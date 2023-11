Austria: Los trabajadores del metal hacen huelga por los salarios

17 de noviembre de 2023 Laura Rafetseder, Sozialistische Offensive (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Austria)

Hay otra “semana de huelga” en Austria, similar a la del año pasado, pero con sectores ligeramente diferentes involucrados. La industria del metal, que había realizado huelgas de advertencia la semana pasada, está realizando huelgas de un día en diferentes empresas a lo largo de esta semana. Además, los trabajadores del comercio minorista realizaron una manifestación en Viena de unas 1.500 personas.

Hay otros sectores que todavía están en negociaciones y que podrían sumarse a la mezcla en las próximas semanas. En los medios de comunicación, los empresarios cancelaron el contrato colectivo, a lo que respondieron con una amenaza de huelga. Frente a las huelgas del sector del metal, esta cancelación ha sido ahora retirada por los jefes de los medios de comunicación – una indicación de que la huelga puede tener éxito y que las huelgas en el sector del metal tienen un efecto mucho más allá de su sector.

También hubo otra manifestación de repartidores, como había ocurrido en 2022. Las cervecerías que habían hecho huelga el año pasado son las únicas que hasta ahora han llegado a un acuerdo y obtuvieron un aumento justo por encima de la inflación anual promedio, probablemente porque los patrones Temía que volvieran a haber huelgas. En verano vimos una huelga indefinida en Ardo (https://www.socialistworld.net/2023/09/19/austria-indefinite-strike-at-ardo-points-the-way-for-an-autumn-of-discontent/) que lamentablemente no tuvo éxito debido a varios factores. Con sólo un tercio de la fuerza laboral en huelga, los huelguistas estaban hasta cierto punto aislados. Después de dos semanas de huelga, la lucha se rompió sin conseguir el aumento salarial exigido. Ardo es una advertencia de lo que sucederá si los temores por el empleo de una parte de la población activa no se incluyen como exigencias de defensa del empleo a través de la propia huelga.

La inflación en Austria ha estado por encima de la media de la Unión Europea en el último año; La inflación media anual se sitúa ahora en el 9,6%, que es el umbral para cualquier aumento salarial y el objetivo que persiguen los dirigentes sindicales. El año pasado, la táctica de intentar igualar la inflación del año anterior significó que los aumentos salariales fueran inferiores a los aumentos reales de precios. Sin embargo, ahora que la inflación está bajando, hay que luchar por ponerse al día para superar el recorte del salario real del año pasado. Y esto es lo que está sucediendo ahora: los líderes sindicales están bajo presión para cumplir.

El año pasado, el sector del metal tuvo aumentos de aproximadamente el 7% (después de retirarse de una amenaza de huelga) y esperan recuperar lo que perdieron el año pasado. El sector del metal, con alrededor de 130.000 trabajadores, suele marcar la pauta para los demás sectores que le siguen. Es tradicionalmente el sector mejor organizado y más eficaz en cuanto al peso de las huelgas. El hecho de que aún no hayan llegado a un acuerdo es la razón por la que los jefes del comercio minorista dudan en hacer una oferta, ya que temen estar por encima del resultado del metal.

Especialmente en el sector del metal, parece que los patrones están dispuestos a arriesgarse a una confrontación ya que sus carteras de pedidos están menos llenas que el año pasado y las huelgas podrían ser menos costosas para ellos. El ambiente, por el contrario, está bastante caldeado. Ha habido comentarios en la cuenta de Facebook de la ÖGB (federación sindical austriaca) por parte de los trabajadores de que deberían hacer huelga durante una semana entera, lo que sería un gran problema en Austria. La ÖGB había organizado una manifestación sindical a finales de septiembre en la que ya había un ambiente que pedía acción.

No se puede descartar que las huelgas de un día no sean suficientes para lograr un acuerdo aceptable y que la amenaza del nuevo líder del PRO-GE (sindicato de trabajadores del metal), Reinhold Binder, de realizar una huelga ilimitada la semana siguiente, tenga que cumplirse. . Sin embargo, esto es arriesgado y significa que la fuerza laboral debe estar bien preparada y movilizada. Es necesario aprender las lecciones de la huelga de Ardo para garantizar que dicha huelga sea sólida. También es posible que un acuerdo incluya jornadas más cortas a cambio de un aumento salarial inferior al esperado. Si bien es necesario luchar por una reducción de las horas de trabajo, es necesario que se trate de una reducción de las horas de trabajo con una compensación salarial total que también compense la inflación, no de una reducción de las horas de trabajo con pérdidas salariales reales. La gente necesita pagar sus cuentas.

Lo significativo es que, a diferencia del año pasado, algunas de las huelgas en el sector del metal de este año incluyen piquetes, manifestaciones y comités de huelga, una característica que faltaba en las huelgas del año pasado en los ferrocarriles y otros sectores. El sector minorista no está bien organizado, pero es el sector más grande de Austria y emplea a muchos trabajadores jóvenes. Cuando hablamos con un joven trabajador de un supermercado sobre las rondas salariales, dijo emocionado que “hay una protesta la próxima semana” a la que había planeado asistir pero luego se decepcionó al ver que se había perdido. Los trabajadores del comercio minorista en esa manifestación decían que ya habían tenido suficiente y que es hora de hacer huelgas. En 2022, hubo una amenaza de huelga en el sector minorista, pero se llegó a un acuerdo de último minuto, ya que una huelga minorista podría haber sido la cuarta huelga del sector en la “semana de huelga” alrededor del 19 de noviembre de ese año.

¡Por una acción conjunta coordinada!

Sozialistische Offensive (CIT Austria) participó en una manifestación de huelga de advertencia del sector metalúrgico en Viena, así como en la manifestación de los trabajadores del comercio minorista. Estamos abogando por una acción conjunta coordinada para que los diferentes sectores no puedan enfrentarse entre sí y para que los sectores más débiles también obtengan un aumento por encima de la inflación.

Estas luchas tienen lugar ahora en el contexto de la confirmación del “izquierdista” Andreas Babler como líder del socialdemócrata SPÖ en su congreso del partido de noviembre. Pero Babler, en preparación para el congreso, retiró su exigencia de una semana de 32 horas; Todavía se menciona en el programa del partido, pero en una forma más débil de tener “programas piloto” para una semana de 32 horas en lugar de una lucha colectiva por ello. Mientras que Babler logró aprobar su exigencia de que los miembros votaran directamente sobre la presidencia del partido, lo que se considera una forma de eludir la posición del aparato antidemocrático del partido dominado por fuerzas procapitalistas como las que rodean al alcalde de Viena del SPÖ, Michael Ludwig, y Ernst Doskozil, jefe del SPÖ Burgenland. Sin embargo, esto significa que el líder del partido es independiente del congreso del partido y en el futuro podría ser utilizado por la derecha.

El Partido Comunista, que el año pasado obtuvo un éxito en las elecciones regionales de Salzburgo con el 11% de los votos, se prepara para las elecciones generales previstas para 2024. En las encuestas alcanzó su punto máximo en primavera con el 7%. , ahora según las encuestas ha bajado al 3% debido al atractivo de Babler. Sin embargo, el SPÖ de Babler se está estancando entre el 23% y el 25%, lo que todavía está bastante lejos del 29% al 32% del FPÖ de extrema derecha en las encuestas. Esto también se debe a que la gente no ha perdonado al SPÖ Wien haber aumentado los alquileres y los precios de la energía durante la crisis energética y del coste de la vida. Babler tendría que aprender las lecciones de Corbyn y movilizarse para expulsar del partido a los elementos procapitalistas del aparato del partido y transformarlo por completo. Como ha sido votado en parte por el ala del SPÖ de Viena contra el ala de Doskozil al estilo Wagenknecht, duda en hacerlo y evita hacer cosas que enojen a Ludwig y al SPÖ de Viena.

Esta es una de las razones por las que el PC todavía se mantiene relativamente bien: el umbral para ingresar al parlamento es del 4%, y no están muy lejos de esa cifra. Sin embargo, su apoyo puede ser temporal si no lo cumplen. En Estiria, el PC está en una coalición procapitalista con el SPÖ y los Verdes y, aunque han aumentado los alquileres sólo un 2% (frente al 8,6% en Viena), intentan respetar el presupuesto, lo que significa que habían empezado a No cubrir puestos vacantes en el sector público.

Si bien las luchas del año pasado y la crisis general del capitalismo se han expresado en la elección de Babler como presidente del SPÖ y en el resultado de las elecciones del PC en Salzburgo, y si bien esto sigue proporcionando un importante trasfondo para la actual fase de lucha, el FPÖ todavía está liderando las encuestas. Esto también se debe a la crisis del gobierno conservador liderado por el ÖVP y los Verdes, que avanza tambaleante y frustra a la gente. Lo que vemos ahora es una polarización que ve, por un lado, el éxito del FPÖ y, por el otro, una discusión sobre el marxismo como reacción a la victoria de Babler y los logros del PC. Sin embargo, el FPÖ no será detenido por una coalición del SPÖ, los Verdes y los Neos neoliberales, como promueve Babler, ni tampoco lo será otra coalición SPÖ-ÖVP. Sólo puede detenerse deshaciéndose del capitalismo y estableciendo una sociedad socialista genuina. Por eso luchamos contra un movimiento obrero revitalizado y ampliado que hace campaña por un programa socialista.

