Carta Abierta al Pueblo de Chile por nuevo Acuerdo Constituyente

En consideración al acuerdo entre las diversas fuerzas políticas alcanzado el pasado lunes

12 de diciembre, tras 98 días de negociaciones para habilitar un nuevo proceso

constituyente, como personas que integramos la sociedad civil, organizaciones sociales,

territoriales y ex integrantes de la Convención Constitucional vemos con preocupación el

contenido de este nuevo acuerdo, ya que relega nuevamente el proceso constitucional a

una instancia de democracia tutelada.

El denominado Acuerdo por Chile instala a expertos designados en dos momentos claves

del proceso, tanto en el inicio, redactando a puertas cerradas un anteproyecto que no

sabemos si será de conocimiento público y al final del proceso, pudiendo vetar el

documento final en forma y fondo, atentando contra las bases de toda deliberación

democrática. De esa forma, el denominado Consejo Constitucional soterradamente, pone

en un mismo nivel a expertos designados con constituyentes electos, siendo falso que la

composición de esta sea 100% electa, sino más bien una Constituyente Bicameral.

La construcción de un nuevo pacto social debe construirse con una base político-social y no

tecnocrática, más cuando no se detalla el perfil técnico que deben cumplir estos expertos

designados. Corriendo el riesgo de que su designación sea en base al cuoteo político y no

por su expertiz, a la vez que pasa por alto el perfil ideológico que éstos tendrían.

Asimismo, este acuerdo desconoce el origen de la crisis social que terminó por abrir el

proceso constitucional en 2019, donde los técnicos al tomar decisiones alejadas del sentido

común, provocaron que el pueblo de Chile saliera a manifestarse en masa demandando

mayores derechos sociales que por razones «técnicas» han sido negados.

Reiteramos que toda salida a la actual crisis de legitimidad se debe efectuar con más

democracia, nunca con menos. Donde se respete la soberanía popular y no se busque

camuflar un órgano como 100% electo, a sabiendas que no lo es.

Una de las demandas sociales fue la profundización de la democracia, directa, participativa

y vinculante, y vemos con preocupación que, por motivos circunstanciales, la clase política

busque instalar una democracia en la medida de lo posible.

Miércoles, 14 diciembre del 2022

Suscriben:

Lisette Vergara Riquelme. Profesora de Historia y Geografía, ex Constituyente. Patricio Guzmán Sinkovich. Editor Diario Digital Werken Rojo. Esteban Maturana. Vicepresidente CONFUSAM. Carlos Moya Ureta. Doctor en Educación. Celso Calfullan. Director Diario Digital Werken Rojo. Miguel Vera-Cifras. Escritor y Musicólogo. Michael Humaña. Presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de

la Educación. SNTE Axel Abarzúa Rodríguez. Licenciado en Historia, ex asesor de la Convención

Constitucional. Felipe Bruna. SINTRAESCC Entel. Elsa Labraña. Trabajadora Social, ex Constituyente. Ricardo Maldonado, Presidente de la Confederación Nacional Unitaria de Trabajadores

del Transporte y Afines de Chile – CONUTT Pedro Muñoz. Abogado, ex asesor de la Convención Constitucional. César Rojas Parada. Docente. Ernesto Medina Aguayo, Presidente del Movimiento Ciudadano Aquí la Gente. Katherine Zapata Pizarro. Artista Escénica, Gestora Cultural y Activista Socioambiental

del Valle del Akunkawa. Jacqueline Arriagada Encina, ex asesora de la Convención Constitucional. Andrés Ortiz Arriagada, Ingeniero Electrónico. Cabildo Akunkawa. Isaías Rojas. Astrofísico. José Ortiz Mura, Agente Inmobiliario. Roberto Rojas, Docente. Camilo Arriagada Diaz. Ingeniero en Administración de Empresas y Diplomado en

Políticas Públicas, Ex-Asesor de la Convención Constitucional. Raúl Soto M. Profesor Educación Básica mención Religión Católica. Camila Bustamante Á., Activista y ex asesora de la Convención Constitucional. Priscilla Araya, Ingeniera Comercial, Activista Mesa Social La Calera. Mercedes Giménez, Doctora en Educación, Terapeuta Familiar. Hans Alexis Hube Frias, Pdte. Confederación de Estudiantes de las Ciencias

Ambientales de la Educación. Amanda Rojas Bustos. Ciudadana. Patricia Álvarez Olave. Ciudadana e integrante Asamblea Constituyente Atacama. Tania Torrealba, Cabildo Abierto de Bremen-Alemania. Organización de Chilenos en el

Exterior. Marcela Paz Gonzáles Paredes. Luchadora Social y Abogada. Laura Gougain Ahumada. Socióloga. Rodrigo Soto Lizana, estudiante DESCA María Esperanza Bonifaz Muñoz, Docente Boris Reyes, Abogado y ex asesor de la Convención Constitucional Gerardo Iturra Garcia, Economista. Coordinador Asamblea Independiente Distrito 8 Patricia Moran Salas, Dirigenta Social y ex asesora de la Convención Constitucional Daniel Cofre Reyes, Constructor de Barcos. Moritz Ortiz B, Estudiante de Filosofía, Teología y Psicología. Ariel Meza Marin. Profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Director de

Profedatos. Daniel Cid Ciudadano, Ex-Asesor de la Convención Constitucional. Francisco Herrera, Trabajador. Carolina Arias N. Fundación PAPO, Ex-Asesora de la Convención Constitucional. Daniel Gómez Monte. Trabajador Daniel Trujillo, Periodista y Coordinador de la Asamblea Distrito 8. Perla Rabuco Lira, Profesora Jubilada. Alan Rojas Ávalos. Docente y Miembro de la Comunidad Organizada ‘La 19’. Boris González López, Académico e Investigador UPLA. Cristian Miranda Parada. Profesor, Poeta y Gestor Cultural. Roberto Mundaca, Periodista y Gestor Cultural. Francisco Ríos Adriazola, Abogado, ex Vicepresidente del Sindicato Plurinacional de

Trabajadores y Trabajadoras de la Convención Constitucional

PARA ADHERIR A ESTA CARTA ESCRIBIR A LISETTE VERGARA +569 86 509 758

