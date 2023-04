Bolivia: AFP’s extranjeras tras abandonar el país dejan millonarias deudas previsionales a sus afiliados

360 Noticias

Santa Cruz (Bolivia) (Sputnik).- El Gobierno de Bolivia informó este martes que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) extranjeras Previsión y Futuro de Bolivia, que concluirán sus operaciones en Bolivia el 15 de mayo, dejarán una cartera de mora “bastante grande” por impago de aportes para la jubilación.

“En realidad, estamos recibiendo una cartera que es bastante grande, lamentablemente no se han hecho las gestiones con los empleadores (para que paguen), como administradoras de pensiones no se han hecho las gestiones para que el asegurado no se vea perjudicado por esta falta de pago de aportes”, explicó a medios locales la responsable de Operaciones de la AFP estatal Gestora Pública, Grace Corico.

Gestora Pública reemplazará a la empresa Previsión AFP, filial del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y a Futuro de Bolivia, del Grupo Zurich Financial Services, en la administración de los fondos de pensiones y deberá cobrar la deuda a los empleadores.

“De hecho, la Gestora va a asumir esta cartera de mora, en algunos casos va a tener que hacer todas las gestiones para que los empleadores puedan cumplir con sus obligaciones”, explicó Corico, sin detallar el monto a recuperar.

Las AFP administran aproximadamente 23.500 millones de dólares, de los cuales más del 95 por ciento están invertidos en títulos valores del sistema financiero y en títulos del Estado.

Los trabajadores asegurados en Bolivia superan los 2,5 millones.

Bolivia nacionalizó en 2010 las administradoras foráneas de pensiones, cuya acción tuvo un alto costo económico por las demandas internacionales, de las cuales solo concluyó en el caso de Previsión AFP, que cobrará 105 millones de dólares como compensación.

