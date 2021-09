Abdelaziz Bouteflika: No olvidaremos su solidaridad con el pueblo chileno.



Por Esteban Silva



Ha fallecido Abdelaziz Bouteflika, ex presidente de la República Argelina Democratica y Popular. No olvidaremos nunca que fue un amigo leal del presidente Salvador Allende y que luego del golpe fascista de 1973 fue solidario con el pueblo chileno perseguido y en resistencia contra la brutal dictadura de Pinochet.



El mismo día 11 de septiembre del golpe militar y la muerte del presidente mártir Salvador Allende, el gobierno argelino encabezado por el presidente Houari Boumediene con su entonces canciller Abdelaziz Bouteflika, rompió relaciones con la dictadura. Argelia siguió reconociendo al pueblo chileno soberano en la persona del embajador del gobierno de la Unidad Popular, Eduardo Salum Yazygi y apoyó con fuerza la instalación en Argel del Bureau de la Resistencia Chilena.

Como dirigente del FLN y como ministro de relaciones exteriores Bouteflika jugó un importante rol en el apoyo a la resistencia popular chilena y a los militantes de los partidos y movimientos de la izquierda que fueron ferozmente reprimidos y perseguidos.



Durante los 17 años de la dictadura Pinochetista, el gobierno argelino acogió solidariamente a miles de chilenas y chilenos exiliados promoviendo y organizando numerosos encuentros internacionales en solidaridad con la resistencia chilena y en denuncia de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen de Augusto Pinochet.



Múltiples eventos nacionales e internacionales se desarrollaron por toda Argelia los que contaron con la activa participación de organizaciones de trabajadores y populares argelinas, de estudiantes, campesinos, mujeres, profesionales, académicos y artistas.

El Frente de Liberación Nacional argelino (FLN) fue el principal organizador de la activa y amplia solidaridad con el pueblo chileno. También promovió el apoyo de fuerzas y movimientos de liberación del África, Asia, medio Oriente, América Latina y el Caribe.



Un momento internacional relevante de aquella solidaridad, se produjo en 1974 al presidir Argelia en la persona del canciller Abdelaziz Bouteflika el Vigésimo Noveno período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde la testera principal de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Bouteflika, rindió un solemne homenaje al presidente Salvador Allende por su consecuencia y coraje en defensa de su pueblo y del proceso soberano y democrático socialista.



Desde la presidencia de las Naciones Unidas, Bouteflika alzó fuerte la voz denunciando y condenado a Pinochet y la dictadura por los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos contra el pueblo chileno. Al concluir su contundente llamado al mundo a solidarizar con el pueblo chileno y su lucha por recuperar la libertad y la democracia conculcada señaló que: “a pesar de la violencia ejercida por la dictadura en contra del pueblo chileno la revolución chilena continuaría y el pueblo chileno vencerá”(1).



Siendo presidente de Argelia, Bouteflika realizó en mayo del 2005 una visita de Estado al Chile democrático. Antes de comenzar su programa oficial en Santiago y como primera actividad se dirigió a visitar el mausoleo de su amigo el presidente Salvador Allende Gossens, para rendirle un solemne homenaje por su consecuencia, dignidad y lucha. Ante la tumba de Allende, el presidente argelino rindió también homenaje al pueblo chileno por su coraje, lucha y resistencia contra la dictadura Pinochetista.



Al día siguiente, al intervenir en la cena ofrecida en su honor por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile, el presidente Bouteflika leería y comentaría con emoción los contenidos de la última carta enviada por el presidente Allende a su amigo el presidente Boumediene. La carta fechada pocos días antes del fatídico golpe militar le fue entregada a Bouteflika el 8 de septiembre de 1973 por su colega el canciller Clodomiro Almeyda, enviado personal de Allende ante la histórica Cumbre del Movimiento de Países No alineados (MNOAL) realizada en Argel.



L@s Allendistas no olvidaremos la solidaridad del presidente Abdelaziz Bouteflika y del pueblo argelino.





Notas.

(1)Boletín de la Oficina de la Resistencia en Argelia, (enero-febrero) 1978, pg.2 (la traducción del francés es nuestra).

