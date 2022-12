Centenario del ‘Estado libre’ irlandés: la contrarrevolución sangrienta se llevó a cabo

Comité por una Internacional de Trabajadores CIT

6 de diciembre de 2022 Séamus Smyth

Imagen: Una de las primeras acciones del régimen irlandés de ‘Estado libre’ de 1922 fue la ejecución de figuras republicanas de la oposición, incluido Liam Mellows (estatua arriba, Galway), una destacada figura antitratado y exponente influyente de las ideas del líder de los trabajadores, James Connolly

Hoy, 6 de diciembre, marca el centenario formal de la creación del «Estado Libre» en Irlanda, que comprende 26 de los 32 condados de la isla, siguiendo el Tratado Anglo-Irlandés. Una de las primeras acciones del nuevo estado burgués militarizado de derecha fue el asesinato de figuras republicanas de la oposición encarceladas, incluido Liam Mellows. Mellows fue una destacada figura anti-Tratado y un exponente influyente de las ideas del gran marxista y líder obrero, James Connolly, quien fue ejecutado por el estado británico después del Levantamiento de Pascua de 1916.

The Irish Times, una vez portavoz del unionismo en Irlanda, comenta sobre el centenario: “Uno de los primeros actos del gobierno del Estado Libre fue ejecutar a cuatro prisioneros republicanos en represalia por el asesinato del pro-Tratado TD Sean Hales. Rory O’Connor, Liam Mellows, Richard Barrett y Joseph McKelvey fueron fusilados sumariamente sin siquiera la pretensión de un juicio en la mañana del 8 de diciembre de 1922. Este impactante acto provocó que el líder laborista Tom Johnson, quien también era el líder de la oposición. , para decirle al gobierno que casi había “matado al Estado en su nacimiento”.

La Guerra Civil llevó a que una parte sustancial de la población no reconociera el Estado cuando se estableció, aunque Fianna Fáil eventualmente lo reconocería de facto al participar en el Dáil [parlamento irlandés] desde 1927, aunque bajo coacción… La otra razón de la la falta de euforia era la realidad de la partición”. (IT, 12/06/22)

A continuación, presentamos extractos de un discurso de Séamus Smyth dirigido a un taller repleto sobre la partición en Irlanda, que fue parte del evento «Socialismo» de noviembre de 2022 en Londres (organizado por el Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)). Séamus analiza el papel a menudo descuidado del trabajo organizado y la clase trabajadora durante los acontecimientos de la revolución y la contrarrevolución en Irlanda de 1913 a 1922.

“En los dos últimos años de la Primera Guerra Mundial, antes de que tuviera lugar la partición (que dividió a Irlanda en dos territorios constitucionales), vimos el comienzo de un resurgimiento de la lucha de clases en Irlanda, después de varios años de fuertes derrotas. El sindicato ITGWU comenzó a reorganizarse, construyendo una estructura y organización nacional, y en 1918 emprendió una nueva ofensiva.

Un ejemplo sería el 20 de abril de 1918, cuando se convocó una conferencia especial del Congreso de Sindicatos Irlandeses y del Partido Laborista de 1.500 delegados y se decidió convocar una huelga general de un día contra el reclutamiento militar en el ejército británico. Tres días después, la huelga de un día provocó el mayor cierre que se había visto en Irlanda.

Aunque esta huelga no vio todo su potencial en el Norte, hubo un gran apoyo para esta huelga entre los trabajadores protestantes y católicos. Debemos recordar que había un gran sentimiento contra la guerra en Europa en ese momento y en toda Irlanda, no era solo un factor del sur de Irlanda.

Los historiadores nacionalistas y unionistas dirían que mostraba divisiones entre líneas nacionales y religiosas, pero ese no es el caso. No hubo huelga en el norte solo porque los líderes sindicales dudaron y no convocaron la huelga de un día en Belfast y en otros pueblos y ciudades del norte. Pero aún así, los 10.000 que se manifestaron en el Ayuntamiento de Belfast (que era el 3% de la población de la ciudad en ese momento) demostraron que el estado de ánimo anti-conscripción estaba presente allí y que querían que los líderes sindicales moderados y vacilantes despertaran.

Pero dicho esto, la huelga mostró el poder de la clase obrera y le dio confianza. Era una muestra de lo que estaba por venir.

Hemos visto esto una y otra vez en el Norte. Vale la pena mencionar la acción extraoficial tomada por los 60.000 trabajadores de ingeniería de Belfast, vinculando la lucha con los trabajadores de Glasgow que luchan por jornadas más cortas y mejores salarios.

La huelga duró desde finales de enero hasta finales de febrero de 1919. Aunque los huelguistas eran en su mayoría protestantes, había católicos empleados en la industria y también salieron. El comité de huelga también era principalmente protestante, pero varios católicos se destacaban en él.

La huelga duró un mes y se estaban sacando conclusiones de clase de gran calado.

Sin embargo, los defensores de los unionistas del Ulster reclamarían un «desarrollo separado» antes de la partición y minimizarían la importancia de esta huelga, exagerando las diferencias sectarias y siempre tratando de subestimar los eventos del movimiento obrero. Los nacionalistas de derecha se hicieron eco de este enfoque de restar importancia y socavar el papel del movimiento obrero durante estos años tumultuosos.

La lucha nacional por la independencia

La creciente lucha del movimiento obrero en 1918 fue paralela a una escalada de la lucha nacional por la independencia. La independencia limitada o “Gobierno Autónomo” que encabezó el líder nacionalista, John Redmond, no tuvo lugar durante un cambio rápido de la conciencia de las masas y el clima más radical de la época. Vemos que las elecciones generales de 1918 fueron barridas por Sinn Fein, con su llamado a lograr la independencia absoluta a través de la lucha política, no solo mediante la negociación en Westminster.

Los miembros recién elegidos del Sinn Fein se negaron a ocupar sus escaños en Westminster y establecieron su propio parlamento irlandés en 1919.

Obviamente, hubo excepciones a los resultados de las elecciones en el noreste del país, principalmente protestante y unionista. Sin embargo, el movimiento obrero se estaba desarrollando junto con las ofensivas industriales y socialistas que se estaban viendo, al igual que en otras partes de Irlanda. Pero cuando se trataba de la cuestión nacional, construir y mantener la unidad de clase era más difícil.

Esto se debió a que el programa del Sinn Fein, a pesar de parte de su retórica radical tomada del movimiento obrero, fue dejado de lado y no sería central para una Irlanda capitalista «independiente». El mensaje del Sinn Fein a los trabajadores fue que sus demandas separadas deben esperar. La independencia primero y otros cambios sociales y económicos solo para discutir, después, fueron el claro mensaje de la derecha del Sinn Fein al movimiento obrero. Esto se demostró en la práctica cuando los tribunales locales establecidos por Sinn Fein y respaldados físicamente por el IRA se utilizaron para poner fin a los arreos de ganado (quitar el ganado de los terratenientes y dividir el ganado entre los arrendatarios y trabajadores) y confiscaciones de tierras en las zonas rurales. .

Pero así como un gobierno autónomo capitalista no atraía a los trabajadores protestantes, tampoco lo hacía una Irlanda capitalista independiente. Los trabajadores protestantes solo podrían haber sido ganados para una lucha nacional si ésta fuera parte de una lucha por el socialismo y no se librara bajo la bandera del nacionalismo irlandés sino bajo la bandera del internacionalismo.

En lugar de esforzarse por asumir el liderazgo de la lucha nacional, lo que estaban bien preparados para hacer, los líderes de la CSI y el LP capitularon continuamente ante el Sinn Fein. Por ejemplo, a mediados de 1918, la CSI y LP decidieron presentarse a las próximas elecciones generales. Sin embargo, los líderes de la CSI y el LP no se prepararon para presentarse, no celebraron reuniones especiales de selección ni organizaron campañas en áreas locales. Su falta de preparación y compromiso con Sinn Fein estaba destinada a provocar oposición.

Pero a pesar de que la dirección tanto del Sinn Fein como del Laborismo apuntaba al movimiento a favor de una Irlanda capitalista independiente, dentro del propio movimiento había una tendencia opuesta, fortalecida en cada lucha, que tiraba en una dirección diferente. En el sur, las filas del movimiento obrero y del Sinn Fein comenzaban a ir mucho más allá del programa de sus líderes de clase media. Estaban abrazando la idea, no solo de una república, sino de una república obrera o, como se decía a menudo, de una «república soviética». La clase obrera protestante del norte también se movía inequívocamente en dirección al socialismo y al internacionalismo.

El movimiento vio que las acciones de los líderes obreros, como la de William O’Brien, apuntaban a la división, al aislamiento de los trabajadores avanzados de la amplia masa de la clase trabajadora, especialmente en el norte. Pero con la ampliación y profundización de la lucha de clases, las políticas e ideas de O’Brien y otros líderes reformistas fueron desafiadas. Desde abajo, se estaba desarrollando una conciencia socialista y se estaban promoviendo objetivos socialistas. Del norte y del sur, protestantes y católicas, la clase obrera avanzaba, a paso acelerado, en dirección a la unidad en torno a las ideas socialistas.

Y se podía ver eso arriba y abajo de toda Irlanda. Decir que la lucha por la independencia fue únicamente nacionalista es un error. Sí, se podría argumentar que los líderes del Sinn Fein como Arthur Griffiths y Eamonn de Valera buscaban la independencia capitalista, pero el movimiento en muchas áreas, a nivel de base, se estaba volviendo abiertamente al socialismo.

‘Soviets’

En ese momento, el destacado organizador sindical, Peadar O’Donnell, del condado de Donegal, estaba liderando grandes luchas en partes del norte. Ayudó a reunir a trabajadores protestantes y católicos en Caledon, en el condado de Tyrone, donde había una mezcla de religión 50-50 durante esa huelga. Uno de los primeros «consejos soviéticos» formados fuera de la Unión Soviética fue en Ulster. Dirigidos por O’Donnell, los trabajadores del hospital «soviético» de Monaghan ocuparon su lugar de trabajo, creando un comité organizador con las demandas de control obrero, con el objetivo de extenderlo por el resto de la ciudad de Monaghan. La Real Policía Irlandesa no solo trató de detener esta ocupación, sino que también lo hizo el liderazgo local del IRA, que también estaba respaldado por los tribunales de Sinn Fein.

Pero con eso, el soviet de Monaghan, en esencia, dio luz verde a otras áreas del país para declarar no solo comités de huelga y huelgas, sino también para que los trabajadores se hicieran cargo de sus lugares de trabajo. El soviet de Limerick en abril de 1919 fue otro ejemplo clave.

A pesar de que el soviet de Limerick duró sólo dos semanas, el estado de ánimo de las bases obligó a la dirección a ir más allá de su mandato de convocar una huelga general el Primero de Mayo de 1919. La dirección de la CSI y LP hizo este llamamiento en Irlanda y se se reunió con una exhibición masiva de trabajadores tomando acción. En todo el país, el cierre fue completo, en pueblos, grandes y pequeños.

Pero nuevamente, en el norte, gran parte de Belfast no participó. En algunas áreas, la razón fue simplemente que los líderes sindicales locales no llamaron a los trabajadores. En Belfast, el noviazgo de la CSI y LP con Sinn Fein significó que su autoridad no fuera automáticamente aceptada en esa ciudad. En otros lugares, la ITGWU proporcionó alguna forma de dirección de la huelga.

Pero dicho esto, dos días después, el 3 de mayo, 100.000 en Belfast tomaron medidas. En Ormeau Park, en Belfast, tuvo lugar una gran manifestación. La manifestación fue tan grande que se instalaron tres plataformas para que los oradores pudieran dirigirse a la multitud simultáneamente. El mensaje de las plataformas fue de apoyo a las ideas socialistas, aclamación por la Revolución Rusa y por el internacionalismo. Su tema principal era la necesidad de que los “representantes sin diluir, sin camuflar” del trabajo se presentaran a las elecciones para desafiar a los otros partidos, tanto al Sinn Fein como a los unionistas.

Al mismo tiempo, la propuesta de partición ya estaba muy avanzada. La Ley del Gobierno de Irlanda, que implementó la partición en Irlanda, estaba pasando por su segunda lectura en Westminster.

En cuanto a la cuestión nacional, el movimiento obrero, del norte y del sur, ya había sido jalado en diferentes direcciones.

Así como la huelga de ingenieros en el norte hizo a un lado las ideas unionistas para ser reemplazadas por ideas socialistas e internacionalistas, la huelga de 1920 mostró el potencial de la clase obrera actuando desde abajo para ir más allá de la cola de sus líderes de Sinn Fein y sus ideas de clase media y tomar el liderazgo de la lucha nacional. Aunque partiendo de diferentes puntos, la clase obrera de todo el país podría haberse unido políticamente, así como industrialmente, bajo una plataforma socialista.

La tendencia del movimiento en todas partes del país a encajar políticamente fue evidente hasta 1920 y 1921. Aunque la dirección nacional de la CSI y LP había abrazado las ideas de la clase media de Sinn Fein desde 1918 en adelante, los socialistas del norte se negaron a apoyarlas. este curso, y en su lugar fue más allá de las limitaciones del Partido Laborista Irlandés.

Trabajo de Belfast

Vimos esto cuando los candidatos laboristas de Belfast ocuparon 35 escaños en las elecciones generales de 1918. Sinn Fein se enfrentó a ellos en todos los asientos. Pero los candidatos laborales de Belfast lograron evitar que esto empujara a los trabajadores protestantes hacia los sindicalistas. El manifiesto del Partido Laborista de Belfast se opuso a la política de “celta contra sajón, católico contra protestante”.

Treinta y cinco candidatos laboristas o respaldados por sindicatos se presentaron en Belfast, 22 de ellos en nombre del Partido Laborista de Belfast.

Y nuevamente, muestra que cuando el movimiento de los trabajadores se mantuvo independiente, como en estas elecciones, el resultado fue un movimiento significativo hacia un movimiento, del norte y del sur, detrás de las políticas socialistas y los logros alcanzados.

Pero una y otra vez, las viejas divisiones y la trágica alianza de la dirección laborista con Sinn Fein traerían consigo continuos reveses y derrotas finales.

El capitalismo británico, desesperado por proteger su dominio en Irlanda, dividió Irlanda para su propio fin. De 1918 a 1921, la revuelta social y nacional en Irlanda amenazó con desbordarse en dirección a la revolución socialista. Si eso hubiera sucedido, también habría desencadenado una revolución en Gran Bretaña. Tenemos que recordar que el «Gran Malestar» de 1911-1914 en Gran Bretaña, de luchas industriales generalizadas, estaba volviendo a la palestra. Así que la clase dominante necesitaba hacer algo para descarrilar y derrotar este movimiento en desarrollo de unidad obrera de católicos y protestantes en el norte, mientras, al mismo tiempo, obstaculizaba el proceso de independencia.

La prohibición por parte del gobierno británico del Dail (el parlamento irlandés dominado por el Sinn Fein), el lanzamiento de una brutal campaña militar británica contra el recién formado IRA, toques de queda militares generalizados, internamiento sin juicio, la política de represalias militares, consejos de guerra para ‘traición’ y reemplazó las investigaciones del forense con tribunales de investigación militares cerrados: estas medidas equivalían a una dura ley marcial en toda Irlanda.

La Ley de Restauración del Orden del gobierno británico intentó frenar el movimiento de independencia y los logros de la clase trabajadora. Sin embargo, tales medidas represivas finalmente llevaron a la clase obrera cada vez más a la lucha nacional, como lo demostraron las huelgas de 1920. Un ejemplo fueron los trabajadores ferroviarios en Irlanda que se negaron a transportar personal o suministros militares. La política imperialista británica en Irlanda también estaba generando oposición en Gran Bretaña. El Partido Laborista Británico finalmente organizó una campaña masiva de unas 500 manifestaciones muy concurridas en todo el país, exigiendo la paz en Irlanda.

Los jefes del ejército británico no confiaban en poder mantener la línea por medios militares. El hecho de que tuvieran que reclutar irregulares, los notorios ‘Black and Tans’ y otras fuerzas auxiliares, a Irlanda, fue una señal de que el ejército se estaba sobrecargando.

En el norte, la clase trabajadora no solo estaba con el resto de la clase trabajadora en Irlanda, sino que también era un puente hacia los movimientos industriales en Gran Bretaña.



Dividir

Técnicamente, el Proyecto de Ley de Autonomía estaba surgiendo y el gobierno debía tomar una decisión sobre si desecharlo o ponerlo en funcionamiento. Y en lugar de descartarlo, lo modificaron y presentaron una nueva propuesta para dos parlamentos en Irlanda.

El propósito de esto era dividir el país y dividir a la clase obrera. Al mismo tiempo, esto permitió que el gobierno británico continuara con su táctica de dividir al Sinn Fein y al movimiento independentista y permitir que la clase dominante británica dividiera Irlanda. En última instancia, fue para debilitar al Sinn Fein y dividir a la clase trabajadora, en su conjunto, al mismo tiempo.

Mientras esto pasaba por Westminster en 1920-21, los líderes unionistas comenzaron un gran ataque contra el movimiento obrero para romper la unidad entre los trabajadores católicos y protestantes.

Los líderes sindicalistas, como Edward Carson y James Craig, invitaron a atacar a los sindicatos y otras organizaciones de la clase trabajadora. Muchos trabajadores fueron expulsados de sus lugares de trabajo en el Norte y más de 7.000 trabajadores fueron incluidos en listas negras. Unos 2.000 de ellos eran protestantes. Este fue un gran punto de inflexión para el movimiento obrero en el Norte y en Irlanda en general. La tendencia de acción unida de los trabajadores, católicos y protestantes, del norte y del sur, se invirtió.

En respuesta, Sinn Fein organizó un boicot a los productos de Belfast en el resto de Irlanda, pero esto impuso la creciente separación de los protestantes en el norte del resto de la clase trabajadora. Esto fue especialmente así cuando, a pesar de la oposición inicial de Cathal O’Shannon y algunos de la izquierda de los sindicatos, la ITGWU dio su apoyo activo al boicot.

Y con los líderes sindicales expulsados y puestos en la lista negra de las fábricas del norte, los logros obtenidos durante los cuatro años anteriores de la acción unida de masas de los trabajadores desaparecieron, y la idea de luchar contra los patrones o reorganizar los sindicatos fue muy difícil de promover. en estas circunstancias extremas.

En comparación, en el sur, el movimiento industrial continuó. No terminó de manera decisiva hasta la derrota de una serie de huelgas importantes de estibadores, trabajadores agrícolas en el condado de Waterford y otros sectores bien organizados de la clase trabajadora en 1923. Trágicamente, la clase dominante logró eliminar la mayor amenaza potencial para su regla; la posibilidad de un movimiento unido de la clase obrera de Irlanda.

Aunque la clase dominante británica no logró todos sus objetivos, la Ley del Gobierno de Irlanda colocó al capitalismo británico en una mejor posición en Irlanda de lo que parecía posible solo unos meses antes. Con un territorio dividido y una clase obrera dividida, era más fácil apoyarse en una parte del país y dar golpes a la otra.

Lo mejor para la clase dominante británica era reforzar el nuevo estado del norte debido a que era la parte más industrializada de Irlanda y con bases militares estratégicas. Al mismo tiempo, el gobierno británico permitió que los unionistas dominaran la administración del nuevo estado de Irlanda del Norte a través de la manipulación electoral, que era necesaria para sacar a los consejos, como el ayuntamiento de Derry, del control católico/nacionalista. La discriminación anticatólica institucional fue necesaria para que los trabajadores protestantes sintieran que recibirían un mejor trato y así alentarlos a unirse a sus empleadores sindicalistas en lugar de a los trabajadores católicos.

Todo el sistema represivo y podrido era necesario para mantener a los trabajadores divididos y para asegurar que la política siempre fuera igual a la religión en el Norte. El histórico “maltrato” de los unionistas a la minoría católica no fue un error, sino su única forma de garantizarse una mayoría permanente en el nuevo parlamento de Stormont en Irlanda del Norte.



El sectarismo permanece

Pero la partición, si bien creó una solución para la clase dominante británica, también creó enormes problemas sobre una base capitalista; la creación de no uno sino dos estados sectarios y empobrecidos. El estado del norte era, justificadamente, inaceptable de forma permanente para la clase obrera católica pero, al mismo tiempo, el estado del sur también era inaceptable para la clase obrera protestante.

Las cosas han cambiado mucho desde 1922, tanto en el norte como en el sur, pero todavía no puede haber una solución capitalista a la división sectaria. Solo un retorno a las ideas de una acción de la clase trabajadora unida en masa puede mostrar una salida”.

Para un análisis marxista adicional de Irlanda y la cuestión nacional de los archivos del CIT:

