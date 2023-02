Alemania – ¿Puede el ‘Manifiesto por la Paz’ ayudar a poner fin a la política de guerra de Ucrania del gobierno de Scholz?

18 de febrero de 2023

Sascha Staničić, Sozialistische Organisation Solidarität (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT en Alemania)

Sahra Wagenknecht, una de las autoras del Manifiesto por la Paz



Un llamamiento público hecho en Alemania para el apoyo masivo a un ‘Manifiesto por la Paz’, llamando a «un alto el fuego y negociaciones de paz» para detener la guerra en Ucrania (publicado el 10 de febrero), es una de las señales más claras de oposición a la política alemana. política cada vez más beligerante del gobierno, aunque no se opone al enorme programa de rearme de ese gobierno. Esto, y el fracaso del Manifiesto en oponerse claramente a los gobiernos capitalistas en ambos lados del conflicto, indica el carácter político mixto de los autores del Manifiesto y sus partidarios iniciales.

Sahra Wagenknecht, una de las dos figuras bien conocidas que iniciaron el Manifiesto, es una exlíder del ala izquierda dentro de DIE LINKE (Partido de Izquierda), que se ha movido constantemente hacia la derecha, mezclando lenguaje populista con una aceptación del capitalismo, y ahora se describe a sí misma como un “conservador de izquierda”.

Alice Schwarzer es una conocida periodista alemana que se destacó en la lucha por la legalización del aborto pero se convirtió en una feminista burguesa del establishment que ha hecho declaraciones islamófobas.

Sin embargo, su llamado a un mitin el 25 de febrero en Berlín podría atraer a un número significativo de personas que buscan una alternativa a la guerra. Sol, el CIT en Alemania, estará presente en este mitin, defendiendo la construcción de una oposición a la guerra sobre una base anticapitalista, internacionalista y socialista en Alemania e internacionalmente.

Sahra Wagenknecht, Alice Schwarzer y otros publicaron un «Manifiesto por la paz», que fue firmado por casi 500.000 personas en una semana y provocó una feroz reacción. Están llamando a una manifestación en Berlín el 25 de febrero. La mayor cantidad posible de trabajadores y jóvenes debería participar en esta manifestación, porque podrá establecer un claro contrapunto contra los militaristas y los fetichistas del rearme en los partidos burgueses establecidos. Sin embargo, las fuerzas de izquierda y socialistas deben participar en la manifestación con sus propias posiciones y contrarrestar el llamado desvalido y nacionalista de los iniciadores del mitin dirigido al gobierno federal, con una posición internacionalista y anticapitalista.

En Alemania, hoy, si defiendes un alto el fuego en Ucrania, las negociaciones de paz y contra la entrega de armas a una zona de guerra, te denuncian como “servidores de Putin” y “criminales de guerra de segunda mano”, y escuchas acusaciones del Partido Verde. belicistas que usted apoya “Putin y su gente atacando a ucranianos inocentes, encarcelándolos, violando mujeres y secuestrando niños”.

Tales reacciones al Manifiesto por la Paz son prueba del viejo dicho: la primera víctima de la guerra es la verdad… porque un debate fáctico sobre las causas de la guerra de Ucrania y las posibilidades de ponerle fin ya casi no es posible, ya que cada cuestionamiento de la política del gobierno alemán se interpreta como un apoyo a Putin.

Sin embargo, muchos millones de personas apoyarán las demandas centrales del llamamiento de Sahra Wagenknecht y otros, y se sentirán aliviadas de que se escuche una voz contra el apoyo militar acrítico del gobierno de Zelensky. De hecho, Wagenknecht aparece en la corriente política principal como una voz de la razón frente a la manía de guerra rusofóbica predominante. Ella aboga por un alto el fuego y negociaciones para poner fin a la guerra. Su evaluación de que Ucrania no podrá ganar la guerra contra Rusia probablemente sea correcta, al igual que la advertencia sobre el peligro de una escalada nuclear. Una participación masiva en la manifestación por la paz el 25 de febrero, convocada por los primeros signatarios de este manifiesto, cambiará el debate público en la dirección correcta, sobre todo porque también exigen el fin de las entregas de armas.

Pero ese es el efecto positivo de este llamado, porque no solo su contenido es débil, sino que también está formulado de tal manera que puede conectarse con las fuerzas de derecha. No en vano, el líder ultraderechista de AfD, Tino Chupralla, anunció que también había firmado el llamamiento. Esto es cierto, a pesar de que Sahra Wagenknecht ha declarado que los representantes de AfD y las banderas de derecha no son necesarios en la manifestación del 25 de febrero, y las acusaciones de que quienes convocan la manifestación representan un «frente cruzado» con los extremistas de derecha son injustificadas.

El hecho de que Sahra Wagenknecht haya buscado compañeros de armas principalmente en círculos de clase media y no entre sindicalistas, izquierdistas y activistas contra la guerra, dice mucho. Pues este llamamiento no sólo se abstiene de establecer una conexión entre la guerra, el capitalismo, el imperialismo y la cuestión social, sino que culmina en el reproche al canciller alemán Scholz por no cumplir su juramento de “quitar el mal del pueblo alemán”. Tomar al “pueblo alemán” en lugar de la clase obrera internacional, como punto de referencia, es nacionalismo. Sin embargo, sobre todo, el llamamiento es un llamamiento impotente precisamente a esas fuerzas (el gobierno federal y las partes en conflicto) para que pongan fin a la guerra, algo que obviamente no están preparados para hacer mientras intentan asegurar sus objetivos.



