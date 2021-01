Amplio rechazo contra la Comisión de RREE de la Cámara de Diputados por su apoyo a Trump y la pretensión expansionista Marroquí sobre el Sahara Occidental.

Declaración Pública



Rechazan apoyo de Comisión de RREE de la Cámara de diputados a Trump y al expansionismo Marroquí sobre el Sahara Occidental.



Santiago, 20 de enero de 2021.



Denunciamos y rechazamos el inaceptable apoyo otorgado por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputados de Chile a la decisión del saliente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer unilateralmente a Marruecos soberanía sobre el Sahara Occidental, territorio pendiente de descolonización, posición que ha sido reiterada por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad en diciembre de 2019.



En consecuencia, resulta inaceptable que un grupo de parlamentarios integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados de Chile que dice preocuparse por el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional y se erige como defensor del multilateralismo, se atribuyen competencias que no tienen, tomando abierto partido en favor de las pretensiones territoriales de Marruecos sobre el Sahara Occidental.



Es lamentable que un grupo de diputados chilenos hagan suyo el discurso oficial de la potencia ocupante responsable del estancamiento del proceso de paz dirigido por las Naciones Unidas desde 1991 y del sufrimiento infligido al pueblo saharaui que vive desde 45 años en el exilio y en los campamentos de refugiados para huir de la persecución y los malos tratos del ejército de ocupación marroquí.



La alineación de este grupo con las tesis expansionistas del Reino de Marruecos en contra del pueblo saharaui representado por el Frente Polisario, se encuentra en total contradicción con el derecho internacional, desconociendo de paso los acuerdos de Paz y cese al fuego suscritos entre Marruecos y el Frente Polisario con la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sahara Occidental (MINURSO) y con las Resoluciones de las Naciones Unidas para garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Más grave aún, es que un grupo de diputados de nuestro país, avalen la posición de Marruecos en momento en que se desarrolla un intenso conflicto bélico en el Sahara Occidental, que enfrenta militarmente a Marruecos con el Frente Polisario, producto de la violación del acuerdo del cese al fuego por parte de Marruecos a partir del pasado 13 de noviembre de 2019.



Chile, miembro fundador del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), siempre ha reconocido al Sáhara Occidental como un caso de descolonización pendiente. En consecuencia, nuestro país nunca ha reconocido la ocupación de Marruecos de los territorios del Sáhara Occidental. Es importante recordar que nuestro país sostiene que la cuestión del Sáhara Occidental debe resolverse de manera pacífica, a través de los mecanismos y parámetros establecidos por las Naciones Unidas y en conformidad con el derecho internacional, a fin de lograr una solución justa y duradera que permite al pueblo saharaui de ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación. mediante un referéndum libre y transparente.











Suscriben:



Daniel Jadue, Alcalde Municipalidad de Recoleta.



Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.



Esteban Silva, Asociación Chilena de Amistad con la RASD



Hugo Gutiérrez, diputado de la República



Ariel Ulloa, ex embajador de Chile en Argelia.



Eduardo Salum Yazigi, ex embajador de Chile en Argelia.



Sergio Aguiló, ex diputado. Asociación chilena de Amistad con la RASD.



Juan Pablo Cárdenas, periodista. Premio nacional de periodismo.



Aucan Huilcamán, Consejo de Todas las Tierras



Alejandro Navarro, senador de la República



Ana María Bussi, socióloga



Dr. Pablo Sepúlveda Allende, Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende



María Cecilia Bartholin, AntiMafia Dos mil.



Alvaro Ramis, Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano.



Roberto Ávila, abogado de Derechos humanos.



Claudia Iriarte, Doctora en Derecho, Académica de la Universidad de Chile.



Carolina Espinoza, dirigenta nacional CONFUSAM, vocera Coordinadora NO+AFP, copresidenta mujeres ISP Interamérica.



Pedro Saldaño, Fundación Constituyente XXI.



Francisco Villa, cantautor



Claudio Rojas, AntiMafia Dos mil.



Pablo Jofré Leal. Periodista. Analista internacional



Nidia Palma, ex ministra de Bienes Nacionales.



Sergio Rodríguez Gelfenstein, profesor universitario



Neto Águila. Profesor Universidad de Chile.



Dino Pancani. Director Escuela de Periodismo Universidad de Chile



Ricardo Klapp Santa Cruz, Centro cultural de derechos humanos Salvador Allende



Patricio Guzmán Sinkovich, Diario digital Werken Rojo



Rodrigo Loyola, Vicepresidente Agrupación Nacional de ex Presos políticos, NEXPP.



Nicola Hadwa, ex entrenador de fútbol de la selección Palestina.



Esteban Maturana, vicepresidente de la Confusam



Roxana Guajardo, dirigente de trabajadores hospitalarios



Patricio Arenas, Consultor en Relaciones Internacionales y Geopolítica



Arturo Alejandro Muñoz, Trabajador Social, Escritor y Columnista.



Dr. Heriberto Lira Lemus, Asociación Chilena de Amistad con la RASD



Pedro Abarca Castro, Vicepresidente Nacional Encargado Territorial. Partido Progresista de Chile



Luis Jara Correa, vicepresidente nacional de Organizaciones sociales Partido Progresista de Chile



Gregorio Mondaca, comunicador social



Celso Calfullan, Director Werken Rojo



Lucía Sepúlveda



Julio Ruiz. Sociólogo.



Elsa Pereira N.



Cecilia Pereira N



Luis Pereira N



Aliro de la Fuente



Omar Andrade



María E Wagner



José cordero F



Alain Morrinson



Juan Gómez L



Yerko lira P



Bernardo Aedo Feliu



Claudio Vásquez Laso



Carlos Smith



Juan Rusque



Marcelo Araya



Leonardo Montedonico



Francisco Bucat



Integrantes de la dirección nacional de la Izquierda Cristiana:



Fernando Astudillo



Humberto González



Héctor Soto



Brayan Galaz







Asociaciones y fundaciones:



Asociación Chilena de Amistad con la RASD



Comité de Solidaridad con Palestina.



Fundación Constituyente XXI

