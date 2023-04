COMUNICADO PÚBLICO:

¡BORIC, BASTA DE RETRASOS EN EL PLAN DE EMERGENCIA: PORQUE SIN VIVIENDA NO HAY SEGURIDAD!

Hoy, martes 11 de abril, hemos tenido que salir nuevamente a las calles a manifestarnos para exigir una vivienda y vida digna. Durante las últimas semanas hemos presenciado la instalación mediática de la crisis de seguridad, la cual pretende ser resuelta a través de mayor represión, pero en ningún caso garantizando derechos sociales. El aumento de narcotráfico ha ido de la mano con la precarización de nuestros barrios y territorios a raíz del alza de los precios, el aumento de la cesantía, el hacinamiento y el empobrecimiento de nuestras familias. El derecho a la salud, la educación, pensiones dignas y el acceso a una vivienda de calidad ya no son parte de la agenda comunicacional ni menos del Gobierno. Sabemos que esa no es la solución, sino que un agravante del problema, porque sin vivienda ni vida digna, es imposible conseguir seguridad.

A un año de la instalación del Gobierno, salimos a denunciar el fracaso del Plan de Emergencia Habitacional que no ha logrado reducir el déficit de más de 650 mil viviendas. Boric y su gabinete se comprometieron en su Programa de gobierno a construir 260 mil soluciones habitacionales, pero hasta el presente año se han entregado un 40% menos de las viviendas programadas, a pesar de existir obras en ejecución, terrenos adquiridos y proyectos comprometidos. Es decir, criticamos su mala gestión e inoperancia. No es posible que teniendo recursos económicos no puedan ser capaces de hacerse cargo de sus propias promesas. Dicha condición es la que atraviesan nuestros comités de allegadas, que a raíz de la burocracia institucional, sus proyectos habitacionales cada día se ven más lejos de concretarse, a pesar del paso del tiempo.

Insistimos: el fracaso del Plan de Emergencia Habitacional condena a nuestras familias a seguir viviendo hacinadas o teniendo que endeudarse con grandes sumas de dinero en arriendos, mientras la industria de la construcción y el mercado inmobiliario siguen obteniendo millonarias ganancias. Frente a esto, nuestras asambleas se cansaron de esperar y decidieron movilizarse.

