Alemania: ¿DIE LINKE (el Partido de Izquierda) se acerca a su fin?

15 de junio de 2023 Sascha Staničić, portavoz nacional de Sol y miembro de AKL Alemania

Imagen: La ex líder del grupo parlamentario de DIE LINKE, Sahra Wagenknecht, y sus partidarios, se han volcado al «conservadurismo de izquierda» (foto: CC)

Desde su fundación, DIE LINKE (Partido de Izquierda) fue una amalgama de corrientes políticas, algunas de las cuales tenían ideas contradictorias de la política de izquierda. En términos generales, se podría hablar durante mucho tiempo de un campo de izquierda que quería centrarse en las luchas de clases y los movimientos sociales, se oponía o al menos criticaba la participación del gobierno con los partidos pro-capitalistas y, de una forma u otra, buscaba cambio sistémico socialista, y de un campo de derecha que se centró en la actividad en las instituciones del estado capitalista, es decir, parlamentos y gobiernos, y había hecho las paces con la economía de mercado capitalista.

En el pasado nos referimos a esta situación como “dos partidos en uno” y señalamos que la izquierda del partido debe organizarse en torno a un programa socialista consistente y luchar por las mayorías. Para contribuir a esto, nos involucramos en la Izquierda Anticapitalista (AKL) porque formuló un rechazo de principios, especialmente en la cuestión de la participación del gobierno con partidos pro-capitalistas, puso el foco en los movimientos sociales y las luchas de clases, y trabajó para democratizar el partido.

Otros, como la Izquierda Socialista, Marx21 y más tarde el Movimiento de Izquierda, intentaron reconciliar las diferentes fuerzas o cambiar el equilibrio de poder dentro del partido centrándose en el trabajo práctico de construcción y las “mejores prácticas”. Al hacerlo, no reconocieron que el equilibrio de fuerzas del partido solo podía cambiarse aclarando estas cuestiones políticas y construyendo una mayoría socialista genuina en DIE LINKE.

Desplazamiento progresivo a la derecha

El resultado fue que, en los últimos años, el equilibrio de poder interno del partido cambió a veces en una dirección u otra, si se mide por las resoluciones de la conferencia del partido y la composición del ejecutivo del partido. Sin embargo, la verdadera política del partido fue determinada cada vez más por los grupos parlamentarios y los ministros de los gobiernos de los estados federales y, en consecuencia, se desplazó hacia la derecha. Esto reforzó la percepción de DIE LINKE entre la población como parte del establecimiento político, especialmente en el este de Alemania, lo que provocó una disminución constante del apoyo a DIE LINKE. Esto no ha cambiado por el hecho de que el Movimiento de Izquierda actualmente tiene una posición fuerte, si no mayoritaria, en el ejecutivo nacional del partido. Por el contrario, ha contribuido con sus protagonistas en Bremen apoyando la primera participación gubernamental con el SPD (partido socialdemócrata) y los Verdes en un estado federal de Alemania occidental, y formando un bloque sin principios con partes de la derecha del partido contra el antiguo líder del grupo parlamentario de DIE LINKE, Sahra Wagenknecht, y sus seguidores.

Wagenknecht

El giro de Sahra Wagenknecht hacia el «conservadurismo de izquierda», como ella lo llama, a partir de 2015, ha sacudido cada vez más al partido. Los “dos partidos en uno” se convirtieron en diferentes bloques de poder sin principios. El partido parecía cada vez más dividido ante el mundo exterior y se mostró incapaz de dar respuestas socialistas claras a los principales giros políticos (la pandemia de Corona, la guerra de Ucrania, la inflación) o de distinguirse en las principales huelgas de advertencia de este año. como partido organizando campañas de solidaridad efectivas junto a los huelguistas y abogando por una alternativa socialista.

Una escisión de los partidarios de Wagenknecht está en el aire; muchos miembros ya han renunciado o dejado la actividad en el último año o dos. Sin embargo, el probable nuevo partido que surja, que combinaría posiciones a favor del mercado y antiinmigración con el populismo social, no sería un paso hacia el partido socialista de los trabajadores, que es necesario.

En las elecciones federales de 2021, DIE LINKE ya no superó el obstáculo del cinco por ciento. Solo ingresó al parlamento debido a la regla de que un partido puede ganar diputados sobre la base de su porcentaje nacional real si obtiene tres diputados elegidos directamente en los distritos electorales. Después de los recientes cambios antidemocráticos a la ley electoral, estos tres mandatos directos no ayudarían más. Si hay un partido Wagenknecht, todo apunta a que tendrá un mayor potencial de votantes que DIE LINKE y destruirá el partido en el parlamento.

Ahora, el 10 de junio, el ejecutivo nacional de LINKE ha aprobado una resolución unánime que afirma que “el futuro de DIE LINKE es un futuro sin Sahra Wagenknecht” y ha pedido a los diputados que están trabajando en la base de un partido rival que renuncien a sus mandatos parlamentarios. .

De esta manera, el bloque sin principios del movimiento de izquierda y partes de la derecha del partido han entrado en acción y están tratando de tomar las riendas del partido de nuevo en sus propias manos después de que Sahra Wagenknecht y sus seguidores les hayan llevado a bailar alrededor del ring. . Este paso es comprensible en un nivel y los gritos de los partidarios de Wagenknecht de que esto ahora marca la escisión del partido es hipócrita en vista del hecho de que están trabajando abiertamente en una escisión y el desinterés de Sahra Wagenknecht en el (más o menos) democrático estructuras del partido ha sido suficientemente documentada.

Sin embargo, las medidas organizativas no pueden resolver los problemas políticos. El declive de DIE LINKE no se debe principalmente al comportamiento de Sahra Wagenknecht, sino a la orientación política del partido, su alineamiento con el SPD y los Verdes, su participación en el gobierno con ellos, y se está hundiendo en la mezquindad parlamentaria, a todos los niveles, en lugar de una claramente centrarse en apoyar huelgas y movimientos. Pero la verdad es también que Sahra Wagenknecht no toma un curso fundamentalmente diferente sobre estos temas.

En lugar de promover su propio rumbo claramente anticapitalista y de lucha de clases, y formular una alternativa sustancial a las posiciones de Wagenknecht, así como a las de Ramelow, Lederer y Voigt (figuras destacadas del ala derecha del partido), los representantes del ala izquierda de el partido, incluida la copresidenta Janine Wissler, se ha aliado con estas fuerzas. Esto significa que la imagen del partido seguirá estando conformada principalmente por su ala derecha. Este curso de la dirección del partido y sobre todo de los grupos parlamentarios en los parlamentos federal y estatal conduce además al hecho de que el valor de utilidad de DIE LINKE para la clase obrera y los movimientos sociales disminuye cada vez más. Wagenknecht y sus seguidores se regocijarán en secreto porque ahora pueden presentarse como víctimas y presentar una nueva fundación del partido (ya planificada) como reacción a la decisión de la junta ejecutiva.

¿Qué hacer?

Esto ha llevado a una situación difícil para los sectores de izquierda del partido. Se necesita con urgencia un partido de trabajadores socialista fuerte, pero DIE LINKE no se convertirá en tal partido, ni puede seguir siendo visto como el punto de partida central para él. Al mismo tiempo, es el único partido que dice ser crítico con el capitalismo y que expresa, al menos en forma limitada, los intereses de los asalariados y sigue influyendo en el equilibrio social de fuerzas a favor de la clase trabajadora. Mientras este sea el caso y no haya surgido una nueva fuerza, debemos seguir apoyando a DIE LINKE y luchar por políticas socialistas en sus estructuras, sin agotarse en luchas infructuosas dentro del partido. Al mismo tiempo, se deben impulsar las luchas de clases y defender posiciones militantes y anticapitalistas dentro de los sindicatos. Y se debe impulsar el debate sobre una fuerte representación política de los intereses de la clase obrera.

Lo que se necesita sobre todo es un proceso de clarificación política dentro de la izquierda dentro del partido para crear la base para un nuevo intento exitoso de un partido de los trabajadores en el futuro. Las conferencias de la Izquierda Socialista (que ya ha tenido lugar), y de la AKL y el Movimiento de Izquierda, podrían contribuir a ello. Sin embargo, es de temer que no se saquen las conclusiones necesarias del declive del partido. El AKL también debería hacer un balance autocrítico, ya que partes sustanciales de él han confiado demasiado en el movimiento de izquierda, tratando de desplazar al partido, en su conjunto, hacia la izquierda, en lugar de centrarse en fortalecerse a sí mismo. El resultado es que las estructuras del AKL se han debilitado enormemente y apenas hay capacidad política para actuar.

Prepararse

Probablemente se necesitarán movimientos más grandes y luchas de clases para sentar las bases de un nuevo intento de un partido socialista de masas de trabajadores y jóvenes. Hasta entonces, es importante que los activistas de izquierda y los socialistas trabajen en el desarrollo de estas luchas en varios lugares; trabajar en los sindicatos para construir una red de lucha de clases; llevar a cabo labores educativas y de propaganda socialista para fortalecer nuevamente la conciencia socialista entre los activistas y sectores de la clase trabajadora; luchar por posiciones socialistas y realizar un trabajo ejemplar dentro de DIE LINKE donde sea prometedor; y permanecer en discusión para extraer lecciones del desarrollo de DIE LINKE y hacerlo mejor en el próximo intento. También debe discutirse si se puede crear un marco para tales discusiones, y posiblemente también campañas conjuntas, en las que las fuerzas de la izquierda del partido, pero también de fuera del partido, puedan unirse.

Al mismo tiempo, en el futuro previsible, Sol continuará cambiando nuestro enfoque práctico hacia el trabajo sindical y juvenil, por un lado, porque es aquí donde se están desarrollando los desarrollos más importantes y las mejores oportunidades para la lucha de clases y la política socialista. Y, por otro lado, haremos todo lo posible para construir nuestra organización marxista. Estamos convencidos de que el éxito o el fracaso de los futuros proyectos de partidos de izquierda amplia y de los intentos de un partido de los trabajadores dependerá en gran medida de la fuerza con que las fuerzas marxistas puedan influir en ellos.



