿Es eso lucro?”.

“El mundo ha avanzado mucho en derechos humanos descriminalizando conductas como para que nosotros en función de algo que es más bien una discusión de financiamiento universitario terminemos todos presos. ¿Sabe lo que ocurre? La buena gente que queremos que esté en las universidades lo va a pensar tres veces antes de ir a las universidades”, agregó.

Marchas próximas

Varela también se refirió a la movilización convocada para el próximo jueves 19 de abril y a lo que significaron las del movimiento estudiantil. “Las marchas que vimos el 2011 tienen un costo, hay una correlación fuerte entre ausentismo y resultados PSU. Bajaron los puntajes nacionales, la ex subsecretaria, Valentina Quiroga, en el libro de Sergio Urzúa viene el ejercicio que ella hizo de análisis entre resultados PSU y las marchas”, dijo. “Pensar que uno puede no ir a clases y que eso no tiene costo, yo creo que no es real”, agregó.

Luego, hizo un llamado a que “(los estudiantes) se cuiden, porque hemos tenido hechos lamentables en el pasado que es malo que se repitan. Hay que cuidar los bienes públicos”. Del mismo modo, señaló que “quiero creer que los padres en conocimiento de que esto tiene un efecto, le van a hacer un llamado a los niños a que no lo hagan”.

El uso del condón

Lo más comentado del día. En medio de la discusión por el aumento de contagios de VIH en el país en los últimos siete años y cómo se imparte la educación sexual en el país, el ministro se refirió a cómo aborda el asunto con sus hijos.

“Soy bastante liberal en esto, a mis niños los he educado sin abejitas. De hecho les he ido a comprar (condones) porque no se atreven cuando chicos”, contó. Sin embargo, frente a la pregunta sobre la posibilidad de instalar dispensadores de condones en los colegios, Varela aseguró que “no sé si tanto (…) es un tema que tengo que educarme”.

“Pero es que mis hijos son unos campeones, necesitan más de tres parece (risas). ¿Pero sabe lo que pasa? Uno con sus hijos tiene ciertos niveles de libertad y responsabilidad que no lo tiene con los niños ajenos, yo no le puedo decir a usted como tiene que educar a los suyos. Tengo que tener cuidado en esto y ver cuál es la mejor política pública en este tema. No es sólo educación, tiene que ver también con salud”, finalizó.