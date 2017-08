Así lo afirmó Julieta Herrera en diálogo con Conclusión, en el marco de la convocatoria a la tercera Marcha Nacional contra la Violencia Institucional que se realizará esta tarde. Es la primera vez que Rosario se suma a la iniciativa.

Conclusión, 28-8-2017

Este lunes, a partir de las 17, se realizará en distintos puntos del país la tercera Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil y, por primera vez, Rosario se sumará a ese reclamo que recorrerá ciudades de varias provincias. La convocatoria es frente a los Tribunales Provinciales locales para movilizar hasta la sede de Gobernación.

Bajo la consigna “Ni un pibe, ni una piba menos. Ni una bala más. El Estado es responsable”, la convocatoria se replicará en Tucumán, Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata.

En diálogo con Conclusión, Julieta Herrera, hermana de Jonatan, asesinado por efectivos de la Policía de Acción Táctica en 2015, hizo énfasis en “la complicidad judicial con la violencia institucional”.

“Nosotros denunciamos una terrible complicidad con los responsables de la violencia institucional. Jueces y abogados, en conjunto con la policía, son responsables. Y y por eso, hemos decidido adherir a la marcha. No sólo adherir, sino movilizar. Si bien es la tercera que se hace a nivel nacional, es la primera vez que se marcha aquí en Rosario, y creo que esa movilización tiene que ser con mucha fuerza”, manifestó la joven.

En un comunicado difundido a los medios rosarinos, la Multisectorial señaló que tanto la violencia institucional como el gatillo fácil “son sistemáticamente negadas por el Estado, que no implementa políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción, como tampoco se ocupa de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares. Involucra, entonces, no sólo a las fuerzas de seguridad sino a los tres poderes del Estado tanto a nivel nacional, provincial como local”.

En ese sentido, Julieta recordó que en la ciudad los casos van en aumento y que “no sólo sufrimos sistemáticamente este tipo de hechos, como fue el asesinato de mi hermano, sino que después, a los familiares, nos llegan las amenazas y amedrentamientos, que nos hace cada vez más difícil del reclamo y nos aleja cada vez más de la posibilidad de acceder a la Justicia”. “A veces es muy difícil encontrar la fuerza para seguir adelante… pero nos arrancaron lo que más queríamos y sólo nos queda luchar”.

En relación a esa “complicidad” que denuncian, Julieta no dudó en señalar al fiscal Adrián Spelta. “Es muy lamentable tener fiscales como él, que no investigó correctamente ni la causa de mi hermano, ni ahora la causa de David Campos y Emanuel Medina… En el caso de Jonatan, hubo muchas trabas y un montón de cosas que no se hicieron y eso influye después en la decisión de los jueces”. “Sabemos cómo trabaja y de qué lado está. Lo hemos denunciado públicamente muchas veces y no sé qué habrá que hacer para que renuncie, porque siempre ha hecho todo lo posible por encubrir a la policía, aun cuando las evidencias son claras e incriminatorias. Pero también sabemos que esa impunidad y esa violencia viene desde más arriba”.

En coincidencia con el comunicado emitido por la Multisectorial contra la Violencia Institucional, Julieta Herrera enfatiza que “el Estado es responsable”, y subraya que “se trata de una problemática que recorre todo el país y nos atraviesa a todos”. “Cada 25 horas muere un chico a causa del accionar policial”, remarcó la joven.

“Los familiares seguimos viendo que los policías imputados quedan en libertad, o son condenados con penas mínimas, y esa es al complicidad estatal, por medio de jueces y fiscales, que denunciamos”, señaló Julieta.

“No sólo marchamos por Justicia, sino porque queremos concientizar que esta es una problemática que nos atraviesa a todos y que con este gobierno actual ser recrudece más. Queremos a nuestros pibes vivos y decimos basta de gatillo fácil. El Estado es responsable”.

La marcha está convocada frente a los Tribunales Provinciales de Rosario este lunes a las 17, y desde ahí, movilizarán hasta Moreno y Santa Fe, a la sede de Gobierno de la provincia de Santa Fe.

Comunicado de la Multisectorial contra la Violencia Institucional:

Entendemos que la violencia institucional es una de las deudas más importantes de nuestra democracia y recrudece actualmente en un contexto político, social y cultural que avala y habilita cada vez más decididamente estas prácticas represivas y violatorias de los Derechos Humanos. Hablar de Violencia Institucional es referirse a un fenómeno sistemático, extendido en el tiempo y focalizado contra un grupo social específico, como lo son los jóvenes de sectores populares, abarcando las prácticas de las fuerzas de seguridad que van desde detenciones por averiguación de identidad, torturas y ejecuciones sumarias hasta desapariciones forzadas de personas seguidas de muerte.

Estas prácticas son sistemáticamente negadas por el Estado, que no implementa políticas adecuadas para su prevención, detección y sanción, como tampoco se ocupa de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares. Involucra, entonces, no solo a las fuerzas de seguridad sino a los tres poderes del Estado tanto a nivel nacional, provincial como local. En la ciudad de Rosario los acontecimientos de la historia reciente muestran la profundización de estas prácticas, el año 2013 registró un récord de homicidios dolosos y se intensificaron los casos de “gatillo fácil”.

En ese sentido, desde la Multisectorial creemos que sólo a partir de la organización y activismo de las víctimas, sus familiares y amigos/as con la constante y tenaz labor de las organizaciones sociales, políticas, académicas, sindicales y de derechos humanos podremos incidir en las decisiones que deben tomarse para detectar, prevenir, sancionar, detener y erradicar estas prácticas.

¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!

¡NI UN PIBE NI UNA PIBA MENOS!

¡NI UNA BALA MÁS!

¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!

