Austria: La huelga indefinida en Ardo señala el camino a un otoño de descontento

19 de septiembre de 2023 Laura Rafetseder, Sozialistische Offensive (CIT en Austria)

La huelga indefinida en la planta procesadora y envasadora de alimentos Ardo en Groß-Enzersdorf, cerca de Viena, entra en su segunda semana. El 11 de septiembre se celebró una huelga de advertencia y los 150 trabajadores están en huelga desde el 13 de septiembre.

Hace tiempo que no se produce en Austria una huelga ofensiva de duración indefinida en una empresa individual y por un aumento salarial que excede el convenio colectivo. Sin embargo, no es sorprendente que se haya llegado a esto: el aumento del convenio colectivo en el sector de la producción de alimentos a finales de 2022, del 7,25%, estuvo por debajo de la tasa de inflación del 11% en ese momento, y significó un aumento real. pérdida de salarios para los trabajadores.

La huelga en Ardo continúa lo que hemos estado experimentando con la inflación desde el otoño de 2022: una creciente disposición a luchar por parte de los trabajadores en Austria, ya que muchos simplemente ya no pueden permitirse el lujo de vivir. Si bien hemos visto luchas durante las rondas salariales del otoño de 2022 (trabajadores ferroviarios, trabajadores de cervecerías, trabajadores de hospitales y casi una huelga en el sector minorista), el sector de la educación y la salud también está en crisis. Hay cada vez más señales de que la presión desde abajo está forzando luchas. El 20 de septiembre, el personal de cuidado infantil en las escuelas se retirará (nuevamente) por ser utilizado como sustituto de los maestros debido a la falta de personal.

Por eso los trabajadores de Ardo no están solos en su lucha: todos se ven afectados por los aumentos de precios. Pero los empresarios están cada vez menos dispuestos a hacer concesiones. Los enfrentamientos se agudizan en un país famoso por un nivel muy bajo de huelgas (durante mucho tiempo medidas en minutos).

“Nos quedamos quietos hasta que se muevan y nos den dinero”, dijo una de las mujeres en huelga que trabajaba en la producción cuando visitamos la puerta de la fábrica el tercer día de la huelga. “Llevamos años pidiendo un aumento salarial, pero siempre nos remiten a la sede en Bélgica, diciendo que la empresa no tiene dinero”, dijo otro. Por otra parte, Ardo obtuvo el año pasado un beneficio neto de 17 millones de euros.

Dos tercios de la fuerza laboral participan en la huelga y la empresa que proporciona trabajadores contratados por agencia ahora está enviando más personal por agencia. En las reuniones de huelga y en los piquetes a las puertas de la fábrica también se podrían mantener conversaciones con compañeros que hasta ahora no se han sumado a la huelga. La huelga plantea preguntas sobre cómo se puede convencer a los no huelguistas y al personal de las agencias para que se unan a la huelga, y cómo se puede bloquear el acceso de los camiones que traen verduras.

Cuanto más unida sea la huelga, más seguros serán los puestos de trabajo. Las preocupaciones de aquellos que aún no se han unido a la huelga también deberían abordarse en las demandas: si hay dudas sobre si los puestos de trabajo o el lugar de trabajo en sí podrían estar en juego, entonces la huelga es el mejor requisito previo para mantenerlos, porque demuestra que los trabajadores están dispuestos a luchar. Las preocupaciones son comprensibles en vista de la crisis del capitalismo. Debemos luchar para garantizar que la crisis del capitalismo no se lleve a cabo a costa de los trabajadores. Si la planta se cierra o se reubica, podría pasar a ser propiedad pública bajo control y gestión democrática por parte de los trabajadores, entonces Ardo no podrá trasladar la producción.

¿Cómo se puede ganar la huelga?

La ÖGB (federación sindical austriaca) dice que se está preparando para un otoño de lucha. El 20 de septiembre habrá una “cadena humana contra la inflación y por salarios más altos” (una protesta, pero no una manifestación) alrededor del parlamento austriaco, exactamente sobre los mismos temas por los que los trabajadores de Ardo están en huelga. Los representantes de los huelguistas podrían dirigirse a los trabajadores de otras empresas de la industria y de la región (y más allá) en la protesta y proponer acciones conjuntas, incluidas huelgas, para defender los niveles de vida. Esto podría aumentar la presión desde abajo y evitar que los trabajadores de Ardo queden aislados. Para ello, las direcciones sindicales austriacas deben asegurarse de que no se hable sólo de protestas en otoño, sino de que se celebren reuniones de empresa en todos los lugares de trabajo para discutir si se puede seguir el ejemplo de los trabajadores de Ardo.

Al comienzo de la huelga, el sindicato Pro-Ge (el sindicato de trabajadores de la industria) organizó una manifestación de protesta militante con delegados sindicales de otras partes de la industria a las puertas de la fábrica, lo que demuestra la fuerza potencial, tanto para una lucha unida como para un ataque militante en Ardo. Desde entonces, sin embargo, la huelga apenas ha aparecido en la opinión pública. Una manifestación huelguista por la ciudad (o posiblemente en los suburbios cercanos de Viena) podría darle mayor visibilidad a la huelga. Andreas Babler, el nuevo líder “izquierdista” de los socialdemócratas, y los representantes del Partido Comunista, podrían retomar la huelga y llevarla al público y organizar una campaña de solidaridad eficaz. Babler ya expresó su solidaridad con la huelga y publicó un vídeo de solidaridad en Facebook. Pero esa es sólo una pequeña parte del público al que potencialmente puede llegar.

La planta de Groß-Enzersdorf, en las afueras de Viena, tiene un pasado turbulento: originalmente era una fábrica propiedad de Iglo (una marca de alimentos congelados) como parte del consorcio Unilever. Primero se subcontrató a la filial Austria Frost, que luego se vendió a una empresa austriaca en 2001, que posteriormente se declaró en quiebra en 2005. Después de otro cambio de propiedad y una nueva insolvencia, la empresa belga Ardo finalmente compró la producción de alimentos congelados en 2008. Ardo es una multinacional que opera 20 plantas en nueve países con una facturación anual de 1.200 millones de euros. Tanto Ardo como su predecesor continuaron suministrando a Iglo/Unilever. Ardo se hizo cargo originalmente de la planta en 2008, con 360 empleados y 400 agricultores repartiendo hortalizas. Hoy en día sólo hay 150 empleados y 300 proveedores (guisantes, zanahorias, espinacas) de esta planta. No es que haya muy poca demanda de alimentos en Austria. Sin embargo, en el capitalismo la producción se basa en “lo que es rentable”. La decadencia de las fábricas es sintomática de la decadencia del capitalismo. Necesitamos una sociedad socialista democrática, en la que la producción se organice según las necesidades de la gente y no en busca de ganancias.

Los trabajadores de Ardo están marcando el ritmo que necesitamos en un otoño de descontento: una lucha decidida por aumentos salariales reales y, si es necesario, contra los recortes de empleos o el cierre de lugares de trabajo.

