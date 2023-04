Boric manchado con sangre: Joven de San Antonio fue acribillado por carabineros

Correo de los Trabajadores 17/04/2023

Padre del joven muerto por Carabineros en San Antonio: «Le dispararon en la cara, lo bajaron del auto y lo remataron»

por Ariadna Eljuri.

Toro falleció tras ser ametrallado por Carabineros durante un procedimiento policial. Toro intentó evadir un control atropellando a un uniformado, lo que derivó en el uso de las armas de servicio por parte de los policías.

Álvaro Toro, padre de David Toro Córdova, de 19 años, asesinado por un funcionario de Carabineros en San Antonio; se refirió este martes a la muerte del joven.

Toro falleció tras ser ametrallado por Carabineros durante un procedimiento policial. Toro intentó evadir un control atropellando a un uniformado, lo que derivó en el uso de las armas de servicio por parte de los policías.

Al respecto, el padre denunció que el Carabinero usó una ametralladora UZI contra su hijo.

«Mi hijo, a sus 19 años, no andaba cometiendo delitos. Tenía ese autito que era su esfuerzo y no tenía los papeles al día, así que a lo mejor eso lo asustó, pero no era para que Carabineros usara una UZI contra las personas, menos contra mi hijo, porque luego de darle un disparo en la cara, bajaron del auto y lo remataron, porque eso es lo que se comenta», expresó al diario El Líder.

El padre señaló que su hijo “había conversado conmigo porque quería reparar el vehículo y aparte de eso tenía problemas en el motor de partida, así que niego todas las acusaciones que se están haciendo porque mi hijo no tenía antecedentes penales”.

Por esto, la familia anunció que iniciará acciones legales contra Carabineros, hasta que se llegue a esclarecer los hechos.

«Es a mi hijo al que mataron, es mi hijo, y a los amigos les dieron una golpiza brutal, porque son mayores golpeando niños y queremos que Carabineros no tape el sol con un dedo y que digan que el carabinero se pasó en su condición de oficial con lo que hizo”, puntualizó.

Fuente: https://www.elciudadano.com/actualidad/__trashed-40/04/11/

Más antecedentes sobre ejecución de David Toro por parte de Carabineros en San Antonio.

por Daniel Labbe Yáñez.

En entrevista con Canal 2 de San Antonio el padre de David, Álvaro Toro, denunció que al querer acceder a los registros de las cámaras de video del sector, los locatarios le señalaron que estos fueron borrados por Carabineros. Además, mencionó que los uniformados giraron algunas de las cámaras. Lo mismo sostiene un amigo de David que se encontraba en un negocio del lugar. Relata que al almacén en donde estaba ingresó una persona de civil y pidió que las grabaciones fueran borradas.

David Toro, de 19 años, es considerada la primera víctima de la Ley Naín-Retamal aprobada en el Congreso y respaldada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

14 de abril, 2023.

Fuente: https://web.facebook.com/daniellabbeyanez

Anexo: Las características de la subametralladora UZI extraviada desde Escuela de Formación de Carabineros.

Por Meganoticias

La Fiscalía Militar inició una investigación por el extravío de armamento al interior de la Escuela de Formación de Carabineros (Esfocar) en Cerrillos, hecho por el que también la institución empezó a indagar de manera interna.

El hecho quedó al descubierto luego de un allanamiento que personal de Carabineros hizo en una casa en La Pintana, donde incautó una subametralladora UZI que pertenecía a la dotación de armamento de aquella Esfocar.

Posteriormente, se hizo un conteo de las armas de dicho recinto, descubriéndose que faltaba otra subametralladora UZI y una veintena de revolveres, entre otros.

Subametralladora es de origen israelí

La subametralladora UZI es un arma de origen israelí creada en la década de los ’40 por la empresa Israel Military Induestries (IMI).

Su característica principal es que se trata de un arma a cerrojo abierto, lo que significa que al momento de disparar el cerrojo avanza automáticamente y pone un cartucho en su interior.

El subfusil UZI estándar tiene un cañón de 254 milímetros y una capacidad para disparar 600 balas por minuto si es que emplea una munición de 9×19.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...