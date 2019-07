ACUERDO ENTRE EMPRESAS FORESTALES Y GOBIERNO SOBRE COMPRAS DE TIERRAS

Por Aucan Huilcaman

1.- El Acuerdo de compras de tierras entre las empresas forestales y el gobierno, es una medida significativa, sin embargo, los criterios que se imponen lo hacen inmediatamente ineficaz y no ayudaran a resolver los reclamos legítimos y legales sobre las tierras de parte de las comunidades Mapuche.

2.- Si las tierras que se pretende comprar están protegidos por los títulos de Merced, no cabe ningún tipo de criterio político, ni criterio al margen del derecho que le asisten a las comunidades Mapuche. Estas tierras solo se deben restituir.

3.- Sin embargo, si las tierras nunca pertenecieron a las comunidades Mapuche cabrían determinados criterios legales y criterios legítimos de una verdadera política pública.

4.- Establecer como criterios que no se compraran tierras a comunidades que ya han sido beneficiadas con compras anteriores, es absoluta y completamente ilegal considerando que la Ley Indígenas permite formar comunidades sin restricciones legales.

5.- El.criterio de antigüedad en el reclamo de tierra no lo determina ningún gobierno, sino, desde el momento que las tierras fueron usurpadas, confiscadas, tomadas, comienza el criterio jurídico de antigüedad y no la determina ley Indígena actual.

6.- Personalmente recomiendo establecer una Mesa de Trabajo entre el gobiernos, las empresas y las comunidades Mapuche interesadas y allí conjuntamente establecer los criterios de lo contrario son chantajes al margen del derecho.

7.- Enviaremos una nota al presidentes de la República Sebastian Piñera para subsanar las cuestiones enumeradas. De contrario esta iniciativa fracasara igualmente como fracaso recientemente la Consulta Indígena.

9.- Ademas subrayo e informo que esta iniciativa no constituye ninguna novedad. El Consejo de Todas las Tierras negocio un numero de 10 predios en la ciudad de Zurich en la Confederación Helvética durante el año 2000, hacen 19 años atrás

AUCAN HUILCAMAN Encargado de las Relaciones Internacionales Consejo de Todas las Tierras.

Me gusta: Me gusta Cargando...