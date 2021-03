BREVE RESPUESTA AL FACISMO, LAS ODIOSIDADES RACIALES DEL “APRA” Y AL PANFLETILLO DENOMINADO “EL LIBERO”

El planfletillo denominado “El Libero” ha divulgado información que, a raíz de mi cordial conversación con el general del regimiento Tucapel de Temuco con motivo al envío de la carta dirigida al Comandante del Ejército de Chile, comandante Ricardo Martínez, yo estaría cometiendo el “Delito de Sedición y Contra la Seguridad del Estado”.

Estas afirmaciones, además de fuera de lugar, son propias y características del Facismo y de conductas de odiosidades raciales del grupo autodenominada APRA que operan en la región que, no hacen más que intentar falsear los hechos para ocultar su directa participación en los actos de usurpación de tierras que hoy las Comunidades Mapuche reivindican. Comúnmente se sostiene que “no hay plazo que no se cumplan, ni deudas que no se pagan”, en el caso Mapuche se debe agregar, “no hay verdades que no se impongan”, porque comienza a imponerse irreversiblemente la verdad en el Wallmapuche/Araucanía.

La calificación de actos de “sedición y contra la seguridad del Estado”. Es simplemente el enojo y la manifestación de odiosidades raciales y las conductas típicas del facismo, por lo mismo, mi respuesta es brevísima.El facismo y las odiosidades raciales del APRA, manifestado por el panfletillo “El Libero”, confirma que, cuya situación aunque ínfima, está enquistado en la sociedad y es el ejemplo de los abogados trasnochados Samuel Donoso, Gabriel Cisternas, y Gonzalo García, quienes afirman que la “situación amerita investigación” y citan normas del código militar de la era de su general Pinochet. Abogado de este corte, es recomendable que sigan defendiendo a los militares de Punta Peuco para su autocomplacencia y su inminente fracaso. Ante la irreversible situación Mapuche que avanzan hacia una restitución de sus derechos conculcados.

A este grupo de corte facista y de conductas odiosas deben entender que, los Mapuche no han renunciado a ningún derecho entre ellos, el derecho a la restitución del territorio, el derecho a establecer la verdad sobre el crimen de genocidio, la reparación y establecer una paz firme y duradera.

En mi función de futuro gobernante del Wallmapuche/Araucanía, actuare bajo el plan de Acción de Durban y mi compromiso será la extirpación del facismo, las odiosidades raciales y la censura de medios escrito como es “El Libero” por su propagación de las odiosidades raciales en contra de los Mapuche.Por la Verdad, la Reparación, la Justicia y Una Paz Firme y Duradera.

AUCAN HUILCAMAN

Candidato a Gobernador Wallmapuche/Araucania

Me gusta esto: Me gusta Cargando...