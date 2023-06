Alex Saab, su accionar revolucionario

Mg. José A. Amesty Rivera

Para entender el secuestro, tortura y encarcelamiento del diplomático Alex Saab, desde junio de 2020,

debemos hacer un resumen-recorrido histórico sobre lo que acontecía en Venezuela, y en en-su contexto de

América Latina y EEUU, unos 3 años antes, veamos, según el camarada Iñaki Gil de San Vicente en su

artículo » El secuestro de Alex Saab y el secuestro de la humanidad».

En 2017, recordemos aquellas intensas agresiones internas y externas, incluido el terrorismo fascista,

cuando quemaron personas vivas. Recordemos que el pueblo venezolano durante el 2017 y el 2018, resistieron y superaron las

agresiones, incluido el bloqueo de EEUU con el apoyo de las fuerzas reaccionarias internas y

externas. Rememoremos también, en esta época que los especialistas en guerra psicológica, persiguieron el

pensamiento libre y crítico, dando forma a guerra cognitiva. También en esta apoca, recrudeció la llamada guerra judicial propiciando los golpes blandos y

judiciales. Igualmente, se incrementó el debilitamiento de las normas y leyes diplomáticas internacionales, hasta

incluso obviarlas, suprimirlas y violarlas. Durante la pandemia, se retrasaron las vacunas a Venezuela, aun cuando se compraron y pagaron.

Puntualizamos que, el compañero Alex Saab, fue acreditado como diplomático venezolano, ante los pueblos

africanos con base en la Convención de Viena, el Convenio de Ginebra y de Naciones Unidas, aun así, Alex

Saab fue detenido y llevado a una celda donde se le vulneraron sus derechos.

Los elementos descritos y sin duda, otros más no mencionados, de alguna forma trastornan y exacerban el

odio imperialista contra Venezuela y es cuando ya desde el 2018, el imperialismo norteamericano ya

intensificaba la persecución contra el diplomático venezolano Alex Saab.

De modo que, en octubre 2018, EEUU secuestra a Saab dentro de un incremento de las agresiones contra

Venezuela, ya que Washington, no aceptaba más una derrota en (2017-2018) contra el pueblo bolivariano,

además de que era un mal ejemplo para el resto de América Latina, especificamente contra la dictadura del

dólar, lucha que se libraba desde el 2012.

Se agrega además que, Saab fue clave para poder traer alimentos y medicinas desde diversos países hacia

Caracas, esto enmarcado del ilegal bloqueo de tipo económico, financiero y comercial que la Casa Blanca le

impone al país suramericano desde hace varios años, según Telesur en su artículo, «Claves para entender el

secuestro del diplomático Alex Saab».

Además de, ejercer «como enviado especial de Venezuela ante los pueblos de África, Saab también hacía

parte de la delegación del Gobierno en la Mesa de Diálogo que se efectúa en México con las oposiciones del

país».

La distinguida escritora Geraldina Colotti, en su artículo, «Alex Saab, un diplomático secuestrado», señala

enfáticamente que, según la abogada Laila Tajeldine, quien forma parte del equipo de defensa del

diplomático y coordina el movimiento internacional por su liberación, presenta la figura de su defendido, que

evidencian su colaboración con el gobierno bolivariano, en 2018, dice Laila, «Saab es designado como

enviado especial de Venezuela, autorizado para realizar una determinada cantidad de acciones humanitarias

en nombre del gobierno”.

Alex Saab, «no solo trajo alimentos y medicinas, sino también petróleo, enviado por Irán y rápidamente

perseguido por Estados Unidos, que sancionó y amenazó a todo aquel que quisiera comerciar con

Venezuela».

Por otro lado, Camilla Fabri, esposa del diplomático secuestrado, quien vive en Venezuela con sus hijos,

cuenta las dificultades impuestas al país, creando la fundación Alex Saab, señala que, “Estados Unidos

vieron la alegría del pueblo venezolano y se preguntaron: ¿quién está detrás de todo esto? E identificaron a

Alex, que se convirtió en objetivo”, dice Camila, rodeada de los niños a los que la fundación Alex Saab

dedica atención en Venezuela, acompañando la acción del gobierno. Funcionarios estadounidenses -recuerda

Camilla- confesaron sus objetivos en un libro: querían secuestrar a Saab para saber cómo había logrado

«burlarse» de sus sanciones, y convencerlo de traicionar a Venezuela».

También, como indica Colotti, «Durante una parada técnica en el viaje de regreso de Teherán a Caracas, las

autoridades de Cabo Verde desembarcan por la fuerza al diplomático. Un secuestro y una detención que

(explica el experto de la ONU Alfred de Zaya), ha violado el artículo 29 de la Convención de Viena sobre

relaciones diplomáticas. Un caso político, según todos los expertos, y también según las altivas declaraciones

de los medios de comunicación de derecha. Alex fue torturado en dos prisiones de Cabo Verde, obligado a

dormir sobre cemento y a llevar los mismos pantalones con los que fue detenido. Médicos, abogados y una

ONG caboverdiana que pudo visitarlo y luego desapareció, constatan las consecuencias de las torturas

infligidas a un sobreviviente de cáncer como Alex, al que se le impidió recibir tratamiento».

Últimamente, el 16 de octubre 2020, Saab es extraditado arbitrariamente a EEUU.

Rescatemos y reiteremos otras acciones de Alex Saab, para ser víctima de tan aberrado secuestro. Sin duda

alguna, la construcción de viviendas de interés social por parte de la revolución bolivariana, y cuyo

intermediario-constructor por parte de Saab, así como la implementación de alimentos, a través de los

Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), fueron y son unos aciertos, en los cuales estaba

involucrado Alex, y por los cuales lo sancionan.

Recordemos igualmente, según el escritor Ángel Guerra Cabrera, «El diplomático ha relatado al portal Rusia

Today cómo comenzó en 2011 su actividad empresarial en Venezuela y en qué forma fue ganando

sucesivamente la confianza del gobierno venezolano por realizar sus negocios con este, en el tiempo pactado

y dentro del presupuesto establecido. “Aunque estoy orgulloso de mi origen barranquillero y libanés-

palestino y, aunque en Colombia tuve una de las empresas más grandes de confección de ropa de moda y más

de 300 almacenes en todo el país… cuando fundé mi empresa, que alterné con inversiones en proyectos de

construcción, fue en Venezuela donde… pude establecer mis más grandes iniciativas empresariales y

hacerlas prosperar con una magnitud que marcó la diferencia… estoy igual de orgulloso y honrado de ser un

ciudadano venezolano que ha sido capaz de devolverle al país y a la gente lo que tanto me han dado”.

En fin y recalcando, según el escritor Anisio Pires, «Para enfrentar los sufrimientos del pueblo venezolano, su

gobierno bolivariano ha tomado varias iniciativas para romper el bloqueo. El Enviado Especial Alex Saab

participaba de una de ellas, cuando fue detenido por la Interpol en Cabo Verde, en un operativo claramente

articulado por los servicios de inteligencia estadounidenses. Cabo Verde, específicamente en el aeropuerto

Amilcar Cabral, donde fue detenido Saab, y que dijera Cabral, «Nuestra lucha no es solo contra el

colonialismo portugués, queremos en el marco de nuestra lucha, contribuir de manera más efectiva para

terminar para siempre, con la dominación extranjera en nuestro continente”; Lamentable accionar de Cabo

Verde.

En conclusión, estos son los hechos que hasta la fecha resumen las injusticias vividas por Alex Saab. En ellos

se percibe el mismo proceso absurdo y angustiante que enfrenta Julian Assange. «Cuando las condiciones no

permiten a EE.UU. destruir a sus adversarios por la violencia pura y directa, aplican todos los modos posibles

de la guerra de desgaste, buscando la destrucción moral y espiritual de los individuos y pueblos que se

atreven a enfrentarlos. Por eso toda la solidaridad a Alex Saab y su familia es importante».

