Aniversario de la fundación del PS de Chile

Paddy Ahumada

Partido Socialista. Partido defendiendo a los trabajadores durante largos años. En esos tiempos, militar en el PS significaba ideología clara, compromiso político y acción práctica, definida en sus congresos generales. Con aciertos y errores, como toda organización formada por seres humanos, pero siempre, indefectiblemente, reiterando su voluntad latinoamericanista, defensa de los trabajadores y desposeídos, autonomía respecto de los centros ideológicos mundiales y construcción de teoría marxista “conforme al avance del conocimiento científico” como señalara el gran Eugenio González.

Nunca fue fácil militar en el Partido Socialista. Las corrientes ideológicas socialistas que el año 1933 se juntaron para construirlo, eran variopintas y con no pocas diferencias conceptuales. Trotskistas, marxistas, leninistas, socialdemócratas, en fin, casi toda la gama de variantes del socialismo europeo se dieron cita en el partido y naturalmente intentaron llevar agua a sus respectivos molinos, generando tendencias en la organización, que no pocas veces significaron la división, la enemistad de años, el rechazo entre militantes, pero que, inevitablemente, frente a la debilidad objetiva que suponía el estar separados para enfrentar las graves coyunturas políticas que se generaban en Chile, regresaba la cordura y en el PS se volvían a juntar los que se habían separado. El triunfo del compañero Allende en 1970, hito esencial en la historia del socialismo chileno, fue consecuencia del consenso alcanzado por las organizaciones populares para utilizar el voto como instrumento esencial de conquista del poder.

Pero esta posición no era ni siquiera mayoritaria en el seno del partido. Recuerdo que el año 70 yo era miembro de la dirección region al Valparaíso, y a pesar de la enormidad de las tareas que suponía el trabajo eleccionario, y de los acuerdos del Congreso de La Serena, donde fue proclamado Salvador Allende como candidato oficial del PS, pese a todo ello, en el local del partido, ubicado en la subida Almirante Montt, en Valparaíso, penaban las ánimas.