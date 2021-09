Argentina. Elecciones primarias. El FIT-U celebró su mejor elección en la historia en todo el país y va por cuatro diputados

Resumen Latinoamericano 12 septiembre, 2021

Foto: Diego Martinez

Los dirigentes celebraron la elección que calificaron de “sorpresiva” y destacaron el 6,2% en CABA, el 5,5% en la provincia de Buenos Aires y el 24% en Jujuy. En otras provincias como Chubut y Santa Cruz lograron el 9% de los votos.

Son dos los diputados nacionales que pondrá en juego el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en noviembre cuando se realicen las elecciones definitivas. Ambos cargos habían sido electos por la provincia de Buenos Aires en las legislativas de 2017.

En 2019, habiendo hecho una elección importante, sin embargo y por centésimas, no lograron consagrar diputados en el Congreso Nacional. Entonces habían quedado nuevamente muy cerca de conquistar el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires y no lograron representación legislativa en la provincia por efecto del requisito particular que rige en ese distrito en lo que se refiere a la conquista del 1,5% de los votos del padrón.

Los resultados de las PASO 2021, al cierre de esta edición, resultaban promisorios para el logro de ese objetivo e incluso con la posibilidad de incrementar esa representación. El búnker del FIT-U, a las diez de la noche, era todo celebración por una elección que calificaron de sorpresiva y que los colocó como tercera fuera política en todo el país.

La lista 1A, integrada por el Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista, se alzaba con más del 5,5% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires en la lista encabezada por Myriam Bregman. Sumando los votos de la lista del MST con la que compitieron superaban el 6,2%. En Provincia de Buenos Aires, los guarismos llegaban al 5,5% que les garantizaba consolidarse como tercera fuerza política.

Esos números a los que, descuentan, se sumarán los votos de las listas de izquierda que no lograron superar el piso del 1,5% necesario para competir en las generales, alcanzan para renovar esas dos bancas en Provincia de Buenos Aires para que ingresen nuevamente Nicolás del Caño y Romina del Pla y arañar los votos necesarios para consagrar una diputación en la Capital Federal por primera vez en la historia.

Además, con casi el 24% de los votos en la provincia de Jujuy aspiran a disputar en noviembre una banca con el peronismo por esa provincia. Se destacan también los resultados en Chubut y Santa Cruz con el 9% y, entre otras, Neuquén con el 8%. A escala nacional, el Frente de Izquierda se consolida como la tercera fuerza política.

En el salón central del Hotel Tribeca ubicado en el barrio de Congreso los dirigentes se mostraron exultantes por la buena elección en el marco de lo que calificaron como “una campaña que se fue derechizando” y que, creen, los ratifica como una referencia para la clase trabajadora en el contexto de un ajuste que aseguran está en marcha y se profundizará una vez que se alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Por otra parte los votos cosechados en las PASO y sus proyecciones para las generales de noviembre también servirían para garantizar el ingreso de Gabriel Solano como legislador porteño y, casi con seguridad, de Alejandrina Barry. El acuerdo de rotación de las bancas que rige desde la conformación de la coalición en 2011 garantizaría que ingresen también, una vez cumplido el plazo establecido, la dirigente del Plenario de Trabajadoras del PO Vanina Biasi a la Cámara Baja.

A su turno también ingresarán los referentes de la Izquierda Socialista Juan Carlos Giordano y Mercedes de Mendieta así como Mercedes Trimarchi como legisladora porteña.

En la conferencia de prensa realizada cerca de las 22 horas Nicolás Del Caño celebró la elección como “la mejor de nuestra historia”. Gabriel Solano del Partido Obrero señaló que “la izquierda fue la gran sorpresa. Estamos realizando importantes elecciones en Jujuy, del 23,88%; en Neuquén, 7,86%; en Chubut 9,45%. También en Córdoba, San Juan y Santa Cruz. En la Provincia de Buenos Aires se destaca en la elección de La Matanza donde estamos por encima de la media de la provincia y al borde de ingresar al Consejo Deliberante.”

Para Solano “estos resultados en las PASO dejan planteado el escenario de defender y ampliar la representación en el Congreso nacional. Queremos dejar en claro que esto se da en el marco de una gran crisis nacional. El gran derrotado es el gobierno y es lógico que sea así. Tenían el mandato de poner fin al ajuste macrista y vinieron a aplicar un fuerte ajuste contra el pueblo trabajador que sabe que el Frente de Izquierda enfrenta el ajuste de Macri, del gobierno y de quién sea”.

Myriam Bregman, por su parte, señaló que “se habló de una derechización del electorado y es verdad porque hay un sector que quiere que la crisis la pague el pueblo trabajador. Pero eso no se construyó solo. Los partidos tradicionales fueron los responsables”. Para la dirigente, sin embargo, “el pueblo premió a la izquierda independiente que apoya las luchas sin mirar las encuestas. Quedamos muy bien ubicados para ir a pelear las bancas y nuestra representación en el Congreso. No da lo mismo si la izquierda está o no está en el Congreso”.

Por último, Romina Del Plá destacó “este resultado muy importante”. A la vez se detuvo en analizar lo que ocurrió en el conurbano bonaerense y, en particular, en La Matanza de donde es oriunda y lidera el sindicato docente: “allí se está expresando una profunda ruptura con el peronismo en favor de una alternativa independiente de los trabajadores, esa es la novedad de la elección”.

Solano, finalmente, señaló que “tenemos en cuenta un dato importante de la elección. Gran parte del electorado no fue a votar por bronca. Es la bronca que sentimos nosotros. Vamos a ir a dialogar con ese sector. Vamos a mostrarles que el FIT tiene un programa y una trayectoria para canalizar ese repudio y mostrar una salida para que gobiernen los trabajadores”.

Finalmente, y sobre las 23 horas, la militancia se reunió en las afueras del bunker y celebró en la calle.

