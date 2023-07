EL TRABAJO 554

Carta abierta a Moreira:

Señor emérito raspador de ollas:

Usted podría encontrarse con el decoro cara a cara y no lo reconocería, toda corrupción debe condenarse,

con cárcel, inhabilitación y reparación.

Pero usted, que rompió el fondo de la olla, que cuál parásito monocelular, acude a sus patrones, pidiendo

“lo que sea su cariño”, prometiendo legislar para cautelar sus beneficios y privilegios. Usted deshonroso

legislador de lo bataclano, no puede erguirse como defensor de la ética y las buenas costumbres, usted se

ridiculiza una vez más, al tratar de aparentar que lo suyo es lo probo, no señor, no no no, usted es el diablo

vendiendo cruces, usted acólito de su dictador pinochet, testaferro de los amos de las riquezas, usted , truhán

de la democracia, usted debiese estar preso, desafectado, sin dieta y devolviendo hasta el último peso que

usted y toda su manga de colegas, con escasas excepciones, le burlaron al pueblo de Chile, con facturas

falsas y mendicantes.

Grave y de absoluta falta de dignidad lo que ocurre con la diputada.

Pero no acepto que sea usted que la señale con el dedo.

Somos nosotros y nosotras, el pueblo trabajador, que exigimos expulsar de la vida pública a todos y todas,

quienes cuál corsario de antaño, roban a mansalva lo que de suyo le pertenece a todos y todas.

Partiendo por usted, payaso ladronzuelo.

Usted y sus colegionarios, deben años de cárcel, por instigadores de la dictadura, servidores de ella,

beneficiados con sus robos y terror.

En fin , cállate idiota !

Eres el menos indicado para hablar de probidad, eres el símbolo de la corrupción, eres la política hecha

negocio y aprovechamiento.

Cárcel para los corruptos

Cárcel para Moreira!!!!

Marco Díaz

Profesor

