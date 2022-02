CARTA DE UN ‘SUDACA’ A JUAN CARLOS, EL BORBÓN

Arturo Alejandro Muñoz

Estimado Juan Carlos (me es difícil llamarte ‘Majestad’, porque donde vivo ese título se lo damos solamente al buen vino, o a una hembra de pechos y nalgas generosas).

Soy nieto de españoles nacido en Chile entre ríos de torrentosas aguas cordilleranas y frutales que ya los quisieras en España.

Mis ancestros proceden de Castilla la vieja….aunque uno que otro por ahí asegura tener raíces catalanas, lo que en verdad a mí me dice poco y nada, pues de tu país, con suerte, algo sabemos por estos lugares gracias a Serrat, Sabina y, muy particularmente, Cervantes, Quevedo, Unamuno y García Lorca. Pero, a fuerza de franqueza (no de ‘franquismo’) de ti es bastante exiguo lo que podemos reportar, salvo que una periodista se transformó en tu nuera y que ya tienes nietas.

Quiero contarte que uno de mis abuelos llegó –siendo un adolescente imberbe- a esta ‘franjita’conocida con un extraño nombre, “Chile”, allá por el año 1923, cuando en tu patria muchos de los habitantes de la España campesina morían de hambre y de olvido. Se llamaba Alejandro. No vivió la guerra civil pero, diablos, cómo la lloró. Tuvo suerte mi abuelo. Tampoco le alcanzó la existencia para soportar la dictadura de Pinochet, ya que falleció algunos años antes. Disfrutó de un buen pasar por estos lares. Engendró ocho hijas (una de ellas fue mi madre) y jamás pudo ahorrar dinero suficiente para regresar a su tierra, ni siquiera como turista.

Si aún viviera, de seguro que tus guardias pretorianos vestidos con tricornios y haces lictóricos lo hubiesen detenido en Barajas y enviado de regreso con viento fresco por ‘provenir de una nación sudaca’.

¿Sabes? Según mi escuálida opinión de latinoamericano, eres un vástago de Franco. No sé qué utilidad puedes prestar a tu país. Perdona mi asertividad algo irreverente, pero… ¿qué haces después de abandonar tu lecho cada mañana? No eres obrero, maestro ciruela, tarotista ni ‘personal trainer’; no vas a ninguna oficina bursátil ni burocrática, no conduces un taxi; tampoco eres guía turístico, futbolista ni académico universitario… menos aún eres trabajador agrario, torero, cantante, ascensorista, cura o alcalde.

Traté de averiguar si eras tornero, mecánico, médico, odontólogo, escritor, proctólogo, nutricionista, poeta, actor de teatro, trabajador social, psicólogo, linotipista, refrigerante, electricista, ingeniero, fontanero….pero, nada de nada. Me han dicho que no trabajas en ninguna organización supranacional como la OIT, la UNICEF ni algo parecido. ¿Limpias pisos? ¿Vendedor viajero? ¿Eres chef, comerciante, buhonero, minero? ¿Saltimbanqui, actor circense, estrella de televisión, cantautor? ¿Pagas impuestos?

Que eres rey…eso me han contado. Con tal título, aquí en Chile estarías a cargo de un carrito ambulante de comestibles, como ‘el rey del mote con huesillos’, o ‘el rey de las empanadas fritas y las sopaipillas’, o el ‘rey del hot-dog’… o simplemente, en un psiquiátrico, tal como está el ‘rey de la luz estrogoscópica de Jesús el rockanrolero’.

La verdad es que no imagino qué haces para no aburrirte, y no me vengas con el deshuesado cuento de que tu sangre procede de familias que en la Edad Media creían ser designadas por Dios. Te aseguro que en América Latina eso pesa menos que un pedo en un canasto. Ni se te ocurra meterte por estos lados a una barra brava del fútbol y lenguajear que eres monarca de no sé dónde, porque lo más seguro es que del estadio saldrías desplumado y en cueros.

Supe que en España algunos irrespetuosos han estado quemando tu foto. No te preocupes. Aquí en Chile, hace pocos años atrás, los militares golpistas pro-franquistas quemaban a las personas, y no a sus fotografías. A otras las lanzaban al mar desde un helicóptero, y a muchas (a miles en verdad) les arrasaban sus viviendas en medio de la noche o las trasladaban, a golpes deculatazos y puntapiés, hasta campos de concentración donde eran torturadas salvajemente, cuando no fusiladas sin juicio ni razón ni argumento.

Pero aún tienes defensores allá en la península que siguen creyendo ese cuento de hadas respecto de tu sangre ‘borbónica’ (lo que huele a vinacho metido en vasijas de madera). Un Zapatero (lindo oficio) aseguró que para España eras más importante que nunca y gozabas –como rey.- de excelente salud, asunto bastante raro ya que por estas tierras sudamericanas no nos ha llegado ningún rumor de que hayas sido presa de una enfermedad, como ocurrió, por ejemplo, con nuestro hermano Fidel. Claro que, a fuer de ser sincero, un amigo campesino de por acá me dijo que el Zapatero era en verdad “Sobadero”, lo que por estos rumbos viene a significar algo así como lameculos, apatronado, obsecuente, cobardija, servil o yanacona.

La verdad es que desconozco todo sobre la España de hoy, por lo tanto no puedo desmentir ni asegurar nada al respecto.

Bueno compadre (y agradéceme Juan Carlitos, porque con ese ‘compadre’ te estoy privilegiando), espero sinceramente que puedas encontrar un trabajo productivo y bien remunerado, para, de esa laya, evitar que muchos españoles –con justa razón según me parece- sigan afirmando a través de Internet que eres un flojo sin destino, un inútil, un lastre económico para el Estado, una pieza de museo, una deshilachada consecuencia del franquismo, un personaje ahistórico, en fin…un vago en realidad, y un vago demasiado caro. No lo digo yo, lo aseguran tus compatriotas.

Si te interesa desmentir a tus detractores, acá en el campo chileno donde vivo, este verano se necesitará mucha mano de obra en las principales empresas agrícolas para esta nueva temporada de cosecha de frutas. Escríbeme y podré conseguirte un puesto de trabajo, al menos por tres o cuatro meses. No pagan muy bien….doce dólares diarios…pero peor es nada y por algún lado se empieza, ¿no crees?

Me despido deseándote que los caminos te sean fructíferos y que España no se convierta en un calvario para ti.

Comentarios (11)

Muy bien que hicieron tus abuelos porque Chile tiene futuro, al contrario de esta Espanya de lacayos y lameculos. Por fin muere el monstruo europeo. coco OJO ¡¡Muy bien Arturo ¡¡¡¡

Ahora sólo falta que un super juez de estos apele al Tribunal Internacional de la Haya por ofensas a la monarquía y te reclame ante la Audiencia Nacional (heredera del franquista TOP).

Que aquí las cosas se están poniendo muy feas ¡¡¡

Viva la República, pero socialista ¡¡¡¡

Artículo Top Miura

Me lo he gozado este artículo plagado de buen humor y de ironía bien escrita. Si Juan Carlos tiene algo de sentido del humor deberá reirse tambien, y después reflexionar porque las preguntas de Muñoz son topísimas.

Felicitaciones. Magda

¡Que buen artículo Arturo! Ese humor punzante de algunos de tus artículos me hace buscarte en todos los sitios donde colaboras.

Felicitaciones.

TuTocayo

Me he «jartao» de reir con tu fina ironía. Siempre te recibiremos aquí con alegría.

¿Viva el rey? Sí, pero que viva bien lejos. Jano

Estos Borbones son responsables de todos los descalabros de España:

1) Armaron la Casa de Re Putas en España entre los Borbones y los Carlistas y son responsables del quiebre de la Monarquía que dio pábulo al nacimiento de la República Española. Ellos son responsables de todos y cada uno de los muertos… civiles … militares… curas… monjas… niños y ancianos de la Guerra Civil. 2) Son los herederos de la Brigada Azul que fue a combatir por Hitler a territorio soviético y se cagaron … y murieron de frío3) Son los responsables de la matanza en las Logias Españolas de todos los masones que pillaron a manos del Opus Dei del Santo Escrivá de Balaguer.4) Son los herederos de quienes apoyaron durante 38 años a Franco lo que aumentó de un millón de muertos de la Guerra Civil a cien mil muertos más productos de las venganzas de los vencedores. 5) Son los herederos de la Falange de Primo de Rivera….fascistas de la primera hora…

6) Son los mismos de Aznar… que le recomendaron al ex alcohólico de la Casa Blanca que bombardeara la cultura iraquí del Tigris y del Éufrates… de la Babilonia… de Bagdad y las Mil y Una Noches…… por petróleo para España y USA….

Libro recomendado. Pepe Gotera y Otilio

Los borbones en pelotas.

Erí irónico. Mauro

PULENTO LOCO. ¡PULENTO!!!!!!

Un sudaca más. Latino

Que bien escribes amigo sudaca. Tu tinte ironico es lo mas agradable para nuestras pobres mentes sudacosas y tercermundistas, a las cuales hay que mandarlas a callar ( cuando el cerebro funciona y ordena a la boca hablar).

No se que se creen los hispanicos- cuando vienen a estas tierras sudacas- parece que los espiritus ancestrales de Pizarro, Cortez ,Orellana , algun Torquemada salen a la luz y como decimos por estos lares » les sale el indio » o sea se ponen euforicos y sobradisimos, superiores , cheveres , mandones , agresivos . No aguantan ningun reparo o algo por el estilo..son lo maximo.

El King vino a Sudamerica y mando a callar a un lider de por aca..no se hasta cuando les va a durar ese triunfo..pero lo que si se es que a la larga..a todo rey le llega su jaque-mate.

El artículo del año!!! Bufón del rey

Tres veces he leído este artículo y en cada una de ellas más me he reido. Hay que premiarlo como «el artículo del año». Lanzo la propuesta, porque junto a la crítica y a la pedagógica escritura, debe ir siempre aparejado el humor. El artículo lo logró plenamente

La pura verdad. Alejandro Latorre Quintanilla

Amigo Arturo , cada vez me sorprende mas tu genialidad te felicito, un rey no es más que una fantasia inútil una bofetada a la pobreza y a la conciencia social que tan escaza es en el Chile de hoy. Un rey, que absurdo, gente como tú necesitamos que abra los ojos de los chilenos todos y no en la medida de lo posible sino en lo total y lo conciente para que cambie la historia dfe este patetismo infinito que significa la politica chilena , amigo arturo con tus pasos podriamos desoertar que nada acalle los tambores de tu palabra y la sagrada victoria de tus palabras aclaratorias , viva arturo muñoz larga vida a sus escritos …

