Brasil – Ocho notas sobre el dilema del PSOL

Valerio Arcary *

Revista Forum, 22-3-2021

Traducción de Correspondencia de Prensa

1 – Se ha abierto un debate que tiene como eje, después de que Lula recuperara sus derechos políticos, la necesidad de que el PSOL (Partido Socialismo y Libertad) deje claro que presentará su propia candidatura en 2022. En este análisis, el mayor problema de la izquierda radical es no ceder a la presión por una candidatura de izquierda unificada. No convertirse en un “pequeño empuje” del PT. Se equivocan. El mayor desafío táctico del PSOL es ser un instrumento de lucha para derrotar a Bolsonaro, también, en las elecciones. Y el PSOL no puede ser un obstáculo para que una candidatura de izquierdas llegue a la 2ª vuelta. Incluso con la posibilidad de que Lula sea candidato, esto está y seguirá en disputa hasta 2022. No está garantizado. Por lo tanto, ante el posible peligro de un 2º mandato de Bolsonaro, no se descarta, al contrario, merece ser examinado seriamente un apoyo a Lula, desde la 1ª vuelta. Nunca puede ser incondicional y acrítico, pero es una posibilidad. Debemos, en este momento, discutir cuáles son las propuestas del PSOL para un gobierno de izquierda. Es el momento de luchar por un programa. La decisión sobre una candidatura puede dejarse para más adelante.

2 – Es un momento de urgencia, pero requiere resistencia, determinación y paciencia. Por supuesto, todo tiene límites. Pero la autocontención se puede cultivar, si tenemos claridad estratégica. La lucha política tiene sus tiempos. Estrategia no es lo mismo que programa. Y la táctica no es lo mismo que la estrategia. Un programa es una visión del mundo, de Brasil, y de cómo transformarlo. La elaboración de un programa responde a una perspectiva histórica. Los programas están pensados en un alto grado de abstracción. No son sólo generalidades que pueden permanecer intactas durante décadas. Deben actualizarse en función de las transformaciones más estructurales de la sociedad. Pero no se cambian los programas como se cambian las tácticas. Ha habido corrientes del movimiento de izquierda con grandes intuiciones tácticas, pero sin programa. Otros tienen discusiones instigadoras del programa, pero no tienen interés en la estrategia. Otros abrazan estrategias permanentes que desprecian la táctica. Nada de esto termina bien. Nunca. La firmeza del programa, la claridad estratégica y la flexibilidad táctica son lo mejor de la herencia marxista.

3 – Una estrategia es un proyecto que se define según la situación política, es decir, según la relación social de fuerzas, en términos leninistas. En una situación reaccionaria, por lo tanto defensiva, en función de lo que es el mayor peligro. En el Brasil de 2021 nada es más importante que derrotar a Bolsonaro. Esa es la estrategia. Por supuesto, para los marxistas, la estrategia histórica es la lucha por el socialismo. Pero no hay forma de acelerar las condiciones de la lucha por el socialismo, en Brasil 2021, que no pase por la derrota del gobierno de extrema derecha dirigido por una corriente neofascista. Nada es más importante que derrotar a Bolsonaro, cuando Brasil se convierte en el epicentro de la pandemia, y el desempleo, la inflación alimentaria y la suspensión de las ayudas de emergencia encienden la mayor crisis social de la historia. Nada.

4 – Es cierto que un partido que no lucha por su programa no merece existir. En un alto grado de abstracción, la construcción de un partido es también una estrategia. Pero la autoconstrucción debe estar subordinada a la estrategia. Tener siempre una candidatura a la presidencia no es una estrategia. La táctica electoral es sólo una táctica importante, pero no más que eso. Depende de las circunstancias. Con un año y medio de antelación es imposible saber cuáles serán las condiciones concretas del conflicto. Por lo tanto, como no lo sabemos, aún no es posible definir cuál será la mejor táctica en 2022. Quien crea saber cuál será la situación en marzo de 2022 se equivoca. Si el desgaste de Bolsonaro sigue aumentando, pero no podemos derribarlo antes de 2022, el centro de la táctica política debería ser la lucha para evitar que llegue a la 2ª vuelta. Si Bolsonaro logra recuperarse antes de 2022, y es probable que esté presente en la segunda vuelta, el centro de la táctica debe ser asegurar una candidatura de izquierda en la segunda vuelta, en la disputa con el probable centroderecha liberal del Frente, sea Doria u otro. Pero estas son todavía premisas indefinidas de la táctica política, no una posición sobre la táctica electoral.

5. La táctica del Frente Único de la Izquierda es la única que ha pasado la prueba de la historia en la lucha contra los gobiernos de extrema derecha. La unidad de acción con los sectores liberales en defensa de las libertades amenazadas es útil, pero sólo como táctica auxiliar. La política no es aritmética. Uno más uno no siempre es dos. A veces, más es menos. ¿Por qué? El denominador común de un Frente Amplio de la oposición de izquierda y la oposición burguesa, aunque en la versión con Ciro Gomes (PDT), es la posición más atrasada dentro del Frente. Limita el programa a la lucha en defensa de la democracia y a generalidades como la responsabilidad fiscal y la compasión social. El dogma del Frente Amplio es que primero se lucha por la democracia. El problema es que las masas populares no se moverán en las calles, apasionadamente, contra Bolsonaro y los neofascistas sólo por la democracia. Los trabajadores y el pueblo quieren más. Se merecen mucho más.

6 – La base social de la táctica del Frente Amplio son las clases medias. Sectores de las clases medias pueden responder al llamado democrático, pueden golpear cacerolas en las ventanas, pero no son una fuerza social suficiente para derrotar a Bolsonaro. Sin el impulso “caliente” de los trabajadores, los jóvenes y los desempleados, sin el movimiento feminista y negro, sin las capas populares en las calles, el gobierno de Bolsonaro no caerá. Tampoco tendremos la perspectiva de derrotarlos “en frío” en las elecciones, si no cubrimos las calles, cuando las condiciones de salud lo permitan. Porque estos gobiernos, aunque tienen fuerza social y política, no respetan nada, ni la institucionalidad del régimen democrático-electoral, ni el Congreso o tribunales, ni las elecciones, nada. Hay que derrocarlos. Incluso pueden perder las elecciones. Pero la corriente neofascista sobrevive a las derrotas electorales. Los partidos que buscan la renta electoral mueren fuera del gobierno. Dependen de la gestión estatal para existir. Los neofascistas no. Cuando emergen de los márgenes y ganan implantación, su núcleo duro responde a la desesperación social de los sectores burgueses y de clase media. Sólo son derrotados si hay una movilización de masas. Estamos acumulando fuerzas pacientemente para ellos, con los puños cerrados pero las manos en los bolsillos. Pero nuestra hora llegará.

7 – Construir las condiciones para la movilización de masas contra los neofascistas sólo es posible con un Frente Único de Izquierda. ¿Por qué? Porque las amplias masas sólo salen a luchar cuando creen que es posible ganar. Porque los trabajadores y los jóvenes, las mujeres y los desempleados, los negros y los LGBTI, en fin, las masas populares sólo ganan confianza para luchar por derrocar a un gobierno tan peligroso como el de Bolsonaro: (a) si perciben que la confusión en la clase dominante es grande, que los enemigos están divididos, semiparalizados, inseguros; (b) si perciben una creciente inquietud en las capas medias, y el desplazamiento a la oposición entre la intelectualidad y los artistas, etc.; (c) si perciben que las organizaciones que los representan, de alguna manera, están unidas; (d) si perciben que las direcciones que reconocen están unidas; (e) por último, pero no menos importante, si perciben que sus demandas concretas de lucha por la supervivencia son puestas en primer plano y respetadas.

8 – Sea cual sea la táctica electoral, el PSOL debe garantizar la preservación de la legalidad, pero, en primer lugar, tiene que ser un instrumento de lucha útil para las masas populares. Somos útiles porque somos radicales. Si establecemos un diálogo honesto con la mayoría de la clase trabajadora, como se hizo en las elecciones para la alcaldía de São Paulo y otras, no será difícil superar la cláusula de barrera, sea cual sea la táctica electoral. Lanzar una candidatura propia fue inevitable, necesario y correcto durante los años de gobierno del PT, pero no puede ser una estrategia permanente. Lo que debe ser permanente es la defensa de la independencia de clase, y de un programa de reformas estructurales con medidas anticapitalistas. Radical es el capitalismo brasileño. Radical es la muerte frente a la peste porque no hay vacunas. Radical es el hambre que castiga a decenas de millones. Radical es el racismo, la homofobia, el desempleo, la ausencia de saneamiento básico, el azote de cientos de miles de mujeres que se juegan la vida en abortos clandestinos, la quema del Amazonas. El PSOL puede afirmarse, incluso sin tener un candidato en la primera vuelta, siempre que sea firme en la defensa de un programa.

* Miembro de la coordinación nacional de Resistencia, tendencia interna del PSOL, es columnista del sitio Esquerda Online: https://esquerdaonline.com.br/

