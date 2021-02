Artículo falso de “La Tercera” y la importancia del periodismo regional

EL DIARIO DE ANTOFAGASTA

El pasado jueves 11 de febrero el Ministerio Público y el Servicio Médico Legal estaban realizando intensas diligencias para determinar la causa de muerte del joven boliviano Jaime Veizaga Sánchez, quien murió tras ser abandonado en un sitio eriazo en Calama por dos carabineros que están actualmente formalizados por cuasidelito de homicidio y apremios ilegítimos, no descartándose su participación en la muerte, por lo cual se ordenó la realización de nuevas diligencias.

Ese mismo día 11 de febrero, el diario “La Tercera” publicó un artículo replicado luego por otros medios de la capital, en el cual se afírmaba que un informe descartaba la participación de los uniformados en la muerte de este ciudadano boliviano en base a antecedentes que les habrían proporcionado “fuentes del caso” que no son individualizadas. Sin embargo, medios regionales como 24 horas Red Antofagasta, Calama en línea y El Diario de Antofagasta contactaron a las fuentes directas, el Fiscal Raúl Marabolí y el Director Regional del Sml, Mario Mejías, quienes descartaron de plano que aún existiera entonces un informe escrito y confirmaron que a la fecha ni siquiera existían resultados preliminares de la investigación, confirmando además que el resultado definitivo de la autopsia podría conocerse recién en los próximos meses.

Esta discrepancia de información entre los medios de comunicación regionales y un medio de comunicación nacional, generó amplia repercusión a nivel nacional y que el nombre de Leslie Ayala, una de las periodistas que firmaban el artículo con información falaz de “La Tercera” junto a Juan Manuel Ojeda, se convirtiera en trending tópic en la red social Twitter, recibiendo miles de mensajes cuestionando legítimamente la publicación del artículo con información o interpretación no ajustada a la verdad material de los hechos, pero también mensajes ofensivos y degradantes.Publicidad

La audiencia de formalización de los Carabineros imputados confirmó que efectivamente, al momento de publicarse el artículo de “La Tercera” no existía un informe ni pre informe escrito. Asimismo, desmintió por segunda vez en esa semana al matutino santiaguino, indicando que aún no se descarta la participación de los Carabineros involucrados en el caso, actualmente con arresto domiciliario nocturno por cuasidelito de homicidio. En la audiencia la fiscalía dio a conocer además la triste situación en que se encontraba esta persona y que no recibió ayuda de los funcionarios policiales, quienes lo fueron a abandonar a un sitio eriazo, no sin antes golpearlo con un bidón en la cabeza.

Compartimos el criterio del Colegio de Periodistas de Chile señalando que el ejercicio del periodismo debe ser sujeto a cuestionamiento y somos enfáticos al afirmar que no se justifica en ningún caso el hostigamiento contra una profesional de las comunicaciones que desarrolla su función informativa. Expresamos aquí y ahora nuestra completa solidaridad y rechazamos tajantemente los mensajes ofensivos en su contra, aún cuando haya cometido errores en la entrega de información o difundido información falsa según indican las fuentes oficiales, como acontece en este caso. En una sociedad democrática ningún periodista debe ser perseguido ni hostigado por ejercer su labor de informar, interpretar u opinar sobre hechos de interés público.

Asimismo, denunciamos y esperamos un pronunciamiento en el mismo tenor del gremio y personalidades de las elites políticas de la capital, frente a los comentarios peyorativos, acusaciones y hostigamiento realizados por usuarios en redes sociales e incluso por algunos periodistas, que desconociendo que los medios regionales informaron verazmente los acontecimientos, cuestionan la credibilidad, integridad del actuar informativo, hostigan y degradan la labor de “El Diario de Antofagasta”, su equipo de profesionales y también a diferentes medios regionales, por el solo hecho de tratarse de medios de comunicación de región y entregar una versión divergente a la de “La Tercera” pero ajustada a la realidad de los hechos, con fuentes claramente individualizadas.

Expresamos firmemente que el periodismo realizado de manera seria, veraz y ajustada a los principios éticos de la profesión desde regiones, como el que realizamos en El Diario de Antofagasta desde hace casi 10 años, como también el que realizan los colegas de los medios de comunicación de la región de Antofagasta y el país, son pilares fundamentales de la libertad de expresión, información y la democracia. Son los medios regionales e independientes quienes informan de primera fuente y en terreno los acontecimientos en las regiones de Chile y sus profesionales poseen iguales competencias e integridad profesional, mereciendo la misma credibilidad y reconocimiento que los colegas del duopolio mediático en Santiago.

Reiteramos que las informaciones entregadas por los profesionales de “El Diario de Antofagasta” remiten exclusivamente a las declaraciones oficiales realizadas por fuentes directas e individualizadas de las instituciones, mientras que la versión sostenida por los dos profesionales de “La Tercera” remiten a interpretaciones o las denominadas por ellos como “fuentes del caso” sin identificar. Por lo tanto estamos frente a coberturas periodísticas de un mismo acontecimiento pero las discrepancias en la entrega de información corresponden al uso de distintas fuentes para sustentar los artículos periodísticos. Fuentes oficiales e identificadas directamente por parte de “El Diario de Antofagasta” y “fuentes del caso” sin identificar por parte de “La Tercera”, medio que además dio a conocer datos de un testigo protegido y deslizó incluso un supuesto consumo de drogas de la víctima de este caso, pese a que no están disponibles los resultados del informe histológico y toxicológico, situaciones que consideramos completamente reñidas con el código de ética que rige nuestra profesión.

Resulta esencial para la fe pública y la creedibilidad del ejercicio periodístico, especialmente en un momento en que genera impacto en la opinión publica las circunstancias que rodean la muerte de Jaime Veizaga y otros casos donde se cuestiona el actuar de agentes del Estado, que los periodistas encargados de la redacción del artículo de “La Tercera” transparenten si las “fuentes del caso” que citan en su artículo del 11 de febrero corresponden a funcionarios con relación al caso que les pudieran filtrar información clasificada que ni siquiera estaba aún redactada ni en manos de la Fiscalía, con lo cual estaríamos en presencia de una eventual obstrucción a la investigación por tratarse funcionarios allegados al caso que brindaron a un medio de prensa datos de una investigación en curso, o bien que estas “fuentes del caso” que citan no existen y el artículo es una invención o al menos una especulación de lo que sucedería posteriormente en la audiencia.

Indepedientemente de las posibles faltas a la ética profesional de quienes difundieron a todo el país artículos con versiones falsas o interpretaciones erróneas o fabuladas de los acontecimientos, debiendo ser los medios regionales quienes desarrollaran la labor profesional ética que corresponde para corregir estas versiones falsas y otorgar la verdad contrastada con fuentes, reiteramos que no coresponde bajo ningún concepto la agresión y denostación a periodistas, ya sea de un medio de alcance nacional como “La Tercera” o medios de alcance regional como “El Diario de Antofagasta”, “Calama en Línea” o “24 horas Red Antofagasta”.

Asimismo, señalamos que este caso revela una vez más la importancia de la labor que realizan en las distintas zonas del país los medios regionales y los periodistas de regiones, siendo parte fundamental del pluralismo informativo además de reflejar la riqueza y diversidad cultural en nuestro país, entregando una cobertura veraz y oportuna desde el lugar de los hechos y desde primera fuente, permitiendo un acercamiento periodístico ajustado a la realidad de los hechos y los principios éticos de la profesión.

