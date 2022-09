Brasil – Muere el escritor y militante revolucionario histórico Avelino Capitani

El escritor y militante Avelino Bioen Capitani murió el pasado sábado 17 de septiembre, en Porto Alegre. Debido a las complicaciones del cáncer que sufría por varios años. Fue autor de los libros A Rebelião dos Marinheiros – memórias da Revolução de 1964 (la Rebelión de los Marineros – memorias de la revolución de 1964, una autobiografía, Por que Chora Carol (Por qué llora Carol), Depois do Amanhecer (Después del Amanecer) y Sessenta e Quatro para Não esquecer (Sesenta y Cuatro para no olvidar).

A finales de 1965, viajó clandestinamente a Cuba, donde realizó un entrenamiento guerrillero. Luego regresó a Brasil para participar en la guerra de guerrillas de Caparaó. Volvió a ser detenido en 1967, se fugó dos años después de la penitenciaría de Lemos de Brito, en Río de Janeiro. En 1970, se exilió en Chile y luego regresó a Cuba. En 1974, regresó clandestinamente a Brasil y posteriormente se convirtió en militante del MR8.

En 1980, Capitani fue amnistiado y se trasladó a la capital de Rio Grande do Sul. Tras ser amnistiado, siguió militando en el Partido Comunista Brasileño, hasta que en 1982, se incorporó al PT. y en organizaciones de clase, sindicatos y asociaciones.

_____________________________________________________________________________________

Prof. Dr. Carlos Moya Ureta

Chile.

Hemos sentido en el pecho una pena negra al enterarnos del fallecimiento de nuestro compañero Avelino Capitani. Revolucionario brasileño, marinero, resistente a la cruel y genocida dictadura brasileña, guerrillero y militante popular.

Lamento no haber podido compartir con él Memorias de Militancia en los últimos años.

Sin embargo, conservo en mi mente los grandiosos y épicos días de 1970 cuando, luego de su llegada a Chile, compartimos en la ciudad de Calama, antes de su viaje a Cuba.

Nosotros estábamos en plena campaña electoral que a fines de 1970 nos significó elegir a Salvador Allende como Presidente de Chile. Capitani se envolvió del fervor popular de entonces y nosotros nos envolvimos en la mística y el orgullo combatiente que él expresaba como revolucionario latinoamericano.

En lo personal, durante los meses que compartimos casa y esperanzas Avelino me enseñó cuestiones fundamentales que luego me servirían para utilizar y trasmitir a otros durante los casi 15 años que vivimos clandestinamente durante nuestra propia lucha de resistencia popular en contra de la dictadura militar chilena. De común, éramos hijos de la dignidad, la resistencia antidictatorial y la justicia social. Era los días cuando los riesgos y sacrificios por nuestras familias, el pueblo pobre y la patria no nos amedrentaron.

Avelino Capitani era un verdadero hijo del pueblo brasileño y un patriota comprometido con la justicia social y la auténtica democracia. En el rostro de Capitani podías ver cómo luce un militar democrático cuya vida la compromete al destino de su pueblo.

Espero que las semillas que Avelino Bioen Capitani sembró durante toda su vida germinen y nuevos hijos del pueblo continúen la larga marcha a la libertad y a la integración de nuestros pueblos latinoamericanos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...