Carabineros desalojan familias de la «Toma Marichiweu» en Viña del Mar

Por 360 Noticias -Junio 8, 2023

Carabineros desalojó durante esta tarde la “Toma Marichiweu“, ubicada en el sector Meseta del Gallo, en Miraflores Alto, Viña del Mar.

El coronel Alex Bahamondes, prefecto de Viña del Mar, señaló “Al momento que ingresamos al lugar hubo un poco de hostilidad por parte de las personas. Hubo dos bombas molotov que se le lanzaron al personal COP, no resultando nadie lesionado ni tampoco daños. No hay detenidos y no hemos encontrado nada extraño (ligado a otros delitos)”.

El oficial enfatizó que “se van a sacar las cosas y el día de hoy, sí o sí, y se van a destruir las casas para que empiece ya la construcción del SAR de Miraflores. Para eso es todo este procedimiento”.

