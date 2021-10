AUCAN HUILCAMAN ORGANIZA CAMINATA POR LA PAZ Y LA AUTODETERMINACIÓN EN EL WALLMAPUCHE ANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN.

CAMINATA EN EL WALLMAPUCHE O TERRITORIO MAPUCHE, ANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN:

POR “LA PAZ”, LA “AUTODETERMINACIÓN”, LA “DEFENSA DEL TERRITORIO” Y LA “MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”.

En el marco de mi candidatura a Diputado en el distrito 23 y en vista al despliegue de fuerzas militares a raíz del “Estado de Excepción” que se encuentra la región, he tomado la firme decisión de iniciar una “caminata en todo el Territorio Mapuche o Wallmapuche” que incluye una agenda temática de interés común para el presente y futuro. Cuya Caminata lo haré junto a Héctor Curiqueo Candidato a CORE:

LA PAZ. Es un compromiso que vengo desplegando durante los 30 últimos años. He participado activamente en la elaboración de normas internacionales guiado por el espíritu y los fines de la Paz en el Mundo. El presente y el futuro de la Región o Wallmapuche, exige la Paz.

AUTODETERMINACIÓN. Es un derecho internacional que dispone el Pueblo Mapuche y bajo ese principio debe establecer las relaciones con el Estado Chileno, la sociedad en general y el mundo multilateral.

DEFENSA DEL TERRITORIO Y SUS RECURSOS. Desde el Río Bio Bio al sur el territorio viene siendo afectado por las inversiones y políticas económicas foráneas que destruyen la biodiversidad, los ecosistemas y consecuentemente a largo plazo destruyen la vida de todos los habitantes.

MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. El país y la región requiere de medidas urgentes sobre las consecuencias del Cambio Climático. Hay que exigir y poner en funcionamiento todas las normas internacionales para la “Mitigación del Cambio Climático” ahora en la región y el Mundo.



FECHA DE INICIO DE LA CAMINATA.

Iniciaremos el día 02 al 15 de noviembre 2021.

LUGAR DE INICIO DE LA CAMINATA.

Iniciaremos la Caminata en PUCON, porque allí se están implementado las nuevas formas de usurpación del patrimonio territorial Mapuche y se pone de manifiesto la política del NEGACIONISMO con la Comunidades Mapuche y sus Derechos.

En VILLARRICA. relevaremos la contaminación del Lago Villarrica y exigiremos la responsabilidad sobre tal situación. Al mismo tiempo subrayaremos la situación de las Comunidades Mapuche que han sido marginadas y reducidas. En este lugar habría llegado “Pedro de Valdivia” Cabalgando. Nosotros los Mapuche de hoy llegaremos caminando dignamente y afirmaremos nuestros derechos que nos asiste como Pueblo.

PITRUFQUEN. Visitaremos la situación de las Comunidades Mapuche afectadas por la Bocatoma del Rio Tolten.

FREIRE.

TEODORO SMITDH.

HUALPIN.

TOLTEN.

PUERTO DOMÍNGUEZ.

PUERTO SAAVEDRA. Allí desembarcaba Cornelio Saavedra quien, cometió el delito Genocidio con los Mapuche y fue el inicio del despojo territorial, el daño cultural y el empobrecimiento económico al Pueblo Mapuche. Cambiaremos el nombre de dicha Comuna.

CARAHUE.

NUEVA IMPERIAL.

PADRE LAS CASAS. Un Dialogo por La Paz.

TEMUCO. Un Dialogo Abierto por la Paz en el Cerro Ñielol (Finalización)



ACTIVIDADES.

.- Realizaremos “Un Concierto de la Voz o Cantar de la Tierra” por “LA PAZ”.

.- Realizaremos “Tres Encuentro de Palines” por La “DEFENSA DEL TERRITORIO Y SUS RECURSOS”.

.- Realizaremos “Dos Conciertos o Encuentros de Músicos o Trutrukatufe”. Por la “AUTODETERMINACIÓN”.

.- Realizaremos “Un Encuentro de Futbol Selección Nacional Mapuche” por la “MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO”.

.- Realizaremos “Un Encuentro de Los Sabores y Olores del Wallmapuche”, por la “MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”.

.- Realizaremos “Un Encuentro de Danzantes por LA PAZ en la Región”

.- Realizaremos “Un Dialogo entre Sabios/as Kimche Mapuche”. Por la “MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”.

.- Realizaremos “Un Dialogo por La paz” con diversos actores en la finalización de la Caminata, Temuco y Padre Las Casas.

OTRAS CIUDADES.

En las comunas que no haremos la caminata organizaremos conjuntamente a los interesados actividades en: LONCOCHE, CUNCO Y CHOLCHO entre otros lugares.

KELLUWUN O APOYO RECIPROCO PARA UN FUTURO MEJOR. En mi calidad de candidato A Diputado comprometido con el destino de la región o Wallmapuche y con el Pueblo Mapuche, pido a todos los habitantes de la región, vuestro apoyo en las actividades para realizar una campaña alegre, cultural y que eleve la “Voz de la Tierra” del Wallmapuche.

Feika Müten.

Chaltumay Pu Che.



AUCAN HUILCAMAN PAILLAMA

Candidato a Diputado

Distrito 23.-

Numero AN.- 86

