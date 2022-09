Brasil. Una nueva oportunidad

Lic. José A. Amesty Rivera

Las elecciones generales de Brasil, están previstas que se lleven a cabo el próximo domingo, 2 de

octubre de 2022, donde 156 millones de electores brasileños tendrán la opción de elegir

Presidente, Vicepresidente y al Congreso Nacional.

De acuerdo a la legislación actual brasileña, el candidato que alcance la mitad más uno, de los

votos válidos saldrá vencedor. Si ningún candidato alcanza ese número de votos, habrá una

segunda vuelta.

Recordemos los hechos de 2016, cuando luego de un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff,

Presidenta en ese momento y que interrumpió su mandato, completándose con aquel montaje

llamado operación Lava Jato (este involucro a Lula da Silva en supuestos actos de corrupción).

Aquel montaje fue llevado a cabo por el poder judicial y policial brasileño, deteniendo y

condenando a Lula da Silva sin pruebas, lo que impidió que este último, participara en las

elecciones del 2018, significando el triunfo del ultraderechista Jair Bolsonaro y llegara a la

presidencia de Brasil. Este ardid salió como lo habían planeado las elites brasileñas y EEUU.

Más adelante, el 9 de noviembre del 2019, luego de 580 días de detención, la Corte Suprema de

Brasil, reconoció la parcialidad del juez del caso en ese tiempo, y autorizó la salida de Lula da

Silva.

Durante la gestión de gobierno de Bolsonaro, los adjetivos para significar y definir su régimen, son

los de, medieval, reaccionario, genocida, anticivilizacional, fascista, extremista, entre otros. A su

vez, las mayores preocupaciones de los brasileños/as, de cara a las próximas elecciones, son: el

tema económico, el desempleo y la inflación, así como el tema de la salud, según diversos

sondeos.

Por ejemplo, según el periodista de la BBC News Mundo, Gerardo Lissardy, «La economía

brasileña entró en recesión en 2021 y, la tasa de desempleo cayó a 9,1% en julio, la mejora está

lejos de ser percibida por la población en general. El 15% de brasileños (unos 33 millones de

personas) pasa hambre y otra cantidad similar sufre de inseguridad alimentaria moderada, de

acuerdo a un estudio divulgado el miércoles por la red Penssan. Si a ellos se suma el 28% de la

población considerado con inseguridad alimentaria leve, más de la mitad de los brasileños padece

o se inquieta en alguna medida por el problema: 125 millones de personas»

El autor Zainer Pimentel enfatiza, «el actual presidente, Jair Bolsonaro, es tan solo el corolario de

un terrible proceso de destrucción del país a todos los niveles: político, institucional, económico y

social. Es el fruto de la estrategia política del odio, aplicada por los medios de comunicación

tradicionales y las redes sociales, y patrocinada por importantes empresarios del país (con el

apoyo abierto de la patronal de la industria FIESP) y con la conveniencia, de todos los poderes de

la República»

Igualmente, según el filósofo Marcos Nobre, «uno de los motivos por el que podría estar fallando la

remontada de Bolsonaro es la poca incidencia que tuvo entre los más pobres el Auxilio Brasil,

subsidio masivo de 600 reales que comenzó a pagar en agosto con un claro fin proselitista. Los

derechistas tienen, sin embargo, algunas armas que pueden influir en el resultado final, como la

bajada de línea evangélica».

Aunque, el escritor Emir Sader, señala: «Lula aún no ganó, pero Bolsonaro ya perdió». ¿Cuál es la

estrategia de Bolsonaro de cara a las elecciones del próximo domingo?

Bolsonaro, provocando a la democracia brasileña, avanza en su escalada militarista y señala que

«las fuerzas armadas pueden normalizar a Brasil y que el ministro de Defensa es el más

importante de los 23 integrantes de su gabinete, porque tiene la tropa en sus manos».

Recordemos que Bolsonaro, despidió a nueve de sus 23 ministros, para qué aspirarán a cargos

electivos, y comenzó a perfilar su fórmula militar, junto al saliente ministro de Defensa, general

Walter Souza Braga Netto, a la vez que reiteró sus críticas a la Justicia electoral y a la Corte

Suprema y asoció a la izquierda a la corrupción desenfrenada que hubo en Brasil, en abierta

alusión a Lula da Silva, según la autora Juraima Almeida.

Según Gerardo Lissardy, «en los actos de Bolsonaro es común ver carteles pidiendo «intervención

militar» y el mes pasado agosto 2022) la policía registró las casas de empresarios simpatizantes

del presidente por discutir en WhatsApp sobre la posibilidad de un golpe de Estado, aunque ellos

niegan haber cometido delito alguno. Las Fuerzas Armadas ganaron protagonismo en el gobierno

de Bolsonaro, un ex capitán del Ejército que ha expresado nostalgia por el régimen militar que

gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y ha elogiado a uno de los torturadores de ese régimen. Para

estas elecciones, los militares plantearon cuestionamientos a la justicia electoral sobre las urnas

electrónicas y prevén hacer un seguimiento propio del escrutinio, algo también novedoso en el

país».



Ahora, ¿cuál es la estrategia de Lula da Silva, para enfrentar este aspecto militarista de

Bolsonaro?

Para alejar a los militares del gobierno, Lula ha montado una coalición de partidos que van desde

la izquierda hasta el centro, aunque se reconoce que muchos estén en contraposición al PT, pero,

Lula es consciente que no solo basta con ganar, sino que necesita estabilidad política, le interesa

que todos estén unidos en defensa de la democracia y el respeto a las reglas del juego

constitucional, sin duda, no es tarea fácil.

Según, Zainer Pimentel, para parar a Bolsonaro, «la estrategia es movilización popular en defensa

de la democracia y justicia social, cosa que solo Lula da Silva es capaz de crear entre los sectores

que le apoyan».



¿Cuál es la situación electoral ahora?

Muchos ciudadanos/as brasileños recuerdan y añoran los años de 2003 a 2010, cuando Lula

gobernó en medio de unas excelentes condiciones económicas (altos precios de las materias

primas), donde millones de personas subieron a la escala de clase media, por medio de

programas sociales del gobierno, quizás es por esto que recientemente Lula ha tenido un repunte

en la aceptación electoral.

Según los diarios Folha de San Pablo y el grupo Globo de Brasil, según las últimas encuestas, «el

cambio favorece a Lula, que asciende por primera vez desde hace varios meses, pasando de 45%

a 47%, mientras Bolsonaro se estanca en 33%. Y lo más importante: al contabilizar el voto válido,

es decir, excluyendo los nulos y blancos, la cosecha del candidato del PT asciende al 50% lo cual

le permitiría ganar la presidencia en primera vuelta. Prácticamente, los mismos números brindó

otra encuestadora que publicó su estudio el lunes, el IPEC (Inteligencia en Pesquisa y Consultoría

Estratégica)».

No obstante, aunque las últimas encuestas le dan una ventaja de varios puntos porcentuales

sobre Bolsonaro, Lula da Silva sabe de lo determinante que son las fake news en internet,

producidas desde el despacho controlado por Carlos Bolsonaro (hijo del presidente). De hecho, la

avalancha de noticias falsas en las redes sociales, fueron en 2018, las grandes responsables por

la victoria Jair Bolsonaro sobre el candidato del PT, Fernando Haddad.

Finalmente, llegamos a dos conclusiones: la primera es que, para Lula da Silva, «derrotar a

Bolsonaro en las elecciones también debe significar la derrota política de los militares,

comprometidos con la candidatura de Bolsonaro, con un militar retirado. Ese es el desafío que

enfrentará la generación actual de brasileños, de la mano del dos veces presidente Lula da Silva.

La democratización en Brasil también debería significar la derrota política de los militares y la

desmilitarización del Estado brasileño», según la investigadora Juraima Almeida.



Y segundo, según Vijay Prashad, historiador, periodista y editor indio, en conversaciones con

Dilma Rousseff y Fernando Haddad indica: «las condiciones internacionales para una tercera

presidencia de Lula son providenciales, me dijo Rousseff. Un amplio abanico de gobiernos de

centro-izquierda ha llegado al poder en América Latina (incluidos Chile y Colombia). Aunque no

sean gobiernos socialistas, sí están comprometidos con la construcción de la soberanía de sus

países y con la creación de una vida digna para sus ciudadanos.

Brasil, el tercer país más grande de América (después de Canadá y Estados Unidos), puede

desempeñar un papel de liderazgo en la orientación de esta nueva ola de gobiernos de izquierda

en el hemisferio, dijo Rousseff. Haddad, por su parte, me dijo que Brasil debería liderar un nuevo

proyecto regional, que incluirá la creación de una moneda regional (el sur) que no solo pueda

utilizarse para el comercio transfronterizo, sino también para guardar reservas. Haddad es

actualmente candidato a gobernador de São Paulo, cuya principal ciudad es la capital financiera

del país. En opinión de Haddad, una moneda regional de este tipo solucionará los conflictos en el

hemisferio y creará nuevos vínculos comerciales que no tengan que depender de las largas

cadenas de suministro desestabilizadas por la pandemia. «Si Dios quiere, crearemos una moneda

común en América Latina, porque no debemos depender del dólar», dijo Lula en mayo de 2022

Un comentario y pregunta del portal Página 12 es: «perdiendo en primera o segunda vuelta,

Bolsonaro tendrá tres o dos meses en la presidencia. Y la gran pregunta es: ¿qué hará de aquí al

primer día de 2023, cuando perderá el derecho de depositar el trasero en el sillón presidencial»?

Esperamos que las elecciones en Brasil, transcurran en un ambiente de paz, y la vez, Lula da

Silva resulte ganador, por el bien del pueblo brasileño y latinoamericano.

