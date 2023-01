¡A RECUPERAR LA SOBERANÍA POPULAR ORIGINARIA! RECHAZAMOS EL GOLPE DE ESTADO CONSTITUCIONAL. EXIGIMOS UNA VERDADERA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

REENCUENTRO SOCIAL POR LA SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS

INTERVENCIÓN DE APERTURA de CARLOS MOYA en el ENCUENTRO POLÍTICO Y SOCIAL del 7 de enero de 2023

SALUDOS.

Un saludo fraternal a todas las compañeras y a todos los compañeros presentes.

También a todas y todos quienes nos acompañan por la Red. En especial a nuestra compañera del Movimiento de Asamblea Constituyente Joselyne Carozzi quien coordinará desde Región a los participantes en Red. Saludamos a quienes nos acompañan desde el exterior. Conocemos

lo difícil que es para todas y todos deshacer compromisos y obligaciones de diversa naturaleza para estar presentes y participar en este ENCUENTRO POLÍTICO Y SOCIAL.

Nos convocamos en una sola dirección: terminar con el legado de la dictadura y cerrar la transición a la democracia. No es otra cosa que recuperar la Soberanía Popular Originaria, en un momento histórico que nos corresponde denunciar, rechazar y derribar el GOLPE DE ESTADO CONSTITUCIONAL que se prepara desde el fuero parlamentario por los poderes fácticos del dinero y la complicidad de los insensatos.

NOS RECONOCEMOS COMO PIEDRAS DE UN MISMO MURO. Tal vez eso explique nuestra explícita intención de generar un movimiento de resistencia civil y popular.

Movimiento de resistencia extendido por todos los pueblos y rincones de Chile. Ojalá logremos alcanzar presencia y organización en todos los territorios, en todas las diversidades, con todas las organizaciones sociales. Un movimiento de resistencia en el que se expresen todas las sensibilidades, sin exclusión. En plena unidad e integración de política y valores. Con un solo sentido de lo político y de lo social: detener este crimen a la soberanía popular y a la democracia y encaminarnos a dibujar una genuina Asamblea Constituyente representativa y

plenamente soberana. Es el camino para el logro de la transformación social, política, cultural y económica de Chile. Será la transformación democrática la que nos permitirá recuperar derechos, patrimonio y recursos naturales, mineros y del mar.

Todas y todos tenemos una razón personal, una razón histórica o una razón social para estar presente en este diálogo de demócratas. Queremos que cada una de esas razones personales se transforme en una misma y única razón social, colectiva y comunitaria, la razón

de la unidad en LA DIVERSIDAD. Eso nos hará un solo muro y nos hará un mismo muro.

HOMENAJES.

Este Encuentro fue preparado y visionado desde hace muchos meses, como una fase del desarrollo orgánico esperado, por GUSTAVO RUZ ZAÑARTU, fundador del Movimiento de Asamblea Constituyente y fundador del Reencuentro Social por la Soberanía de los Pueblos.

Queremos comenzar nuestra reunión expresando nuestro reconocimiento a su infatigable esfuerzo, al punto de comprometer su vida. Por años, empujó esta roca por todo el país. A veces solo, a veces poco acompañado. Pero nunca cejó y nunca dudó de la siembra de esta idea de libertad, de soberanía popular y de transformación social. Nos deja una lección de ética y política remarcable. Fallece rodeado de estudiantes universitarios y dirigentes sociales a quienes explicaba la continuidad y el sentido histórico de la lucha popular emancipatoria. Ojalá

muchos pudiéramos imitar su ejemplo: la poesía de fallecer cuando nuestro último aliento se ofrece como promesa de vida al pueblo chileno.

Permítanme que también le rindamos homenaje a GUSTAVO MENESES SEGUEL. Compañero actual y de siempre en nuestra lucha, e histórico militante del movimiento de Pobladores de la Coordinadora Caro Ochagavía. Le reconocemos no solo su gran capacidad para hacer brotar solidaridad entre los pobres y sus familias, durante todos esos largos años que compartimos prisión, relegación y pobreza. Un gran organizador popular en plena dictadura. Sobre todo, le reconocemos ser quien organizó la primera MARCHA DEL HAMBRE en 1981, que luego se reproduciría por todo el cordón urbano de pobreza metropolitano, ahora liderado por el Movimiento Unitario de Pobladores que el mismo ayudó a construir, durante todo el año1982, hasta el inicio de las protestas sociales en mayo de 1983.

Ambos nos han dejado cuando más les necesitábamos. Nos faltará su palabra, los consejos, sus silencios y sus sonrisas.

Quisiera pedirles que les rindamos homenaje de una manera distinta a como acostumbramos a hacerlo: en lugar de guardar un minuto de silencio, les ofrezcamos un minuto de aplausos.

¡Que se sienta que hacemos ruido! ¡Que se sienta que estamos vivos!

EL SENTIDO HISTÓRICO DE LA LUCHA ACTUAL POR LA SOBERANÍA POPULAR Y POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL.

LA VERGÜENZA CONSTITUCIONAL DE LA DERECHA Y DE SUS ALIADOS.

Las elites políticas y empresariales nos han convertido, por arte de magia, en espectadores de un terrible crimen a la precariedad del Estado de Derecho post dictadura.

Como se lee en nuestra Convocatoria, estamos en presencia de una nueva infamia. Otra más.

Atribuible a quienes han conducido el país en este periodo de transición de la dictadura a la democracia.

Con total impunidad política y moral. Lo que nos resulta mucho menos creíble y moralmente aceptable que este Golpe de Estado Constitucional esté en marcha en este año “2023, AÑO SALVADOR ALLENDE”. A cincuenta años del sacrificio constitucional del Presidente Allende. Toda esta situación nos hace reafirmar la convicción que el pueblo proclame, que nosotros proclamemos hoy, al año 2023 como el año Salvador Allende. Que no sólo esperemos el próximo 11 de septiembre para que el pueblo rinda homenaje y Memoria al Presidente Mártir y su sacrificio constitucional. Esperamos que cada movilización, todo acto de demanda popular, lleve consigo y se impregne del ejemplo revolucionario del Presidente y del pueblo mártir.

En nuestra lucha de resistencia al Golpe de Estado Constitucional esta será la señal más poderosa que lo que hacemos TENEMOS QUE HACERLO JUNTOS, Porque solos o aislados NO FUNCIONA. Es una señal que nos aprende que la lucha del pueblo no comienza hoy, no

comienza con nosotros, ni termina mañana. Es una larga columna en un largo camino hacia la libertad, la justicia social y hacia la soberanía popular.

LA VENGANZA DE LOS ARISTÓCRATAS.

Permítanme recordar una anécdota histórica que puede ayudarnos a comprender el contexto de lo que está sucediendo hoy en Chile.

Gustavo Ruz me contaba hace algunos años, que en 1974, después del Golpe de Estado y antes que fuera detenido y torturado en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, visitó en su casa a don Eugenio González Rojas, quien fuera un destacado intelectual socialista, y Rector de la Universidad de Chile. Me decía Gustavo, que su objetivo era convencer a don Eugenio para que se comprometiera a redactar el programa de gobierno para cuando cayera la dictadura militar. Mi intención, me contaba Gustavo, era convencerlo que la Dictadura duraría solo un par de años. Dice que don Eugenio, después de escucharlo le habría dicho:

“– está equivocado, usted Gustavo. Esta Dictadura va a durar muchos años, porque la Aristocracia y la Oligarquía se aprovecharan para vengarse de nosotros, por todo lo que le hemos hecho desde 1920.”

Desde 1920. Años después, Enzo Faletto, Sociólogo y Profesor de la Universidad de Chile, fallecido en el año 2006, en un estudio sobre la trayectoria gremial, política e Ideas de Eugenio González señala las características especiales de ese periodo de la Historia de Chile al que se refiere Eugenio González. Es un periodo que se extiende, precisamente, entre 1920, año que sucede la Presidencia de Arturo Alessandri y el 1973 Año del Golpe Militar. En ese tiempo Eugenio González fue Presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, antes de ser presidente de la FECH en 1922. Fue Ministro de Educación de la efímera República Socialista de 1932, y entre muchas otras remarcables funciones fue Senador por Santiago, Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Chile y posteriormente fue su Rector. Nos referimos a un periodo de 53 años, que inicia con la imposición por parte de los militares de la Constitución de 1925. Es decir, un periodo que parte con un Golpe blando constitucional, de los oficiales jóvenes a los partidos políticos reacios a aprobar la Constitución del Presidente, favoreciendo el capricho constitucional del entonces Presidente Alessandri y de Ibáñez del Campo su Ministro de Defensa.

¿Qué tiene que ver esta situación de apariencia lejana en la historia con lo que sucede hoy en el marco del Golpe de Estado Constitucional? Por estos días tenemos a Gabriel Salazar y Felipe Portales, dos historiadores conocidos, discutiendo públicamente sobre ello. Gabriel Salazar

llamando para que los militares intervengan hoy imponiendo una Constitución a favor del pueblo. Como realmente lo hicieron entonces. A mí me parece una locura creer que los militares de hoy son parecidos a los jóvenes oficiales de 1920. Estos servían a Alessandri y buscaban recuperarse de la derrota del ejército en la Guerra civil de 1890/91. Hoy más bien lo que hacen los oficiales es pretender ocultar su participación en una de las dictaduras más sangrienta de la historia contemporánea, y proteger los privilegios que hasta ahora han

heredado de la dictadura, entre otros las pensiones millonarias.

Pongamos atención ahora, en el hecho que tenemos un periodo histórico que comienza en 1973 con un Golpe de Estado militar, sangriento, genocida, y que hoy 2023, 50 años después haya quienes pretendan activar un Golpe de Estado Constitucional.

Y la razón por lo que esta coincidencia histórica y sus circunstancias nos llama la atención, es muy parecida a lo que decía don Eugenio González a Gustavo Ruz en 1974: que el Golpe de Estado Constitucional que está en marcha (pretendido de nuevo por banqueros, empresarios, militares, y empleados concertacionistas corruptos) estén tomando venganza del pueblo, de la osadía liberadora del pueblo.

Porque no podemos pensar que hacen lo que hacen por todos los miedos, por todos los pánicos, por todas las histerias mercuriales. Por todos los sustos que les ha provocado el pueblo, desde el levantamiento del 19 de octubre, las movilizaciones y demandas sociales sostenidas, la correlación de fuerzas resultante de la elecciones del 80/20 y de la elección de Convencionales, terror a los Cabildos y Asambleas Soberanas, en todo el país. Miedo a la propuesta de NUEVA CONSTITUCIÓN. Venganza por lo que ellos creen que les hemos hecho, venganza por lo que ellos

creen que les podemos hacer.

Es tanta la irracionalidad de la pretensión autoritaria de hacer una Constitución sin el pueblo, sin democracia que se han embarcado en un camino sin retorno: conspirativo, retorcido, sin siquiera legitimidad jurídica.

Conociendo la mediocridad de la mayoría de los actores involucrados en el Acuerdo por Chile, la hipótesis que les mueve el miedo adquiere realidad. Les mueve el miedo al pueblo. Es el miedo a la conciencia histórica y a la Memoria del Pueblo. Es el miedo quien les tiene encerrados en una burbuja autoritaria y antidemocrática. Son como peces de colores en una Pecera. Hay algunos que se creen peces colorados y mueven la cola como si el acuario fuera de ellos; hay muchos peces dorados, y peces negros de grandes fauces que parecen pirañas. Dicen que son demócratas, que ahora si “harán una BUENA NUEVA CONSTITUCIÓN”.

Que lo hacen así porque no pueden fracasar ante la mirada de Chile. Que todo lo anterior estaba mal, que no servía. Que fue un fracaso.

Recordemos juntos lo que fue la Convención Constitucional: una Convención abierta, transparente, con cientos y cientos de audiencias públicas, con iniciativas y propuestas que requerían 15.000 firmas electrónicas, cada acuerdo requería 2/3 de 155 convencionales. Y no 3/5 de 24 expertos, ni 4/7 de 14 consejeros de admisibilidad. Sin censuras, sin tutelajes.

Es el miedo al pueblo y su amor por al dinero y las riquezas del país que consideran hace 53 años como su botín..

Miedo a lo que EL PUEBLO PUEDE LLEGAR A SER Y CONSTRUIR POR SI MISMO.

Entonces, queridas compañeras y queridos compañeros, tenemos la oportunidad histórica de culminar la tarea que comenzamos el 19 de octubre. Debiera bastarnos la inteligencia popular, la unidad en la diversidad y la unidad para reconstituir una fuerza política, social y popular contundente.

Hoy la clase dominante utiliza el acuerdo infame, la traición política artera, para intentar recuperar el terreno que el propio pueblo le ha hecho retroceder. NO NOS QUEDA OTRA: SOLO EL PUEBLO LES PUEDE TRANCAR EL PASO. Debemos actuar a la altura de la historia, con decisión irrenunciable, para impedir la consumación de este magnicidio a la SOBERANÍA POPULAR y a las aspiraciones democráticas y de justicia social de los pueblos de Chile.

Nuestro objetivo prioritario es recuperar la Soberanía Popular, que no es otra cosa que los derechos del pueblo al autogobierno. Un autogobierno basado en una nueva Constitución de la República, generada desde el pueblo. Capaz de dotarnos de un Estado Democrático Social de Derechos plenos a los Pueblos de Chile. De un nuevo sistema político y de gobierno, refundador de una auténtica democracia social participativa y protagónica.

Generada a partir de la expresión de una genuina Asamblea Constituyente representativa y plenamente soberana. Que termine con el modelo neoliberal que sostiene y reproduce una sociedad injusta y ambientalmente depredadora. Una Constitución que establezca las condiciones del Estado social y solidario, con poder revocatorio para todas las autoridades y con la plena capacidad de perseguir y terminar con toda forma de corrupción y deterioro moral.

Es una obligación moral para enaltecer la Dignidad de todas y todos. Ni más ni menos.

QUE VIVA CHILE, QUE VIVAN LOS PUEBLOS DE CHILE, HONOR Y GLORIA A NUESTROS MÁRTIRES!!

QUE VIVAN LOS Y LAS ESTUDIANTES!!

NUESTRA FUERZA RADICA EN NUESTROS PRINCIPIOS.

