Australia: El referéndum indígena “La Voz” del gobierno laborista sufre una dura derrota

24 de octubre de 2023 Sidney Dalvey, Socialismo Hoy (CIT Australia)

Boleta de voz (Foto: CC)

Antes de que cerraran las urnas en Australia Occidental, se conoció el resultado y el “referéndum por voz”, celebrado el 14 de octubre, fue derrotado. Fue rechazado por todos los estados y por una mayoría nacional. A nivel nacional, sólo el 39,6 por ciento de la población votó Sí, mientras que el 60,4 por ciento se opuso. Sólo el Territorio de la Capital Australiana votó a favor. Como era de esperar, en la campaña los guerreros culturales de la extrema derecha denunciaron y avivaron una ira inventada, mientras que el mensaje confuso del bando del sí no logró proporcionar una idea clara de lo que esta reforma pretendía lograr. Vote sí por un cambio transformador, pero también vote sí por una propuesta modesta y sin poder.

El capitalismo ha cultivado deliberadamente el racismo. En Australia, las ideas racistas sirvieron de justificación para la brutalidad del Estado colonial y el robo de tierras aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. Posteriormente, esto se cultivó como una herramienta para dividir y gobernar a la creciente clase trabajadora, particularmente a medida que comunidades de inmigrantes más diversas emigraron a Australia.

Los socialistas celebran la larga historia de lucha y resistencia de los pueblos indígenas de Australia. Reconocemos el racismo estructural actual en nuestra sociedad de clases. Los socialistas hoy estamos hombro con hombro con los pueblos indígenas en nuestra lucha conjunta contra el racismo y el capitalismo.

Se pidió a los votantes que aprobaran un cambio en la Constitución de Australia sobre el reconocimiento de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. El nuevo capítulo habría dicho que existe un organismo llamado Voz de los Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres, que la Voz puede presentar representaciones ante el Parlamento y el Gobierno Ejecutivo sobre asuntos relevantes, y que el Parlamento tiene poder para dictar leyes con respecto a la Voz. .

La propuesta de Voice surgió de la Declaración del Corazón de Uluru (una petición de 2017 que pide un cambio constitucional sustancial y una reforma estructural). Sin embargo, sus orígenes se remontan mucho más atrás. Antes de su disolución, el informe de 1995 de la Comisión de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (ATSIC), Reconocimiento, Derechos y Reforma, pedía el reconocimiento constitucional. De hecho, la declaración de Barunga de 1988 incluía un llamado a crear una organización de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres elegida a nivel nacional y en varias ocasiones se han pedido diversas formas de representación, como el llamado de Unaipon a favor de un Estado aborigen en la década de 1920 o la petición de William Cooper. para la representación indígena en el parlamento federal en los años 1930.

Más directamente, el proceso que condujo a la Declaración del Corazón de Uluru comenzó con una carta de Noel Pearson, un abogado aborigen y destacado defensor del derecho de los indígenas australianos a la tierra, al entonces Primer Ministro conservador John Howard, en la que Pearson pedía a Howard que evitara derrota electoral por reconocimiento constitucional. Howard aceptó el consejo de Pearson y la oposición del Partido Laborista liderado por Rudd reflejó el llamado. Una serie de comités que dependían de los gobiernos de Rudd, Gillard, Rudd (nuevamente), Abbott y Turnbull allanaron el camino hacia el Consejo del Referéndum, que encargó los diálogos regionales que culminaron en la Convención Constitucional Nacional de las Primeras Naciones en Uluru.

Malcom Turnbull rechazó la Declaración de Uluru y el proceso perdió impulso bajo el gobierno de Morrison. Después de ganar las elecciones de 2022, una de las primeras declaraciones del primer ministro laborista entrante, Anthony Albanese, fue el compromiso de implementar la Declaración de Uluru desde el corazón. En ese momento, las encuestas indicaban que el apoyo a Voice superaba con creces el 60%. Sin embargo, en el recuento final, el apoyo a nivel nacional cayó al 40% y el 60% votó en contra.

Pearson ha trabajado durante varios años con el lado conservador de la política basándose en la idea equivocada de que la izquierda (es decir, el Partido Laborista) ya está conquistada por las ideas progresistas, por lo que la tarea es convencer a la Coalición. A pesar de los años de apoyo bipartidista al reconocimiento constitucional, ese enfoque de Pearson se vino abajo cuando primero los Nacionales y luego los Liberales decidieron hacer campaña contra la Voz. El líder de la oposición liberal, Peter Dutton, tenía una estrategia clara: infligir una derrota al gobierno Albanese. Pearson se sintió traicionado después de décadas de seguir el “sabio” consejo de suavizar las demandas para hacerlas aceptables para quienes estaban en el poder. Al final, incluso las reformas más modestas resultaron inaceptables.

Esta lección es clara para los socialistas. El cambio proviene de movimientos de masas que obligan a quienes están en el poder a aceptar el cambio y, en última instancia, proviene de tomar el poder y cambiar la sociedad.

El cambio proviene de movimientos de masas

Pearson habla de que Voice completó la constitución australiana uniendo los tres hilos de Australia: indígenas, colonos y inmigrantes. Pearson apoyó vergonzosamente la Intervención del Territorio del Norte del gobierno derechista de Howard, una política tan racista que las leyes de discriminación racial tuvieron que suspenderse. Pearson representa una capa de aborígenes que se han beneficiado del capitalismo. Los problemas que enfrentan los trabajadores indígenas no se deben a las políticas de identidad que defiende Pearson. Son los mismos problemas de explotación y pobreza que afectan a todos los australianos de clase trabajadora.

La estrategia del gobierno Albanese fue mantener el llamado “objetivo pequeño” y dejar la gestión del caso del sí a otros. Esto refleja la pequeña campaña objetivo que realizaron los laboristas en las elecciones federales de 2022. Tras una dura derrota en el referéndum, Albanese intentará avanzar rápidamente. Los “temas de conversación” dados por la maquinaria laborista a los parlamentarios del gobierno les instruyen a señalar los supuestos logros del Partido Laborista en salud, educación y empleo cuando se les pregunta qué sucederá ahora que la Voz está muerta.

Los liberales de la oposición probablemente no se detendrán en el resultado mientras centran su atención en las próximas elecciones y en recuperar escaños de los «teals» (diputados independientes), donde el apoyo a Voice era mucho más fuerte. Al menos cuatro de los seis distritos electorales verde azulado votaron a favor.

En un artículo de la edición de septiembre de The Monthly, el comentarista político George Megalogenis señaló posibles problemas para Dutton y los liberales en caso de una victoria del no o del sí. Históricamente, los gobiernos han sufrido derrotas en referendos y han retenido el gobierno en las siguientes elecciones. Megalogenis señala que los votantes no pasarán pronto a otros temas, mientras que los votantes que sí, particularmente aquellos en los escaños verde azulado, recordarán la campaña y el resultado del referéndum y no volverán a los liberales.

Inicialmente, los Verdes estaban divididos sobre esta cuestión: la mayoría del partido quería apoyar a Voice, mientras que su senadora, Lidia Thorpe, se oponía a la reforma constitucional a menos que garantizara que no se cedería la soberanía indígena. Más tarde, Thorpe abandonó a los Verdes para ocupar el puesto transversal, lo que despejó el camino para que los Verdes apoyaran la campaña por el sí.

La táctica de la campaña por el no ha sido sembrar desinformación y crear división, para luego utilizar la confusión y la desunión como base adicional para votar por el no. En un momento dado, Dutton se pronunció a favor de un segundo referéndum con un reconocimiento simbólico más limitado. Sin embargo, esta pregunta se formuló en el referéndum de 1999 y fue rechazada. Además, los defensores de La Voz rechazan la idea del reconocimiento simbólico. La propuesta de La Voz fue vista por algunos sectores de la población como una forma práctica y material de reconocimiento.

Otros que hacen campaña por el voto no, como el grupo de presión conservador Advance Australia, tienen un historial de difusión de desinformación basada en políticas regresivas de división. Se ha descubierto que este grupo publica información falsa y engañosa y hace circular afirmaciones falsas de que la Voz inferiría derechos especiales sobre los pueblos indígenas, lo cual es evidentemente falso.

Uno de los argumentos más comunes en los medios de comunicación incluía la cuestión de la necesidad de una reforma constitucional en sí.

Ningún activista argumentó que la Voz puede legislarse sin estar incorporada en la constitución, ya sea a modo de prueba o a perpetuidad. Lo que este argumento ignora es la historia de los órganos asesores indígenas y la historia del proceso que condujo a este referéndum. En varias ocasiones ha habido varias organizaciones indígenas establecidas por legislación y disueltas por gobiernos que las consideraron inconvenientes. El ejemplo más reciente es el ATSIC, abolido por el gobierno de Howard en 2005.

El bando del sí abogó por que la Voz se incluyera en la constitución para evitar que futuros gobiernos hostiles abolieran el organismo. En realidad, un gobierno hostil podría simplemente legislar cambios que le impidan funcionar.

Este probablemente será un punto de debate en el campo del sí; ¿Debería el gobierno haber legislado primero la Voz y haberla consagrado en la constitución más tarde?

Los australianos indígenas tienen tasas más altas de mortalidad infantil y una esperanza de vida más corta, peores resultados en salud, educación y empleo, y tienen muchas más probabilidades de ser encarcelados. Un programa socialista incluye mayores fondos para salud, educación, vivienda y empleos seguros y bien remunerados para los australianos indígenas. Esta financiación estaría bajo el control de las comunidades locales para que el dinero pueda gastarse donde sea necesario y en beneficio de la clase trabajadora.

Para los socialistas, es importante no sembrar ilusiones en las instituciones capitalistas. Es probable que muchas personas talentosas y apasionadas hubieran trabajado a través de Voice para hacer un gran número de recomendaciones valiosas. ¿Pero se pondrían en práctica estas ideas? Tenemos claros indicios históricos de que la respuesta a esa pregunta es no.

De las 339 recomendaciones de la Comisión Real sobre Muertes de Aborígenes bajo Custodia de 1991, muy pocas se han implementado. Una revisión de Deloitte de 2018 afirmó que se había implementado el 78%, lo que los gobiernos comúnmente utilizan como cobertura para su falta de acción.

El Centro de Investigación de Política Económica Aborigen encontró: “Nuestra investigación en el momento de nuestra respuesta inicial a la revisión de Deloitte, en diciembre de 2018, sugirió que muy pocas de las recomendaciones de RCIADIC se habían implementado y, de hecho, muchas de las recomendaciones se habían contravenido directamente. por las leyes y políticas gubernamentales”. Ha habido al menos 555 muertes bajo custodia desde la Comisión Real de 1991. Setenta de ellos fueron este año.

Tanto el gobierno laborista como el de coalición han estado en el poder desde aquella Comisión Real de 1991. Si no pueden actuar en consecuencia, y de hecho pueden trabajar activamente en contra de las recomendaciones de ese organismo, no debemos engañarnos pensando que la Voz habría recibido una mejor audiencia. El problema no es que no se escuchen las voces de los aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres; el problema es que los partidos mayoritarios no quieren escuchar.

Si el Partido Laborista tuviera alguna intención de promover realmente los derechos de los aborígenes, inmediatamente presentaría legislación para implementar cada una de las recomendaciones de la Comisión Real de 1991. Asimismo, el informe Bring Them Home de 1997 sobre la generación robada. No lo harán. Albanese no habla más que de acción.

La oposición de Lidia Thorpe a The Voice se remonta a las conversaciones del Consejo del Referéndum de Uluru. Thorpe formó parte de un grupo de delegados que abandonaron las conversaciones que condujeron a la Declaración Urulu desde El Corazón. Si bien las opiniones de quienes se retiran no son uniformes y ha pasado mucho tiempo desde entonces, el tema clave de los activistas aborígenes contra la Voz se centra en la cuestión de la soberanía.

Colonialismo británico

Cuando James Cook y Arthur Phillip reclamaron posesión de Australia en el siglo XVIII en nombre de la Corona británica, lo hicieron sin tener en cuenta a los pueblos de las Primeras Naciones y también fuera de las normas del derecho internacional de la época. En su libro Truth-Telling, Henry Reynolds señala que “los británicos habían expropiado la tierra [Australia] sin compensación. Fue una apropiación de tierras casi sin precedentes. Y por su propia naturaleza revolucionaria, del mismo modo que lo fue la abolición de la propiedad privada por parte de los bolcheviques en 1917”.

Si bien la realidad de los asentamientos coloniales en Australia puede haber resuelto la cuestión de la soberanía en un sentido jurídico práctico bajo el capitalismo, el hecho es que Australia se fundó sobre asentamientos ilegales, sobre el derramamiento de sangre de una cultura antigua, y que hasta el día de hoy la Australia contemporánea es Todavía hay que tener en cuenta su historia negra. Muchos australianos blancos retroceden ante esto, como si fuera asumir la responsabilidad personal por las acciones de generaciones pasadas. Los socialistas comprenden que debemos contar con la historia de clases si queremos solidarizarnos con los australianos indígenas para luchar contra el racismo y por el socialismo.

Thorpe y quienes propugnaron el “no progresista” en el referéndum señalaron correctamente los problemas con la Voz, que siembra ilusiones y que bajo los gobiernos liberales y laboristas la Voz no será escuchada. Argumentaron que la Voz socava los esfuerzos por lograr un “tratado” y que primero debe ser un tratado con la Australia Indígena. Es en este punto cuando su argumento se desmorona.

Thorpe y los defensores del “no progresista” tienen tantas ilusiones sobre el capitalismo como aquellos que defendieron el voto por el sí. Un tratado con el capitalismo que mantenga el sistema actual no dará como resultado más poder para los australianos indígenas. El capitalismo no permitirá una distribución significativa de la riqueza, y cualquier concesión que se obtenga será de naturaleza temporal y se retirará tan pronto como el movimiento decaiga. Sólo la transformación socialista de la sociedad puede poner fin al racismo.

Como señaló Thorpe, al celebrar este referéndum el gobierno albanés avivó las llamas del racismo. Los acontecimientos en Estados Unidos presagiaron este resultado, cuando tras la elección de Donald Trump se produjo un aumento mensurable de los crímenes de odio. Ya en Australia, los procesos de “tratados y decir la verdad” que se están llevando a cabo en Queensland ahora están en duda, y el Partido Nacional Liberal retira su apoyo.

El capitalismo utiliza el racismo para dividir a la clase trabajadora. Socialism Today (CIT Australia) apoya los derechos plenos de los australianos indígenas y de todas las minorías que están oprimidas y explotadas bajo el capitalismo. Una sociedad socialista, basada en que la clase trabajadora posea y administre democráticamente los principales pilares de la economía, garantizaría plenos derechos para los australianos indígenas. Bajo el capitalismo, la Voz no abordará los problemas que enfrenta la Australia indígena. Necesitamos un programa para abordar las desventajas indígenas. Esto significa empleos bien remunerados, viviendas de calidad y acceso a la atención médica. El referéndum de Voice, que en manos de políticos procapitalistas, en ambos lados del debate, ha provocado un aumento del racismo.

Entendemos que muchos indígenas australianos, trabajadores y jóvenes adoptaron el enfoque de “taparse la nariz y votar sí”, en ausencia de una alternativa socialista de masas. Para Socialism Today, la atención debe centrarse en construir el movimiento obrero organizado y la enorme energía potencial de la clase trabajadora y la juventud en la lucha por la unidad contra la crisis del costo de vida y los grandes patrones y sus partidos políticos, y por una Australia socialista, que vería el fin de la opresión racista y las desigualdades de clases.

